Et forsvar for et markedsbasert kraftsystem

Hvordan kan sosialdemokrater forsvare at markedet setter strømprisen? Gjennom å holde på blandingsøkonomi som en god balanse mellom stat og marked.

ANDREAS CHRISTIANSEN HALSE, fagsjef i Tankesmien Agenda

Når landets juleribber stekes i år er det til blodpriser. Krigen i Europa rammer også nordmenns lommebøker, men dyptgripende endringer i kraftsystemet basert på dette bildet er kortsiktig og lite klokt.

Samtidig er det ikke naturgitt at folk skal få det verre når staten får mer penger. De sosiale problemene kan løses, blant annet gjennom å dele ut deler av overskuddet til kraftselskapene. Og ja, strømprisene må ned.

Når en ser på strømdebatten kan det imidlertid se ut som planøkonomiens venner har fått tilnærmet monopol på hva det betyr å gjøre politiske grep for billigere kraft. Politisk bestemte priser og å frikoble Norge fra det europeiske energimarkedet i en eller annen forstand synes å være kjernen i løsningene som sirkulerer.

Jeg tror begge deler er en dårlig idé.

Kritikerne av dagens system har rett i at det ville vært mulig å ha et nasjonalt energisystem uten sammenkoblinger med Europa. Konsekvensen ville vært at vi måtte hatt en annen strategi for å sikre forsyningssikkerheten i tørre år.

Det kunne vi gjort enten i form av å rulle ut en rekke gasskraftverk på land eller gjennom å bygge ut store mengder norsk natur for å store nok kraftreserver for å klare oss uavhengig av værforhold.

Hvordan prisene ville blitt fremover i et slikt system er vanskelig å spå, men at vi allerede nå styrer mot et kraftunderskudd om få år tyder på at det neppe ville blitt noen dans på roser.

NVE har også regnet på et system uten handelsforbindelser og funnet at det historisk sett ville gitt høyere priser i Norge.

Om vi skal være en del av et europeisk energisystem eller ikke har vært et grunnleggende linjevalg i energipolitikken, og ble tatt for flere tiår siden. Innenfor dette systemet er det likevel rom for nyanser gjennom å begrense eksponeringen gjennom antallet forbindelser som bygges.

Derfor har særlig de siste kablene til Storbritannia og Tyskland høstet massiv kritikk. Men heller ikke betydningen av enkeltforbindelser bør overdrives. Norske priser har fulgt Tyskland tett i minst 20 år, og virkningene av de siste kablene er beregnet til å ligge et sted mellom 10 og 25 prosent i de dyreste periodene.

Det vil si at en spotpris på fem kroner muligens ville vært på fire kroner med gammel kapasitet.

En såpass stor effekt kommer av at krisen rammer Europa via krigspriser på gass. Et viktig spørsmål i den anledning er hvilket system som er best rigget for å håndtere andre typer beredskapssituasjoner.

I en usikker verden og med en aggressiv og imperialistisk stormakt som nabo er det slett ikke utenkelig at også norsk energiforsyning kan bli rammet i kortere eller lengre perioder. I et slikt scenario vil en avkobling fra Europa slå lite heldig ut for både forbrukere og industri i Norge.

Så til prissettingen. Grunnen til det er markedet som setter prisen på energi er fordi det er en begrenset ressurs i en verdensdel som rullet ut elektrifiseringsplaner i stor skala. Og grunnen til at gassprisen påvirker prisen på strøm er at Europa lager strøm av gass (blant annet norsk gass).

Også alternativer til markedsprising av energi er fullt mulig, men ikke uten å pådra seg de samme problemene som ved andre planøkonomiske løsninger – nemlig strenge reguleringer, produksjonsmål, rasjoneringsbehov og manglende investeringer.

En kan for eksempel se for seg at norske politikere bestemme seg for at det er ulovlig å selge vannkraft til mer enn 35 øre per KWh. Da vil i så fall de samme politikerne måtte forholde seg til når Norges over 1000 vannmagasiner skal produsere og når de skal holde tilbake.

Hvem som skal få tilgang på energi hvis etterspørselen overstiger tilbudet. Hvordan man skal prioritere mellom ulike typer forbrukere og næringsvirksomhet, om produsentene skal pålegges å importere og selge med tap når magasinfyllingen er lav.

De må sette av penger på statsbudsjettet til nyinvesteringer og oppgraderinger og forholde seg politisk til hvilke investeringer som skal gjøres i hvilke anlegg til hvilken tid. På toppen av dette vil vi risikere klimamålene som er avhengig av store mengder fornybar energi, og sjansen for rasjonering vil øke.

Heller ikke dette er et bedre system, og det er grunn til å advare mot å gripe inn med omfattende og strukturelle endringer basert på et øyeblikksbilde med krigspriser på gass.

Så betyr ikke dette at det ikke er rom for politiske tiltak for å få ned strømprisen. På sikt handler det om å få opp produksjonen så mye som mulig samtidig som vi må lansere langt mer offensive grep for å spare der vi kan.

Men på kort sikt hjelper dette verken forbrukere eller næringsliv, på samme som det ikke hjelper med høytflygende snakk om dyptgripende reformer.

Vi har allerede fått på plass en omfattende strømstøtte. Det kan være klokt å koble den mer opp mot spotprisen på tiden forbruket skjer, fremfor et gjennomsnitt dersom det er teknisk mulig.

I tillegg eier vi kraftselskapene i fellesskap. Det åpner for å rett og slett dele ut noe av overskuddet som bonusutbetalinger til norske forbrukere.

For næringslivet et det ikke fullt så enkelt, men også her finnes det verktøy. Blant de aller viktigste er avtaler om langsiktig kraftkjøp. Gjennom å koble norsk industri, lokalsamfunn og fornybar kraftproduksjon sammen er det mulig å komme frem til avtaler som gagner alle parter.

Kraftprodusentene får sikkerhet for investeringen sin, lokalsamfunnene får verdifulle arbeidsplasser og industrien får forutsigbare priser. For å muliggjøre dette må staten og kommunene legge til rette for effektive og smidige prosesser og fjerne unødige byråkratiske hindringer på veien.

Uansett tilnærming på energipolitikken ses på i et generasjonsperspektiv og ikke fra en måned til en annen. Problemer her og nå må løses, men systemene skal leve over tid og uavhengig av politiske øyeblikksbilder bidra til at Norge blir rikere, får flere arbeidsplasser, mer industri og når klimamålene.