Det er storbyen som er problemet

Av Astrid Meland

MUNNBIND I KOLLEKTIVTRAFIKKEN: Er det trangt skal man ha på munnbind i Oslo. Dette påbudet kom i september. Foto: Heiko Junge

De nye, strenge coronatiltakene er innført fordi det rundt om i landet er opp mot 4000 smittsomme personer. Og vi vet om under halvparten.

Igjen strammer svenskene inn i Stockholm. Svenske eksperter mente hovedstaden skulle slippe lettere denne høsten på grunn av immunitet. Men storbyene er fortsatt problemet også i bølge to.

Særlig i belgiske byer. Men også i Oslo, Drammen og Bergen innføres strengere tiltak.

Og siden flere hundre tester positivt hver dag, er det klart vi må skjerpe oss. Og det må være strengest i byene. Jeg tror til og med Stor-Oslo kunne hatt enda strengere tiltak.

Regjeringen ba Oslo om å innføre strengere tiltak i slutten av i september. Byrådsleder Raymond Johansen sa nei til noen av punktene for å se om det var nok det han hadde.

Det var det ikke. Og mandag innførte Johansen ytterligere innstramminger, med munnbindpåbud og sosiale bobler fra torsdag.

Vil tiltakene virke? Om folk gjør som vi får beskjed om, så ja. Det viktigste er å omgås færrest mulig folk.

Det er vanskelig i byer der folk bor tett. Og selv om folk flest støtter tiltakene, har det skortet på etterlevelsen i noen miljø.

Så er det da også alt for mange regler. Når ikke engang byrådsleder Raymond Johansen eller topp-helsebyråkrat Bjørn Guldvog klarer å gjengi reglene riktig – de måtte begge rette opp etter sine pressekonferanser mandag og onsdag – sier det litt.

Onsdagens pressekonferanse var attpåtil innkalt for å oppklare i forvirringen rundt coronatiltakene.

INNFØRTE NYE NASJONALE TILTAK: Erna Solberg strammet inn på mandag. Bergen, Drammen, Oslo og steder med utbrudd har i tillegg enda strengere tiltak. Foto: Terje Bendiksby

Alle parter kunne nok begrenset seg. For måtte de virkelig innføre så mange nye råd samtidig?

Oslo har ikke bare et påbud om å ha maks ti hjemme hos seg, de har i tillegg et råd om maks ti per uke totalt. Også i Bergen er det maks ti. Og dette kom samtidig som regjeringen lanserte sitt nasjonale råd om at maks fem skal møtes privat per dag, men ikke hver dag. Og da har jeg ikke en gang nevnt hva fastmonterte stoler kan gjøre for en fest.

Det virker nesten enklere i Sverige. Der har Anders Tegnell denne uken sagt at folk i utpekte, rammede regioner rett og slett ikke bør møte noen utenom familien i de neste tre ukene. Og ikke så mye mer enn det.

Om vi hadde gjort det samme og vært knallstrenge i storbyområdene, kunne Solberg-regjeringen til gjengjeld kanskje droppet sitt nasjonale råd. I alle fall sett det litt an.

Det er ekstra forvirrende med flere sett med regler. Og det er i byene det er aller viktigst at folk klarer å følge rådene.

STRAMMET OGSÅ INN: Byrådsleder Raymond Johansen innførte enda strengere tiltak i Oslo samtidig. Foto: Gorm Kallestad

Det er derimot litt trist å se at arrangementer avlyses i kommuner der det ikke finnes coronasmitte og at hele skoletrinn stenges ved ett eneste tilfelle av corona.

I Oslo og andre byer er det stor fare for at man mister oversikten i smittesporingen.

Det er gode sjanser for å slå viruset der hvor det er lite smitte fra før. På bygdene kan folk ofte isolere seg i eneboligen, ikke i en tomroms.

KØ PÅ TESTSTASJONEN: Marie Øyerhamn passer på køen med biler med mennesker som venter på å få testet seg for coronavirus ved teststasjonen i Fyllingsdalen. I Bergen har innført lokale innstramninger. Foto: Marit Hommedal

Ytterligere et problem er arbeidsinnvandrere. Med økt smitte i Øst-Europa merkes det også Norge. Særlig der de bor og jobber tett.

Også her er det mulig å gjøre mer om smitten ikke går ned. Karantenen som er innført er effektiv om den følges. Men vi har ikke noe kontroll på om det virkelig skjer.

I Danmark krever de nå negativ coronatest før de lar noen reiser inn. Det kan vi også vurdere i Norge, eventuelt en test ved ankomst og en et par dager etter.

Når FHI i sin nye ukerapport skriver at vi har klart å smitteavklare 96 prosent av alle smittede i Norge de siste to ukene, høres det fantastisk ut. Men vi har egentlig bare smittesporet under 50 prosent. En del er for eksempel avklart med smittested «ukjent», og mange er smittet i utlandet.

Heldigvis har dødsfallene ennå ikke begynt å øke noe særlig.

Men vi kan ikke vente på dødsfall før vi innfører tiltak. For da er det for sent. Når folk begynner å dø, reflekterer det smittetallene for flere uker siden.

Det er det samme med innlagte. De rundt 50 personene som er på sykehus med covid-19 nå, ble ikke smittet i går, men mest sannsynlig for en eller to uker siden.

Når det tar tid før tiltakene virker, er det fordi så mange allerede er smittet når tiltakene innføres.

Og det er ikke slik at portforbud-landene er kommet best ut. Tvert om.

I mars kunne nordmenn være så mye utenfor husveggene som vi orket, og likevel så vi en kjempeeffekt i ukene etter at tiltakene var innført.

Norge har klart seg godt under pandemien, blant de beste i Europa. Vi bor spredd og har en velferdsstat som gjør det mulig å være sykmeldt. Så gikk det også ekstra raskt i mars fordi folk alt hadde begynt å isolere seg på egen hånd før tiltakene ble innført.

I sin ferske modellering anslår FHI at rundt 4000 er smittsomme i Norge nå. Det er litt vemodig å tenke noen måneder tilbake, da de anslo at det var rundt 60 totalt i hele landet.

FHI mener også at de nå klarer å finne 40 prosent av de smittede. Storparten vet vi ikke om.

Det tar altså tid før dette blir bedre. Antagelig må det først bli verre.

Publisert: 29.10.20 kl. 20:02