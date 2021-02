MORMOR POWER: – Tør jeg minne om at det å være bestemor ikke er en diagnose, skriver Kari Østerud. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Vi bestemødre er ikke nødvendigvis gamle, syke og elendige!

Du må gjerne ringe bestemor, men det er ikke sikkert hun har tid til å snakke med deg.

KARI ØSTERUD, direktør, mormor til to og 59 år

«Tenk deg om før du besøker bestemor», «hvem skal passe på bestemor?», «ta vare på en bestemor under coronakrisen» og «bruk sunn fornuft og redd en bestemor». Dette er et refreng vi ofte har hørt under corona-pandemien.

Senest i forrige uke oppfordret barne- og familieministeren oss til å ringe bestemor; hun som kanskje sitter hjemme alene. Vi synes å anta at bestemor er ensbetydende med hjelpeløs, sykelig og svak, og at vi bestemødre trenger beskyttelse mot storsamfunnet. Og, kanskje burde vi helst vært isolert på egnede steder til hele pandemien er over.

Fortellingene har ofte vært illustrert med karikerte bilder og tegninger av svært alderstegne kvinner, gjerne sittende i en rullestol på en institusjon. Er det virkelig sånn vi tror at en bestemor må se ut?

Tør jeg minne om at det å være bestemor ikke er en diagnose? Faktum er at bestemødre blir til i mange ulike aldre og livsfaser, og det er svært vanlig å bli bestemor i 50-årene. Selv ble jeg mormor første gang som 53-åring. Både min datter og jeg hadde fullført lange utdanninger og var i jobb før vi fikk vårt første barn, så det er kanskje ikke så veldig spesielt?

Hvorfor er det umulig å se for seg at bestemor ikke er hjelpetrengende, men i stedet en frisk, aktiv, middelaldrende kvinne i jobb?

Forskning viser at bestemødre i stor grad hjelper andre. Ifølge NOVA-undersøkelsen om livsløp, aldring og generasjon (NORlag) passer 70 prosent av besteforeldrene barnebarna minst en gang i måneden. En av tre besteforeldre passer barnebarn så ofte som en gang i uken. Yrkesaktive besteforeldre stiller også mer opp enn de som ikke er yrkesaktive. Under pandemien har vi bestemødre trådt til når barnehager og skoler har vært stengt, og når hjemmekontortilværelsen har tæret hardt på småbarnsfamiliene.

Det har gått fint innenfor gjeldende smittevernråd. Vi bestemødre er ikke nødvendigvis så gamle, syke og elendige som mange later til å tro.

Å se for seg at bestemor i tillegg kan være direktør, gründer, bedriftseier eller styreleder, synes enda vanskeligere. Men de finnes – jeg vet om flere! Men, de er jo komplett umulig å få øye på i dagens mediebilde. Der er det eldrestereotypien om den gamle hjelpeløse kvinnen i rullestol som får spille hovedrollen.

Dette kan skyldes kunnskapsløshet om hvem de eldre egentlig er eller hva de bidrar med i samfunnet, men noen ganger mistenker jeg at det er renspikket «alderisme» som er ute og går.

Så du må gjerne følge oppfordringen om å ringe bestemor, men det er ikke sikkert at hun har tid til å snakke med deg. Kanskje er hun opptatt i et viktig kundemøte, eller i et styre- eller ledermøte.