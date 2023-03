HETS OG TRUSLER: – Ungdommene som har protestert har fått mye støtte, både fra Sápmi og fra den øvrige befolkningen i Norge, men de har også blitt møtt med hets og drapstrusler i kommentarfelt. Dette er helt uakseptabelt og hører ikke hjemme i en demokratisk samfunn, skriver Sandra Márjá West.

Diskuter sak, ikke person!

Vi tåler en politisk debatt, men hets og trusler er ikke greit

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

SANDRA MÁRJÁ WEST, sametingsrepresentant Norske Samers Riksforbund (NSR)

Fosen-saken og demonstrasjonene i Oslo har vakt stor oppmerksomhet om et pågående menneskerettighetsbrudd i Norge. Det vekker sterke følelser å se ungdommenes sterke engasjement og solidaritet med Fosen-samene. Jeg støtter de unge menneskerettighetsforkjemperne og syns de er modige.

Ungdommene har fått mye støtte, både fra Sápmi og fra den øvrige befolkningen i Norge. Men de har også blitt møtt med hets og drapstrusler i kommentarfelt.

Dette er helt uakseptabelt og hører ikke hjemme i en demokratisk samfunn!

Hets og drapstrusler er en stor trussel for demokratiet, fordi det gjør at færre tør å ytre sin mening.

I etterkant av «Debatten» på NRK sist uke vet jeg at ordfører i Porsanger Aina Borch og Torild Bakken Kåven fra Nordkalottfolket har fått beskjed om å brenne kofta. Jeg støtter ikke slike utsagn. Alle samer har rett til å gå i kofte, uansett hva deres politiske standpunkt er.

Enkelte sier at menneskerettighetsforkjemperne har tatt over kofta ved å vrenge den i demonstrasjoner. Kofta eller gákti har vært i bruk i flere hundre år, og i alle sammenhenger: på arbeid, i begravelser, i bryllup, til fest og hverdags. Å vrenge kofta er en gammel samisk måte å vise at man er uenig. Det er opp til oss alle å definere vår egen koftebruk.

At unge menneskerettighetsforkjempere vrenger kofta i protest fratar ikke kofta verdi som festplagg.

Samisk ungdom nå til dags tør å stå opp mot urett. De er solidariske med hverandre, med saker som foregår i andre områder enn sine egne hjemsteder. De har vist sin misnøye med staten på en kraftfull og fredelige måte. Politiet har kommentert at de som har aksjonert har opptrådt både fredelig, ryddig og høflig.

Hets og trusler er helt uakseptabelt uansett hvilken mening man måtte bære i kofta sin. Karakteristikker av personer aksepterer jeg ikke, uansett hvem avsenderen er.

Diskuter sak, ikke person!