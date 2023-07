Kommentar

Rødt tåler et lederskifte

Hans Petter Sjøli Debattansvarlig og kommentator i VG. Utdannet historiker. Skriver hovedsakelig om norsk og nordisk politikk, men også om litteratur og musikk.

ETTERFØLGER? Nestleder Marie Sneve Martinussen kan bli en god partileder for Rødt dersom Bjørnar Moxnes velger å trekke seg når den nye sykemeldingsperioden er over, ifølge VGs kommentator.

Partiet Rødt vil klare seg utmerket dersom Bjørnar Moxnes i neste uke velger å tre til side som leder.

Sykemeldingsperioden til Rødts skandaliserte partileder Bjørnar Moxnes er forlenget med en uke. Hva som skjer videre med hans posisjon som leder, er dermed fortsatt uvisst, selv om planen er at han skal tilbake.

Sommerens mest pinlige politiske skandale er og har vært en av de mest omtalte politiske sakene nå i ferietiden, ikke minst som en følge av Moxnes’ selvmotsigende forklaringer i etterkant av tildragelsen i brillebutikken på Gardermoen.

Men har Moxnes’ videre skjebne som leder i det en gang så revolusjonære partiet på ytre venstre fløy egentlig så mye å si for Rødts politiske fremtid?

Kanskje ikke så mye som enkelte tror.

For selv om Moxnes gjennom sin 11 år lange ledergjerning har klart det egentlig ganske forbausende kunststykket å gjøre det tidligere «tullepartiet» til et mellomstort norsk parti, så er han selvsagt ikke uerstattelig.

Det står flere åpenbare talenter klare til å ta over hvis partilederen og partiet kommer til konklusjonen om at brilletyveriet er uforenelig med å fortsette som før.

Partiets fungerende leder Marie Sneve Martinussen (37) er den opplagte etterfølgeren dersom Moxnes velger å tre tilbake. Den dyktige finanspolitikeren fra Finnmark nyter bred tillit i partirekkene, og har markert seg som en uredd debattant og utspillspolitiker.

Også blant partiets motstandere på Stortinget er det bred oppfatning om at den ennå unge nestlederen er en dyktig politiker og et åpenbart partilederemne.

I motsetning til Moxnes og andre ledende Rødt-folk, som allestedsnærværende Mímir Kristjánsson (36), kommer Martinussen «utenfra» – i den forstand at hun ikke har foreldre med bakgrunn i AKP (m-l) og RV, som Rødt vokste ut av da partiet ble dannet i 2007.

I krokene er det en viss spenning knyttet til akkurat dette. Fortsatt har den gamle garden tung innflytelse i Rødt, og gamle konflikter, både ideologiske og personlige, er langt fra lagt i bero.

Rødt er en koalisjon mellom grupperinger som lenge var preget av uoverstigelige motsetninger seg i mellom. Ikke alle disse motsetningene er leget, på langt nær. I tillegg til gamle skillelinjer, er det også stor uenighet i Rødt mellom det vi kan kalle «arbeiderister» (opptatt av industri, olje, osv.) og mer «woke»-inspirerte miljøer.

Moxnes har gjort en dyktig jobb i å balansere ut de ulike gruppene, men bråket i Oslo Rødt, der partiets frontfigur Eivor Evenrud trakk seg og gikk over til Arbeiderpartiet, viste at partiet er sårbart for intern uro.

Det skal ikke så mye til før en gammel barnesykdom på venstrefløyen vender tilbake – nemlig oppsplitting og sekterisme. Og da er det game over.

RØDT-PAR: Stortingsrepresentantene Sofie Marhaug og Mímir Kristjánsson, her på middag på Slottet i fjor.

Marie Sneve Martinussen er i så måte den perfekte etterfølgeren. Iallfall sammenlignet med nevnte Kristjánsson, som er en hardere pastill å svelge for de som er mest uenig med ham internt. Den selverklærte venstrepopulisten er kanskje Rødts mest profilerte politiker for tiden, men er en omstridt figur, også innad.

Kristjánssons kjæreste, stortingsrepresentant Sofie Marhaug (33), har også markert seg som et mulig lederemne. Hun har vært med i Rødt helt fra starten av, og har et bredt kontaktnett i hele organisasjonen. Sammenlignet med kjæresten, har hun ikke like mange kritikere internt. Hun har medietekke og er en debattant med atskillig slagkraft.

Da Bjørnar Moxnes før landsmøtet tidligere i år varslet at han aktet å gå på nok en periode som partileder, var det flere i Rødt som ble overrasket. På senvinteren var det flere som bemerket at partilederen virket sliten.

At han valgte å fortsette kan handle om en redsel for at byggverket «hans» kan forvitre om han trer tilbake. Det er i så fall en farlig tankegang. Partiledere som ser seg selv om uerstattelige har et problem. Moxnes har ledet Rødt i 11 år – det i seg selv burde tilsi at det snart er på tide å vurdere å la andre ta over.

Aviskommentatorer har i etterkant av den særdeles pinefulle solbrille-saken vært tydelige på at Rødt ikke har råd til å la Moxnes fortsette.

«Det er ødeleggende», skriver Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum, mens Avisa Oslos politiske redaktør Eirik Mosveen konkluderer med at Rødt neppe «kommer til å gå videre med Moxnes som leder».

Flere meningsmålinger har hittil vist at Rødt ikke har tapt på solbrilleskandalen, men det er for tidlig å konkludere med at Rødt-velgerne er så overbærende med partilederens krumspring på landets hovedflyplass at de ikke vil bruke det mot ham og partiet når det virkelig drar seg til.

Jeg har fulgt Rødt og partiets forgjengere tett i mange år og observerte det absurde Gardermoen-dramaet på behagelig avstand mens jeg var på ferie. Da VG publiserte videoen av den brillenaskende Moxnes, var min umiddelbare tanke at han var ferdig. Om han var statsråd, måtte han selvsagt ha trukket seg på flekken.

Men i et parti er det tilliten fra partirekkene og i neste instans velgerne som betyr alt. Hva vi i mediene eller politiske motstandere mener, er ikke av all verdens interesse for dem.

Men hvis Moxnes velger å fortsette når den nye sykemeldingen går ut, så må Rødt-politikere over hele landet være forberedt på å bli konfrontert med partilederens solbriller i nær sagt alle sammenhenger. Det sier seg selv at det blir krevende. Og om mindre enn to måneder er det valg.

Magefølelsen min tilsier fortsatt at Moxnes’ tid som partileder kan være over, og at det ikke nødvendigvis er et spesielt stort problem for Rødt.

Problemet for partiet kan bli langt større om han kommer tilbake med tro på at ting skal bli som før – før lederen dret på draget on tape på Gardermoen.