Farlig fri narkoflyt blant unge

Hanne Skartveit Politisk redaktør. Podcasten «Skartveit» finner du på PodMe og VG+

Mange tror det er fritt frem for narkotika nå. Unge møter hverken grenser eller hjelp.

Denne uken kom rapporten som viste at kokainbruken blant unge har mangedoblet seg. Det er vanskelig å se denne økte bruken frikoblet fra de siste års oppmykning i synet på rus.

Selv om den forrige regjeringens forslag om å avkriminalisere narkotika til eget bruk ikke ble vedtatt, så kan mye av det som skjedde i etterkant, ha bidratt til at narkotika i noen miljøer nå har blitt mer vanlig.

Til skrekk og advarsel

I jussen er det forskjell på avkriminalisering og liberalisering. Men for folk flest vil avkriminalisering si det samme som at noe faktisk er lovlig. For hva betyr det egentlig at det fortsatt er forbudt - dersom det er helt risikofritt å kjøpe, oppbevare og bruke narkotika?

Derfor var det så radikalt, det Erna Solbergs regjering foreslo. Det ødela i virkeligheten for en nødvendig rusreform. For det har lenge vært bred enighet i det politiske Norge om at det er behov for å tenke nytt i narkotikapolitikken. Det har gradvis vokst frem en erkjennelse av at mennesker som er rusavhengige, skal ha hjelp. Ikke straff. At de hører hjemme i helsevesenet, ikke i fengsel.

Veien dit har vært lang. Politikken var lenge innrettet på å skremme unge fra å prøve narkotika, heller enn å gi tunge misbrukere et bedre og mer verdig liv. Mennesker gikk til grunne foran øynene våre - til skrekk og advarsel.

I den motsatte grøfta

Vi så det tydelig i den langvarige motstanden mot å gi tunge heroinister metadon og subutex. Medisiner som kunne dempe abstinenser og gjøre det mulig for rusavhengige å finne sin plass i samfunnet. Vi så det også i motstand mot sprøyterom, der narkomane kunne få rene sprøyter og trygghet.

Full rusfrihet var lenge førende i behandlingen av narkomane. Kravet var alt eller ingenting. Ingen gråsoner. Bare svart og hvitt. Det hele hadde en moralistisk overtone.

Nå har deler av det politiske Norge havnet i den motsatte grøfta. For dem er det alt eller ingenting - igjen. Men med motsatt fortegn. Mange politikere kappes om å åpne mest mulig opp i narkotikapolitikken. Ledet an av Venstre, og mange av de politiske ungdomsorganisasjonene.

Den forrige regjeringen skilte ikke mellom unge som tester ut ulike former for rus, og tunge misbrukere. Forslaget gikk ut på at de som blir tatt med stoff, skal henvises til hjelp. Men ungdommer som bruker narkotika innimellom, for eksempel på fest, ønsker ikke å ta imot hjelp. De mener ikke at de har et rusproblem.

Riksadvokatens retningslinjer

Tidligere har reaksjonene mot unge som blir tatt med narkotika, ofte inneholdt betingelser om at de må holde seg unna stoff i fremtiden. Som påtaleunnlatelser og ruskontrakter. Det har blitt stilt krav til dem, vilkår for at de skal slippe ytterligere konsekvenser.

Samtidig har unge visst at det er straffbart å bruke narkotika. At de dermed, dersom de blir tatt, for eksempel risikerer å bli nektet innreise til USA. Det er grunn til å tro at mange unge har hatt dette i bakhodet.

Det eneste som ble vedtatt av Solberg-regjeringens reformforslag, var nettopp pålagt hjelp, ved at kommuner skulle opprette såkalte rådgivende enheter for ungdom som blir tatt med stoff.

Så langt er knapt noen ungdommer henvist til disse rådgivende enhetene. Det er blant annet fordi unge som bruker narkotika i langt mindre grad blir oppdaget. Riksadvokat Jørn Maurud sendte i fjor vår ut retningslinjer som innebærer at politiet ikke lenger kan ransake ungdommer, eller teste om de er ruset.

Fritt frem?

Hverken Maurud eller andre har gitt noen gode svar på hvordan politiet eller andre etter dette kan avdekke narkotikabruk blant unge mennesker. Narkotika er fortsatt forbudt. Men mange ungdommer opplever nå at det likevel knapt er forbundet med risiko å bruke det.

Det rusdebatten egentlig handler om, er om vi ønsker at det skal være fritt frem for å bruke narkotika som rekreasjonsmiddel. Om vi ønsker at narkotikabruk skal bli mer vanlig, som noe ungdom anser som normalt og akseptert.

Mange peker på at alkohol er farligere og mer giftig enn de mildere narkotiske stoffene. Det er sant. Men alkoholen er en del av vår kultur. Den blir vi ikke kvitt. Det kan umulig være et mål, hverken for samfunnet eller den enkelte, å normalisere enda flere rusmidler.

De som måtte drømme om et narkotikafritt samfunn, får aldri den drømmen oppfylt. Spørsmålet er hvordan vi som samfunn kan oppnå at den gjør minst mulig skade. Hvordan færrest mulig havner i det helvete som rusavhengighet er.

Høyesterett og rus

Mange av dem som argumenterer for avkriminalisering, skyver de tunge misbrukerne foran seg. De argumenterer som om det å være motstander av avkriminalisering, er det samme som å være tilhenger av at politiet skal plage og trakassere slitne narkomane. Slik er det ikke. Nettopp ved å skille mellom de som trenger hjelp, og de som trenger grenser, beskytter man de mest sårbare.

Høyesterett har gjennom flere nye avgjørelser tatt hensyn til det den leser som et flertall i Stortinget i ruspolitikken, og avsagt mildere dommer enn før i saker som omhandler narkotika til eget bruk. Men det er verdt å legge merke til at det i alle disse sakene har handlet om tunge rusmisbrukere. Ikke om folk som bruker narkotika innimellom, uten å være avhengige.

Mehls utvalg

Dagens regjering har lovet å komme med et nytt forslag til rusreform i løpet av neste år. Det vil ikke inneholde forslag om avkriminalisering av narkotika. Hverken Ap eller Sp går inn for det.

Justisminister Emilie Enger Mehl satte også nylig ned et utvalg som skal se på hvordan lovverket fungerer overfor rusavhengige i dag, og på hva politiet kan og ikke kan gjøre i møte med både unge og andre som bruker eller oppbevarer narkotika. Det er ikke usannsynlig at det kommer forslag om lovendringer.

Det er i så fall bra. Både ungdom som tester grenser, og politiet som skal håndheve grensene, må få vite hvor grensen går.