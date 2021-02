Leder

Til ungdommen

Finansminister Jan Tore Sanner har et stort ansvar for å sikre velferdssamfunnet for dem som kommer etter oss. Foto: Cicilie S. Andersen

Det er dagens unge som får regningen hvis vi ikke klarer å stramme inn den offentlige pengebruken – og hvis ikke flere klarer å jobbe mer.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Før helgen la finansminister Jan Tore Sanner frem Perspektivmeldingen. Den tegner opp hvordan norsk økonomi kan utvikle seg de neste 40 årene. Som alltid, ser det dystert ut, med mindre vi tar noen helt nødvendige grep.

Regnskapet går rett og slett ikke opp, dersom vi fortsetter som nå. Staten bruker for mye penger, ikke bare gjennom pandemien, men også i årene forut for dette. Andelen av oss som jobber, er fallende. Det er alvorlig. Både sykefravær og antall uføre, er urovekkende. Selv om vi er heldigere stilt enn mange andre land, er det et fremtidig gap mellom utgifter og inntekter som må dekkes inn. Spørsmålet er hvordan det kan skje.

Politikernes hjertesaker

Alternativene for å sette en bedre kurs, er enten å kutte i offentlige utgifter, å øke skattene, eller å jobbe mer. Svaret Sanner og hans folk gir, er at dersom flere av dagens deltidsarbeidende går over til heltid, dersom vi får ned antall uføre, og samtidig øker andelen av oss som er i jobb, vil det løse mye. Og ikke minst – dersom vi får flere unge til å gjennomføre videregående skole, er mye gjort.

Det er helt avgjørende for norsk økonomi i fremtiden at flere unge gjennomfører videregående skole. Særlig trenger vi flere fagarbeidere. Foto: Annemor Larsen

Problemet er at dette alltid har vært svaret når ulike regjeringer opp gjennom årene har lagt frem sine perspektivmeldinger. Men det er lettere skrevet enn gjennomført.

Den offentlige pengebruken har vært, og er, massiv på grunn av coronaen. Mye av dette er helt nødvendig, dersom vi skal komme oss gjennom de økonomiske konsekvensene av de stadige nedstengningene av samfunnet, både lokalt og nasjonalt. Men slett ikke alt er knyttet til pandemien. Det er altfor lett for politikerne å pakke sine hjertesaker inn i corona-tiltak, nettopp fordi pengene sitter så løst akkurat nå.

Voksensamfunnets svar

Det er for eksempel helt avgjørende at det ikke foretas endringer i pensjonsordningene, som kan føre til at pensjonsreformen fra 2011 får mindre effekt. Denne reformen griper rett inn i kjernen av hva Perspektivmeldingen dypest sett handler om: Kontrakten mellom generasjonene. Vår forpliktelse er å levere samfunnet til dem som kommer, i bedre stand enn vi selv overtok det. Ethvert forsøk som kan svekke pensjonsreformen, bør avvises av alle ansvarlige politikere.

Barn og unge har båret en stor del av byrdene gjennom pandemien. Svaret fra voksensamfunnet må være å sørge for at vi har et bærekraftig velferdssamfunn. Også når dagens barn tar over ansvaret.