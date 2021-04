Kommentar

Maria var det første vitnet

En ung kvinne er det sentrale vitnet i et 2000 år gammelt påskemysterium. Maria Magdalena er en av de mest interessante personer i den nære kretsen til mannen fra Nasaret.

Hun er i ettertiden blitt en mytisk skikkelse. Maria Magdalena er blitt fremstilt som en tidligere prostituert. Andre har ment hun kom fra en rik familie. Noen spekulerer i om hun var Jesu kjæreste. Hun er blitt omtalt som kunnskapssøkende, og den av følgerne som forsto Jesus best.

Men ingen vet. At Maria Magdalena gjennom tidene har blitt oppfattet på svært ulikt vis er sterkt farget av hvem som forteller historien. I et patriarkalsk samfunn passet det å fremstille henne som en fallen kvinne. I dag kan hun bli portrettert som både sterk og selvstendig.

Men ved å lese kildene, de første skriftene om Jesu liv, er det tydelig at Maria Magdalena bryter med konvensjonene i et samfunn der kvinner hadde få rettigheter og var underordnet mannen i alt. Som ugift kvinne bryter hun med sin familie, forlater sitt hjem og lever et omflakkende liv.

Maria Magdalena følger Jesus på hans vei som forkynner og helbreder. Veien leder til Jerusalem. Der blir hun øyenvitne til hans død. Det viktigste skjer to dager senere, tidlig om morgen, da Maria Magdalena går til Jesu grav og ser at den er tom.

Ifølge Johannesevangeliet hører hun en stemme, som hun tror er gartneren, spørre hvorfor hun gråter og hvem hun leter etter. Hun vil vite hvor de har flyttet den døde:

«Maria, sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk: Rabbuni – det betyr mester».

Jesus sier til henne: – Rør meg ikke.

Men han snakker med henne og ber henne fortelle disiplene alt. Hun går til disiplene og sier: – Jeg har sett Herren.

Dette er Maria Magdalenas sentrale replikk i påskens drama.

Hun er den første som ser, tror og bringer budskapet videre. Slik starter det som skal vokse til å bli en verdensreligion. Det som var en liten flokk i Jerusalem er blitt til 2,2 milliarder tilhengere verden over.

Disiplene tror henne ikke. Ikke før de senere opplever det samme. Som Alf Kjetil Walgermo påpeker i sin bok «Bibelens kvinner» hadde ikke kvinner på den tiden rettslig status som vitner:

– I fleire kyrkjesamfunn verden over er kvinna framleis underordna mannen i teologiske lærespørsmål. Men den viktigste kristne læresetninga av alle, at Jesus stod opp frå dei døde, blei først forkynt av ei kvinne, for menn.

Maria kom fra Magdala på vestbredden av Genesaretsjøen. Evangelisten Lukas skriver at hun var en av de kvinner som fulgte og tjente Jesus i Galilea. Lukas skriver at Jesus helbredet henne fra «sju onde ånder».

Maria Magdalena hadde tilsynelatende høy anseelse i de kristne menigheter. Ifølge gresk tradisjon fulgte hun Maria, Jesu mor, og Johannes til Efesos, der hun senere døde og ble gravlagt.

Men i 591 erklærte pave Gregor den store at Maria Magdalena er identisk med den navnløse kvinnen i Lukas-evangeliet som kalles den syndefulle. Lukas skriver at kvinnen, som levde et syndefullt liv, kom til et sted Jesus var på besøk med en alabastkrukke med fin salve. Hun gråt, smurte hans føtter og tørket dem med sitt lange hår. Jesus sa at hennes mange synder er tilgitt: – Derfor har hun vist stor kjærlighet.

Slik oppsto forestillingen om at Maria Magdalena var en tidligere prostituert og en angrende synder. I billedkunsten fra middelalderen er hun ofte fremstilt bærende på en krukke og med langt utslått hår.

I vestlig kirketradisjon ble Maria fra Betania, søster til Marta og Lasarus, Maria Magdalena og den navnløse syndefulle kvinnen antatt å være samme person fra Gregor den stores tid og helt frem til 1969. Nå betrakter den romersk-katolske kirke disse som tre ulike kvinner, slik den østlige kirke alltid har gjort.

Maria Magdalena er omsider blitt rehabilitert. Etter pave Frans´ønske er hennes minnedag i den katolske kalender blitt opphøyet til rang av fest. I den katolske kirke er den hellige Maria Magdalena blant annet skytshelgen for kvinner.

I vestlig tradisjon ble relikviene etter Maria Magdalena overført til det sørlige Frankrike på 1000-tallet. De skal nå finnes i den storslåtte kirken Sainte-Madeleine i Vézelay fra 1100-tallet som er oppført på Unescos verdensarvliste.

Det oppsto for tusen år siden en legende, som ifølge helgenbiografiene på nettstedet katolsk.no savner ethvert historisk grunnlag, om at Maria Magdalena, Lasarus og Marta kom som de første kristne misjonærer til Sør-Frankrike. Her skal Maria skal ha levd som eneboer i en hule nær Aix-en-Provence.

Det ble fortalt mange andre legender om Maria Magdalena i middelalderen. Da ble det en del av folketroen. I vår tid blir hennes historie fremstilt i andre nyanser i populærkulturen.

Ett eksempel er Andrew Lloyd Webber og Tim Rices musikal Jesus Christ Superstar, som ble en film i 1973. Her har Maria Magdelena en sentral rolle med et komplisert forhold til Jesus. Hun synger: -I don’t know how to love him.

Dan Browns suksessroman Da Vinci-koden (2003) ble senere en film med Tom Hanks i hovedrollen. Fortellingen bygger på en myte om at Jesus og Maria Magdalena fikk et barn som kom til verden i Frankrike og ble opphav til en kongeslekt.

I spillefilmen Maria Magdalena fra 2018, med Rooney Mara i tittelrollen og Joaquin Phoenix som Jesus, fremstår hun som en sterk kvinne i en sentral rolle blant disiplene. Her er det familien som vil drive onde ånder ut av henne, fordi hun har påført familien skam med sin uavhengighet og viljestyrke. Jesus sier hun er frisk.

Bildet av et menneske som levde for 2000 år siden blir formet i et samspill av våre holdninger, i vår tid. Slik blir historien levende og aktuell. Det er ikke overraskende at mektige menn i kirken tidligere reduserte henne til en syndefull kvinne. Men i de opprinnelige bibeltekstene, som i disse dager leses i all verdens kirker, er hun viktig. Som en av Jesu nærmeste. Og som det første vitne.