På sporet av den tapte skoletid

Pandemien har vært som en lupe: Skolens utfordringer er blitt forstørret. Men også mer lesbare.

Arbeidsgruppen som har sett på tiltak for å ta igjen tapt læring blant barn og unge har jobbet forbilledlig hurtig. På knappe to måneder har den kommet opp med tiltak som kan iverksettes allerede fra høsten.

Noen av forslagene vil kunne rubriseres som selvfølgeligheter. Men coronakrisen har også tydeliggjort at alt i norsk skole er ikke like selvfølgelig i vårt langstrakte land. Når rapporten helt konkret nevner forsterket svømmeopplæring og viktigheten av en fungerende skolehelsetjeneste, er det eksempler på tilbud som spriker fra skole til skole, fra kommune til kommune.

I så måte speiler rapporten også en skolevirkelighet som under pandemien har kunnet variere innad i én og samme kommune. Pandemien har vært en permanent unntakstilstand, der fryktelig mye har vært overlatt til den enkelte lærer. Noen lærere og noen elever har taklet dette bedre enn andre.

Men som rapporten dessverre bekrefter, har mange av dem som hadde det vanskelig før coronakrisen fått det vanskeligere i løpet av det drøyt halvannet skoleåret som pandemien har herjet. På samme måte har mye av det som ikke fungerte optimalt i skolen blitt tydeligere.

Regjeringen har allerede bevilget 330 millioner ekstra for å bidra til å innhente tapt læring. Nå kan kunnskapsminister Guri Melby (V) plusse på ytterligere 256 millioner til dette arbeidet, i tillegg til en halv milliard som skal brukes til sommerskole.

Penger som vil komme godt med for å finansiere ekstraundervisning for elever som har behov for det, samt – ikke minst – gjøre det mulig å gjennomføre disse tiltakene ved å sikre vikarordninger og skjerme ressurser for slik tilrettelegging.

Dette siste punktet anskueliggjør realismen i rapporten, og viser at erfarne skolefolk har vært med å lage den. Her er det ingen forslag som impliserer kjappe løsninger og enkle svar på kompliserte spørsmål. Arbeidsgruppen har innsikt nok til å vite at det må jobbes systematisk over lang tid, og at den mest realistiske vei fremover er å styrke tiltak som allerede finnes og bruke de virkemidler som skolen disponerer.

Pandemien har svekket mange elevers sosiale og dermed faglige tilhørighet til et læringsfellesskap, heter det i rapporten. Dette har påvirket både motivasjon og mestring. Det er også et bekymringsfullt høyt fravær.

Selv om mange elever vil oppleve at skolehverdagen vender tilbake til normalen, og lett vil tilpasse seg igjen når smittevernrestriksjoner og andre begrensninger forsvinner, kan andre ha med seg ulike former for senskader. Mer ensomhet og svekket psykisk helse kan gi utslag som først blir merkbare etter noe tid.

Å gjenopprette skolen som fysisk møtested for klassen blir neppe det største problemet. Utfordringen blir å gjenskape en trygg, motiverende og inkluderende arena, der alle opplever at forutsetningene for læring er mest mulig jevnbyrdige. Forslagene til tiltak som kunnskapsministeren fikk overlevert tirsdag synes som en fornuftig plan til dette arbeidet.