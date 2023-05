TRENGER MER HJELP, NÅ: – Det ukrainske folket har kniven på strupen og er i desperat behov for hjelp og støtte. Norge bør handle så raskt som mulig, skriver kronikkforfatterne. Bildet er fra frontlinjene øst i Ukraina, nær den utbombede byen Bakhmut.

I en krise går man ikke hjem kl. 15:30

Oberst Birger Eriksen satte ikke ned noe utvalg. Han brukte ikke måneder på å «vurdere grundig og nyansert og alternativt». Han senket Blücher.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

ROY JACOBSEN, forfatter

MORTEN WETLAND, tidl. ambassadør og styremedlem i Fritt Ukraina

Ukraina trenger ammunisjon fra Nammo. Helst i går. Det går visst ikke, av mange grunner.

Men noen av disse årsakene kan myndighetene gjøre noe med. Det må bygges større kapasitet på Raufoss.

Regjeringen kunngjorde intensjonen økt produksjon ved Nammo i begynnelsen av året. Stoltenberg skrøt av Norge.

Så luntet saken gjennom et gjespende statsråd 31. mars og la seg til ro i Stortinget.

Der ligger den fortsatt, på tross av Nammo-sjef Morten Brandtzægs utallige og utålmodige oppfordringer i løpet av de siste månedene, og ikke minst den nylig fremlagte forsvarskommisjonens anbefalinger, som er alarmerende.

På spørsmål fra Aftenposten sier en kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsdepartementet at det er «dialog» mellom dem om Nammo.

Oberst Eriksen roterer i sin grav.

KRONIKKFORFATTERE: Roy Jacobsen og Morten Wetland.

Alle forstår at vi ikke skal fortelle Putin når vi leverer hva til Ukraina. Det forteller vi etter at det er gjort og han skjønner det selv.

Men her ligger det under at Norge ikke later til å ville ta inn over seg forskjellen på fredstid og krigstid og at tidsbruk er en kritisk faktor.

Vi hadde ikke tid til å utrede da tsunamien slo inn over Sør-Øst-Asia i romjulen 2004. Da kom Norge bakpå fra start. Nøkkelfolk dro på juleferie.

Vi husker alle Utøya og den røde gummibåten fra Hønefoss, og politimenn som lå trygt i dekning mens sivile reddet sivile, som om niende april ikke er en traumatisk dato i landets nyere historie, men et nasjonalt karaktertrekk.

Sommel preget begge saker. Nå er det her igjen.

Frivillige hjelpeorganisasjoner, som Fritt Ukraina, har opplevd at det har tatt måneder med saksbehandling hos myndighetene for å få tillatelse til å eksportere varer ukrainerne ønsker seg til selvhjelp mot russiske overgripere.

Det ser ut som om reglene våre er skrevet for fred, og med det formål at Norge ikke skal vikles inn i kriger og konflikter, og at myndighetene ikke greier å omstille seg til krig.

Det etablerte faktum at vi alle er for fred, anvendes med den største selvfølge og likegyldighet i møte med dagens uhyrlige situasjon i Ukraina.

MER AMMUNISJON: – Det må bygges større kapasitet på Nammo på Raufoss, skriver Jacobsen/Wetland.

Tollvesenet i Norge og Sverige tror de gjør sine egne myndigheter en tjeneste ved å stanse og forsinke hjelpesendinger.

De som er i posisjon, bør kaste et øye inn gjennom vinduene til disse tollstedene.

Vi har gjort det. Det virker som om det ikke spiller noen rolle om det tar timer eller dager for dem det angår, eller om en sending blir stanset og rett og slett nektet utførsel fordi tollvesenet ikke forstår saken.

Så faller det på den regjeringen som er på vakt å gi beskjed og inspirasjon til sine ansatte og underliggende etater, beskjeder som ikke kan misforstås.

Det gjelder å endre regler, raskt, i en krisesituasjon, det handler om å reagere adekvat i situasjonen vi står i.

Norge har i en årrekke skrytt av å være en humanitær stormakt. Vi er raskt på banen med penger og utstyr ved flom, tørke, jordskjelv og katastrofer.

Men krig?

KOMMANDANT: Statue av kommandant oberst Birger Eriksen på Oscarsborg. Han ga ordre om beskytning av krigsskipet Blücher, fra Oscarsborg festning utenfor Drøbak 9. april 1940. Statuen er laget av Egil Dahlin.

Tyskland ser ut til å ha blitt vår ledestjerne, landet som ble avmilitarisert av vestmaktene etter andre verdenskrig, og som av forståelige årsaker utviklet en moderne anger-politikk, tilbakeholdenhet i sikkerhetspolitikken, og som nærmest etablerte en defaitistisk struktur på eget forsvar, et tankesett som møtte svært lite motbør, nasjonalt som internasjonalt.

Tyskland var riktignok til stede i Afghanistan, etter heftig intern debatt. Men så dypt stikker det at de tyske soldatene stort sett satt inne på brakken og unngikk enhver risiko.

Vi tror Norge bør sette eksempler i den andre enden av spekteret og handle så raskt som mulig.

Det ukrainske folket har kniven på strupen og er i desperat behov for hjelp og støtte.

I den situasjonen kan også vi komme. En dag. Forhåpentligvis med noen flere enn oberst Eriksen på vakt.