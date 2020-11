Kommentar

Julaften kan bli en supersprederhendelse

Av Astrid Meland

DET GÅR BARE EN VEI: Leder for FHI Camilla Stoltenberg illustrerer smitteutviklingen på regjeringens corona-pressekonferanse tirsdag. Foto: Terje Pedersen

Om vi ikke følger regjeringens råd får vi covid til jul. Men allerede i adventstiden vil vi vite mye mer om hvor vi står i kampen mot pandemien.

Camilla Stoltenberg løftet hånden rett opp på regjeringens pressekonferanse tirsdag for å vise hvordan det går.

Feil vei. I høst var 1000 smittede per uke et alvorlig tall. Snart kan det være Stoltenberg må rapportere om 1000 smittede på en dag.

Regjeringen sier vi er inne i bølge to. Nye tiltak kommer om et par dager. Da har det ikke en gang gått en uke siden de strammet inn sist.

Utviklingen på kontinentet skremmer. I det som skulle være Europas hovedsete for immunitet, Stockholm, går alarmen. I Genève er det like mange innlagte som i bølge 1. I Belgia går smittet helsepersonell på jobb.

Kommer innstrammingene til å hjelpe?

Landene som ligger foran oss i løypen kan gi noen svar.

Australia har fått kontroll på bølge to. På topp hadde de rundt 700 nye smittede per dag, som Norge i dag. Nå har Australia færre enn ti.

I Melbourne åpnet de opp onsdag etter en 112-dager lang lockdown. Det har kostet. De mest hjerteskjærende spørsmålene til TV-kanalen ABCs huslege kom fra folk som fryktet å gå utendørs.

Også Kina, Singapore, Hongkong, Sør-Korea, Vietnam har slått ned nye bølger.

Israel er interessant fordi landet gikk fra suksess til krise, og er nå i ferd med å bli en suksess igjen. I september innførte landet sin andre lock down, og smitten er på vei ned.

Irland innførte tiltak lik dagens norske i begynnelsen av oktober. Det tok bare to uker, så begynte smittetallene å dale.

Men i mellomtiden fikk de over 1000 smittede på en dag og mer nerver. Nå har Irland innstramminger på høyeste nivå frem til desember.

FLERE INNLAGTE: I Norge er det fortsatt færre innlagt med covid 19 enn i nabolandene, men også her øker tallet. Her fra Sykehuset i Østfold på Kalsnes. Foto: Gisle Oddstad

Heller ikke i Norge venter regjeringen til de kan se virkningen av tiltakene de innførte i forrige uke.

Jeg tolker dagens pressekonferanse mest av alt som en kraftig advarsel. Det kom ingenting konkret. Men om vi ikke skjerper oss, er det reell fare for at Erna Solberg blir den nye Grinchen som ødelegger julen.

Skottene er alt forberedt på en digital jul, og statsministeren har lovet julenissen unntak fra reglene. Julemarkedet i Oslo og i andre storbyer er avlyst.

Og julefeiring med blanding av folk fra hele landet på tvers av aldersgrupper, det er en dårlig plan om smitten er så høy som nå.

I Tyskland har eksperter snakket om frivillig karantene. Man kan holde seg for seg selv uken før man skal spise ribbe med besteforeldrene.

I Norge lå smitten under 20 nye mange dager i sommer. Kunne oppgangen vært forhindret?

Kanskje om vi kjørte massetesting da smitten var lav, gravde frem og isolerte all smitte, innførte tvungen testing og karantene ved ankomst Norge.

Men selv det hadde ikke vært noen garanti. New Zealand har gjort alt det der og likevel fått nytt utbrudd.

Men det er ikke riktig at alt vi ofret er bortkastet. Det er mye bedre å få corona nå enn i mars.

Tall fra Sverige viser at overlevelsen har gått kraftig opp, også på intensiven.

Og vi har medisiner. Alle husker vel Trumps tale med «Oh, I feel so great. I feel so powerful» da han ble friskmeldt, mens konen Melania fikk mer langvarig covid. Jeg vil ha det samme som Trump. Antistoffmedisinen han fikk, virker lovende.

Vi har også lært at smittefare utendørs er lav. Denne høsten kan ikke naboene bli sure bare fordi barn leker ute. Det ligger ikke an til skole- eller barnehagestengninger. Og det er bedre enn all nervemedisin legemiddelindustrien kan by på.

I flere land testes nå kloakken for corona for å oppdage stille smitte som kan spres i ukevis uten å bli fanget opp.

Og til og med Norge har munnbind nå. Det er mye å si om dem. Blant annet at de virker. Et ufrivillig eksperiment i Kansas hvor guvernøren kun klarte å innføre munnbind i 20 av delstatens fylker, tyder på det. Det var halvparten så mange nye coronatilfeller i fylkene med munnbind.

Kritikerne vil være mange her, men flere studier kan tyde på det samme: Der hvor man har munnbind får man færre tilfeller, færre innlagte og færre dødsfall.

Samtidig kan de brukes feil. I Norge har det oppstått en feide mellom Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og FHI, fordi FHI mener vi skal vaske tøybind på 60 grader i maskin. SIFO er bekymret for miljøet og mener det ikke trengs. Men forskning tyder på at håndvask gjør tøymunnbind mye mindre effektive.

Det mest oppmuntrende er kanskje at vi alt om en måned antakelig vet om vaksinene virker, ifølge eksperter.

I adventstiden kan vi nemlig forvente svar på hvor effektive vaksinene lengst fremst i kappløpet er. Da gjenstår bare ytterligere et par – tre måneder for å teste sikkerhet.

Selv om mye er mørkt nå, har vi bedre forutsetninger for å klare oss gjennom bølge to.

Norge har fortsatt blant de mildeste tiltakene i Europa. Tallene er ikke på langt nær så ille som hos naboene. Få er innlagt.

Men slik vil det ikke fortsette om vi ikke gjør noe. Det er på høy tid at folk slutter å arrangere store bryllup og andre fester nå. Arbeidsinnvandrerne må i karantener som fungerer.

Det viktigste er at vi følger reglene og slutter å møte så mange mennesker. Det holder det. Da blir det jul i år og. En liten en i alle fall.

