RUSREPLIKK: – VG har lange tradisjoner for å stå opp for folk i sårbare situasjoner, men rusfeltet ser ut til å være en sørgelig og mørk blindsone for avisen, mener Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik.

Rusdebatten: Vi trenger mer kunnskap og mindre synsing

VGs Hanne Skartveit hevder at mange i Norge tror narkotika er lovlig, og forsøker å fremstille det som en konsekvens av de siste års debatt om en mer verdig ruspolitikk. Skartveits svogerforskning svogerforskninggeneralisering basert på egen omgangskrets bør ikke fremstilles som kunnskap i en stor avis som VG.

INGVILD WETRHUS THORSVIK, stortingsrepresentant (V)

Hele utgangspunktet for Skartveits kommentar er at hun føler og tror at det må være en sammenheng mellom mer debatt om norsk ruspolitikk og en liten økning i bruken av ett enkelt rusmiddel blant unge i Norge.

Hun trekker blant annet fram Venstres rusreform og vårt engasjement for en mer human ruspolitikk over flere tiår, som en grunn til at flere unge nå ruser seg. Det er null belegg for hennes påstander.

Hvis Skartveit hadde tatt et kjapt søk på internett ville hun for eksempel ha sett at kokainbruken blant unge øker i Europa generelt.

Ikke bare i Norge.

Argumentet om at rusreformdebatten i Norge har en direkte sammenheng med at kokainbruken i Norge øker er intet annet enn skuffende synsing. Bruken øker i flere land.

Jeg har vansker for å tro at ungdom i Spania har fulgt med på rusdebatten i Norge.

Rusreformen er basert på en NOU fra et offentlig utvalg og består av 416 sider med oppdatert forskning og erfaringer fra andre land. Av den fremgår det at straff ikke har vist seg å være egnet til å begrense bruken av narkotika.

Videre skriver Skartveit at Riksadvokaten har sendt ut retningslinjer som innebærer at politiet ikke lenger kan ransake ungdommer i mindre narkotikasaker. Dette er direkte usant.

Riksadvokaten har ikke bestemt noe nytt, han har simpelthen presisert at det aldri har vært forholdsmessig å for eksempel utføre kroppsundersøkelse i disse sakene.

Politiet har altså ikke hatt lov til å gjøre det, verken før eller etter Riksadvokaten kom med sine retningslinjer.

Jeg er sikker på at VGs politiske redaktør ikke synes det er negativt at også politiet må følge lover og regler når det gjelder ransakelser.

Det er heldigvis ikke slik at du trenger en anmeldelse fra politiet for å hjelpe et barn. I stedet for den blinde troen på at straff eller trussel om straff skal holde barn og ungdom borte fra rusmidler, burde fokuset ligge på hvordan vi som samfunn kan hjelpe disse barna.

Skartveit skriver at mange av dem som argumenterer for avkriminalisering «skyver de tunge misbrukerne foran seg».

Som en av disse som argumenterer for rusreformen, kan jeg opplyse om at hensynet til barn og unge er en av de viktigste grunnene til at jeg og Venstre gjør det.

Det er ingenting som tyder på at det å straffe eller true med straff hjelper barn som sliter med rus eller som er i ferd med å få et problematisk forhold til det.

Det vi faktisk risikerer å gjøre er å skyve fra oss dem vi aller helst ønsker å hjelpe.

Rundt 260 mennesker dør av overdoser i Norge hvert eneste år. Vi har i løpet av de siste årene sett graverende eksempler på at ungdom som har tatt overdose har latt være å oppsøke helsehjelp, i frykt for politiet og i frykt for å bli møtt med straff.

Reformmotstandere mener dette har vært en vellykket ruspolitikk, for det var tross alt færre unge som prøvde kokain for noen år tilbake.

Dersom vi i stedet hadde møtt unge med hjelp, forståelse og dialog, hadde vi kanskje klart å redde noen av disse livene. I stedet vil dagens regjering ha mer av en medisin som i årevis har vist seg å ikke fungere.

Frykten for å risikere å bli nektet innreise i USA, som Skartveit mener det er grunn til å tro at mange unge har hatt i bakhodet, har visst verken hjulpet på overdosetall eller ført til nedgang i kokainbruk.

Skartveits innlegg kan dessverre tyde på at hun mener at ruspolitikken i Norge faktisk var bedre før. Da vi fortsatt kalte folk «narkomane» (slik Skartveit selv gjør i sitt innlegg), og trodde at straff skulle løse alle problemer.

VG har lange tradisjoner for å stå opp for folk i sårbare situasjoner, men rusfeltet ser ut til å være en sørgelig og mørk blindsone for avisen. Hvem kan vel glemme VG-lederen på selveste julaften 2019 hvor de kalte rusavhengige for «slitne junkier»?

Heldigvis har flertallet i befolkningen tatt et oppgjør med disse holdningene og gått videre i livet med litt mer empati for de svakeste blant oss. Jeg håper landets største avis snart vil følge etter.