Nissene er tilbake

Vi legger «Nissene over skog og hei» tilbake på Dplay, med en plakat om at enkeltelementer i programserien fra 2011 kan fremstå utdatert og oppleves støtende.

ESPEN SKOLAND, ansvarlig redaktør TVNorge

Det var riktig å innstille sendingen av «Nissene over skog og hei», da vi ble gjort oppmerksomme på at fremstillingen av en av karakterene i serien kan oppleves som særlig diskriminerende og krenkende i 2020. Hadde vi gjort en grundigere redaksjonell jobb i forkant av publisering, ville denne serien ikke kommet på TV igjen i år. Vi ville heller ikke promotert den på Dplay. Vi gjorde en feil – vi har rett og slett ikke fulgt med i timen.

Men dette må vi lære av. Vi har lært at vi trenger å tenke nytt rundt arkivet vårt. Denne tenkningen må ha et blikk både til hvordan vi kan opptre som en ansvarlig samfunnsaktør nå – og som en ansvarlig forvalter av historien frem til nå. Løsningen blir å merke arkivinnhold som fremstår annerledes og oppleves støtende i dagens kontekst.

Debatten som har fulgt i kjølvannet av disse hendelsene har vært lærerik, og på mange måter både givende og viktig, men også veldig polarisert. Den har bragt flere stemmer på banen og dermed flere nyanser til tematikken.

Intensjonen bak «Nissene over skog og hei» og karakteren Ernst Øyvind var aldri rasistisk. Fra skapernes side var hensikten snarere å inkludere. Skulle de fremste komikerne i et flerkulturelt samfunn bare harselert med folk som var lyse i huden, ville det på sitt vis vært ekskluderende humor. Det var tanken bak den gangen, og vi støtter fullt ut de gode intensjoner bak «Nissene over skog og hei» og de vellykkede humorprosjektene Espen Eckbo har gledet våre seere med siden 1996.

Det var et visst personlig lynne, for mange et gjenkjennelig sørlandsk et, Eckbo først og fremst karikerte med rollefiguren «Ernst Øyvind». Vi vet at et premiss for karakteren var at hudfarge ikke skulle være relevant. Nettopp derfor kunne den rettferdiggjøres som en ikke-rasistisk fremstilling i Eckbos karakterunivers. Serien ble en suksess, og den har flere år blitt sendt på TV i reprise, uten at den har mottatt klager over innholdets karakter.

Men gradvis har det også i Norge vokst frem en annen bevissthet rundt hva som er akseptable virkemidler i humor, selv om humoren i utgangspunktet var velmenende. Dette gjør at vi i dag har en annen vurdering rundt hvordan bruk av ansiktsmaling for å forestille melaninrike personer kan oppfattes. Vi erkjenner derfor nå at dette grepet kan oppleves krenkende, uavhengig av hva intensjonen eller konteksten har vært. Derfor er det på sin plass med en beklagelse til dem vi har såret når vi har satt serien på TV.

Vi har valgt å innta et standpunkt: Vi ønsker ikke å produsere humor for våre kanaler som klart henspiller på det som historisk var et grep der bruken av mørk ansiktsmaling i seg selv ble gjort til komikk, harselering og i verste fall uttrykk for nedvurdering av noens menneskeverd. Slikt hører ikke hjemme i humor i 2020, og selv om kontekst og intensjon er annerledes, kan vi ikke overse eller fornekte de historiske, rasistiske assosiasjonene.

Det er mange utfordringer med denne beslutningen. Det er vanskelig å være kategorisk når det gjelder å sette grenser for hva som er greit å tulle med – også på dette feltet. Grensene må jo heller ikke trekkes slik at de faktisk virker ekskluderende overfor de samme gruppene som vi søker å ikke diskriminere. Vi har valgt å trekke en grense for humoristiske grep som kan assosieres med klassiske blackface-fremstillinger i kommende produksjoner. Så enkelt og så vanskelig.

Vår beslutning er en refleksjon av verden rundt oss. At rasismedebatten har en annen dimensjon andre steder i verden enn i Norge, fritar oss likevel ikke fra å innta et selvstendig standpunkt her. Det betyr ikke at vi ukritisk skal importere vurderinger av hva som er og ikke er akseptabelt, fra land med en annen historie og kultur enn vår. Men vi kan heller ikke ignorere at også nordmenn opplever innhold som kan assosieres med blackface som rasistisk og støtende.

Da vi tok av «Nissene over skog og hei», sa vi at vi trenger tid på å vurdere hvordan vi vil håndtere innholdet i fremtiden. Situasjonen vi står i nå, har fremtvunget noen prinsipielle diskusjoner om hvordan vi behandler vårt digitale arkiv. Vi har fulgt debatten i offentligheten med stor interesse, og vi har flere hensyn vi må ta.

Vi har et ansvar for å ivareta ytringsrommet til norske komikere, og for å gi dem forutsigbare rammer. Humor har en viktig samfunnsfunksjon. Den skal kunne utfordre, sette dagsorden og noen ganger være ubehagelig. Den må iblant kunne stikke der det gjør vondt. Ikke minst gjelder dette når virkemidler som enkelte vil oppfatte støtende og krenkende, sparker oppover. Samtidig har vi verdier som TV-selskap, som påvirker hva vi vil sende og hvordan vi vil tilgjengeliggjøre det.

Vi har falt ned på den løsningen vi mener best ivaretar begge disse prinsippene. Vi vil merke historisk materiale som kan oppleves klart støtende, med en egen plakat i begynnelsen av hvert program. Dette er i tråd med hvordan flere andre internasjonale kringkastere løser utfordringen. Humor er ofte best når den kommenterer på samfunnet vi lever i.

Derfor er også humor en sjanger som lett kan oppleves utdatert. Nå får vi frem at innholdet kan oppleves støtende, uten at vi fjerner det. Løsningen er ikke problemfri. Grensene for hva som anses upassende vil endres med tiden, og det vil være forskjellige meninger om dette. Hva som kvalifiserer til merking må avgjøres ut fra skjønn, og den listen må ligge høyt.

Om noe godt er kommet ut av dette, så er det forhåpentligvis en mer opplyst debatt om hvordan vi som samfunn håndterer de elementene i vår historie som ser annerledes ut med nåtidens øyne. Vi håper debatten om hvordan vi som samfunn faktisk bekjemper rasisme fortsetter.