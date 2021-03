Jeg utfordrer den eldre generasjon til å bli med oss i klimakampen, skriver Sandra Butoyi (22) i denne kronikken. Foto: Håkon Mosvold Larsen

«25 under 25»: Det er vi unge som sitter igjen med regningen

Vi unge kan ikke dra dette lasset alene, vi trenger flere med på laget.

SANDRA BUTOYI (22), sentralstyremedlem i Natur og Ungdom

Det er vår generasjon som må leve med konsekvensene av klimaendringene. Derfor burde det være en selvfølge at vår stemme blir hørt i klimakampen. Dessverre blir vi tilsidesatt når de store debattene og beslutningene tas på voksenbordet.

Hvis det er noe jeg er møkka lei av, er det å høre om hvor mye verre ting var før. Å lese ord på ord om hvor takknemlig jeg og min generasjon burde være. At eneste svaret unge blir møtt med når vi ytrer oss er hersketeknikker eller fortellinger om «hvor søtt det er at vi engasjerer oss».

Tusenvis av ungdom tok til gatene og streiket for klimaet i 2019. I 2020 fortsatte demonstrasjonene digitalt, fordi flere unge følte de ikke ble hørt på andre måter. Det er unge som vil rammes hardest og sitte igjen med regninga hvis vi ikke når klimamålene. Derfor må vårt klimaengasjement bli lytta til.

Jeg er heldig nok til å kunne innta valgurnene, men dessverre står flere unge igjen i gangen. Det er bare et sunnhetstegn for demokratiet at ungdom bruker stemmen sin og krever å bli hørt.

Det er det som har fått til de store revolusjonerende endringene. At ungdom har tatt til gatene og nektet å anerkjenne at status quo er godt nok. Det er tross alt ingen aldersgrense for å engasjere seg i samfunnet.

Det er helt fair å mene at ting var verre enn før, og peke på endringene som har kommet med tiden. Jeg vil tørre å påstå at vi har kommet et stykke på veien for å løse noen av miljøutfordringene verden står over, men at vi har enda et stykke å gå før vi når mål. Man kan også mene at tidligere generasjoner ikke forsto hvilke konsekvenser valgene deres skulle ha, men det er ikke poenget.

Vi ser allerede nå hvor galt det kan gå hvis vi overstiger jordens tålegrenser. Når vi vet hva slags konsekvenser det kan få, så er det bare på sin plass at vi unge sier klart ifra. Selv om de før oss ikke visste bedre, så skal det ikke være en unnskyldning for å fortsette i samme blindvei.

Vi nekter å ofre fremtiden vår. Historien er heldigvis ikke ferdigskrevet, og vi har fortsatt tid til å handle. Derfor utfordrer jeg den eldre generasjon til å bli med oss i klimakampen.

Vi unge kan ikke dra dette lasset alene, vi trenger flere med på laget. Det er tross alt nå det gjelder.

