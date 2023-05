TEKNISK TRØBBEL: Aleksander Krogsvold Johansen var blant elevene som fikk trøbbel med å logge inn under norskeksamen.

Neste gang må dere lytte!

Hadde dere i Udir så stor tro på at dette kom til å fungere at dere ikke hadde tenkt på noen helst form for plan B?

ALEKSANDER KROGSVOLD JOHANSEN, avgangselev på Elvebakken videregående skole

Vi møtte opp i god tid før gårsdagens norskeksamen, i likhet med titusenvis av elever på ulike skoler i Norge. PC-ene våre var allerede restartet to ganger.

Alle var litt stresset for oppgaven som ventet oss på eksamen, men mer skulle det bli.

Vi fulgte instruksene vi fikk og logget inn med feide og dagspassordet på tavlen. Så var vi i gang.

Trodde vi.

Vi ble møtt av en helt hvit skjerm. Det viste seg at dette ikke var så lett, likevel.

Udirs Udirs Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring.«universelle utforming» skulle sette en stopper for en rettferdig gjennomføring av norskeksamen i år.

Løsningen viste seg å være alt annet enn universell, den førte til en situasjon der det lønte seg å ha flaks. Flaks nok til å være heldig og få tilgang til oppgaven som en av de første.

Noen i klassen kom inn i systemet klokken 09:05, andre 09:30, andre klokken 10:00.

Mange tenkte nok at de som kom inn sent måtte få utsatt tid.

Nja. Alle får utsatt tid ble det sagt over høyttaleranlegget.

Alle som kom inn 09:05 fikk utsatt til 15.30, og alle som kom inn 10:00 fikk utsatt til 15.30.

Er det dette dere i Udir kaller rettferdig?

Det er vel lett å være etterpåklok? Ja, men Udir har i lang tid fått klare tilbakemeldinger fra lærere i hele Norge om at dette ikke er en lur idé.

Lærerne ble ikke hørt.

Liv Cathrine Krogh og Siv Sørås Valand fra Landslaget for norskundervisning skrev i Aftenposten at den nye praksisen ikke gjenspeiler norskundervisningen fordi undervisningen «preges av både- og når det gjelder PC og papir».

I tillegg har tekniske problemer med tanke på å få tilgang til oppgaven og det å få levert vært et annet godt poeng for hvorfor det hele var dømt til å feile.

Og det tenkte nok dere i Udir også på, eller det burde dere gjort iallfall.

Men hadde dere så stor tro på at dette kom til å fungere, at dere ikke hadde tenkt på noen helst form for plan B?

Hva med god gammeldags utskrift? Nei, det skulle ikke være lov. Det var ikke universelt nok.

Så Udir, når dere neste gang ønsker å revolusjonere dagens løsning til for eksempel eksamen, så er det nok lurt å lytte lite grann til lærere og elever, som faktisk er de som må forholde seg til løsningene deres.

Så får vi håpe at dere lager en plan B neste gang, slik at vi ikke ender opp med en situasjon der eksamen blir annullert for visse skoler, som gjør det hele enda mer urettferdig.