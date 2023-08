Leder

Symbolpolitikk med skylapper

Politikk er å ville, men også å forstå. Og nå er regjeringen på ville veier i sin iver etter å etablere flere politikontor.

«Vi forsto tiden vi levde i, og ga svar folket trodde på.»

Ordene fra tidligere statsminister Trygve Bratteli fanger noe viktig om styringspartier og tidsånd. Og om Arbeiderpartiets sterke stilling i etterkrigstiden.

Å søke praktiske løsninger på reelle problemer bør også være enhver regjerings soleklare plikt. Dessverre later det ikke til at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er med på notene.

Regjeringen gjenåpner i år ni politikontor. Men NRK skriver i dag at på seks av stedene sier politiet at det er imot deres råd eller at de ikke ønsket nytt tjenestested. Bare tre er positive.

Ett kontor som skal gjenåpnes er det i Meråker i Trøndelag. Fem politifolk skal settes inn. Men politimesteren i Trøndelag politidistrikt sier det er i strid med hans faglige råd. Han ser ikke behovet.

– Vi ønsket ikke et nytt kontor. Kontor og husleie binder opp ressurser, som vi heller kunne brukt på patrulje og etterforskning. Da får vi mer igjen for pengene, fastslår Nils Kristian Moe overfor NRK.

Også fra andre distrikt er gjennomgangstonen at politiets oppgaver er endret. Kriminaliteten er mer organisert og digital. Politiet trenger flere folk, ikke flere kontor. Lignende anførsler har også Politiets Fellesforbund reist lenge.

Men for Senterpartiet er ikke det nok. Å gjenåpne kontorer var et valgløfte, og en del av Hurdalsplattformen deretter. 20 kontorer skal gjenoppstå. 9 i år.

FRONTER NYE KONTOR: Justisminister Emilie Enger Mehl og Trygve Slagsvold Vedum under pressekonferanse om nytt politikontor i januar i år.

Justisministeren er selvsagt i sin fulle rett til å reversere den forrige regjeringens nærpolitireform. Reformen hadde da også sine mangler, selv ut over et talentløst navn. Den var for dårlig utredet før den ble satt i verk.

Mehl er også i sin fulle rett til å reversere domstolsreformen. Politikk er å ville og prioritere, selv når motstanden er sterk.

Men når begge reverseringer møter så kraftig motstand fra berørte fagmiljøer, bør selv en selverklært ekspertskeptisk statsråd lytte.

Når de som har skoen på kjenner den trykke, bør vi kunne forvente pragmatisme fra de vi har valgt til å se helheten. Ikke minst når kart og terreng ikke lenger samsvarer.

I saken om politiets lokalisering, bør de fleste kunne slutte seg til målet om mer patruljering og rask responstid. Mer tilstedeværelse der det skjer. Synlig politi i gatene. Hver time. Hver dag. I hele landet.

Nå bærer Mehls ensidige iver mer bud om ren og ufleksibel symbolpolitikk. Om rokeringer av poster i politibudsjettet, som ikke er tilpasset nye trusler.

Resultatet kan lett bli svakere enheter. Og vaktlister med hull i. Kanskje særlig på natta. Samtidig flere husleier og økte strømutgifter. Spredt tynt ut over et langstrakt land.

Om ikke Senterpartiet setter ned foten, så bør vi forvente det av et styringsparti. I den grad Arbeiderpartiet stadig har den ambisjonen.

For det regjeringen gjør nå, er ikke å forstå tiden vi lever i. Vi tviler også på at velgerne får svar de tror på.