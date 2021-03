AVGJØR: – Arbeiderpartiet er i posisjon til å avgjøre om Norge skal videreføre urettferdigheten på rusfeltet, skriver kronikkforfatteren. Foto: Frode Hansen

Utfordrer Ap om rusreformen: − Vi bør slutte å straffe

Arbeiderpartiet er i posisjon til å avgjøre om Norge skal vedta den viktigste sosiale reformen på mange år.

LARS-ANDREAS KVISLE, psykolog, spesialist i rus og avhengighetspsykologi

Svært mange politikere støtter rusreformen, men mange er også uenige. Noen er bekymret for at reformen innebærer en aksept for bruk av narkotika og ønsker å opprettholde dagens hovedvirkemiddel: Straff.

Jeg mener rusreformen innebærer en erkjennelse av at mennesker alltid har og alltid kommer til å bruke rusmidler. Jeg mener at straff er ødeleggende for at vi som samfunn kan håndtere unge og voksnes bruk av rusmidler på en konstruktiv måte.

Straff er utdatert pedagogikk. Foreldre slår ikke lenger egne barn og gir sjelden husarrest eller andre sanksjoner. Barn og ungdom straffes ikke på skolen. Vi straffer ikke barn på trening. Vi har forstått at å forsterke ønsket atferd, gi alternativer, møte folk med respekt og å møte barn og ungdom «der de er» fungere bedre. Hvorfor skal vi fravike dette prinsippet for rusmidler?

Ukloke valg er en del av livet. Noen bedriver risikosport, andre gamer for mye. Noen er for lite aktive, spiser for mye eller slutter å spise. Noen ruinerer seg på pengespill. Noen går på skøyter på tynn is. Noen røyker sigaretter. Dette forsøker vi å påvirke gjennom samtale, ved å tilby alternativer, gi kunnskap, incentiver, avgifter, regulering og restriksjoner. Ofte bidrar ulempen ved valgene våre til at vi ønsker endring og får til det på egenhånd eller i samarbeid med andre. Mennesker tar mange valg som er ukloke, men vi møter ikke ukloke helse- og livsstilsvalg med politi. Unntaket er de rusmidlene vi har definert som ulovlige. Jeg mener det er umoralsk.

Å vokse opp handler om å utforske verden og å utvikle seg til selvstendig mennesker. Det innebærer også en risiko for å gjøre ukloke valg, havne i situasjoner man ikke vil være i eller ta valg man angrer på. Som psykolog har jeg ikke opplevd at mine pasienter har blitt hjulpet ved at de har fått bøter eller annen type straff. Som forelder ønsker jeg at mine barn skal være trygge på at de kan søke råd, hjelp og støtte – fra helsesøster, fra lærer, fra meg eller andre - uten frykt for straff eller sanksjoner.

Andelen av befolkningen som har brukt rusmidler, har variert de siste 25 årene. Toppåret var år 2000. Etter dette har tallene sunket jevnt, men med en liten økning de siste årene. Blant dagens ungdom er tallene litt høyere enn for foregående år, men likevel vesentlig lavere enn for ungdom i år 2000. Endringen har skjedd uavhengig av rusmidlers juridiske status. Straff er altså ikke et effektivt virkemiddel for å hindre bruk.

Straff er et problematisk virkemiddel fordi det treffer sosialt ulikt. Ta Oslo som eksempel, tallene er entydige: Ungdom på vestkanten bruker mest illegale rusmidler, likevel blir ungdom på østkanten oftest tatt for bruk og derfor også utsatt for flere sanksjoner. Vestkantungdommen slipper ikke unna straff fordi de bruker mindre rusmidler, kanskje er det så enkelt som at flere har en kjellerstue hvor de kan samles og dermed unngå politiets oppmerksomhet?

Senterpartiet ved Jan Bøhler og Trygve Slagsvold Vedum klamrer seg til straff som virkemiddel på tross av at vi på de fleste andre områder møter ungdom på mer pedagogiske måter. De ser bort fra rapporten som er grunnlaget for forslaget til rusreform. Bøhler mener han snakker på vegne av ungdom i Groruddalen. Jeg tipper de synes det er urettferdig at ungdom på østkanten straffes i større grad enn ungdom fra andre deler av Oslo. Bøhler kan bidra til å løse dette ved å støtte forslaget til rusreform. Han kan også protestere mot politisjef Beate Gangås sitt direktiv som innebærer ekstra høye bøtesatser i belastede områder/miljøer når vi allerede vet at straff rammer skjevt.

KrF er enda tydeligere i sin tro på straff som virkemiddel. Partiet uttaler i VG at «trusselen kan forhindre at ungdom tester narkotika. – Det at det har havnet på rulleblad, at du ikke kan komme inn på politihøgskolen eller ikke komme inn i USA, det gir et argument for å si nei til de som blir tilbudt et stoff».

En av hovedinnvendingene til rusreformutvalget mot straff er at straff påfører stigma. KrF ser bort fra dette. Straff må begrunnes særskilt og må vektes mot ulempene straff medfører. Straff er ikke et virkemiddel vi bør bruke mot det vi personlig ikke liker. For å bruke begreper som ligger KrF nært, kan vi si at deres standpunkt ligger nærmere korsfestelse enn tilgivelse.

Arbeiderpartiet har grunn til å være stolt av sin visjon: en rettferdig verden uten fattigdom og i fred, der menneskene er frie, likestilte og har innflytelse på sine liv. (...) Vi vil ha et samfunn basert på frihet, solidaritet og like muligheter for alle. Partiet har gjennom sin historie ment at rehabilitering er viktigere enn straff og hevn. Nå har partiet en gyllen anledning til å pusse støv av begrepet solidaritet og å distansere seg fra KrF og SP sin ukuelige tro på at straff er hva vi mennesker trenger for å ta vare på oss selv og samfunnet. En straff vi vet rammer skjevt.

Arbeiderpartiet er i posisjon til å avgjøre om Norge skal videreføre denne urettferdigheten – eller om Norge skal vedta den viktigste sosiale reformen på mange år.