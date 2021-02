Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Clubhouse kan forandre verden!

Bare tanken på å sette seg inn i et nytt sosialt medium kan fremkalle brekninger hos de fleste av oss, men Clubhouse er nå i posisjon til å forandre verden. Og snart kan du ta en prat med Kanye West og Elon Musk.

JØRAN GAMMAN, partner i Digital-Kompetanse

Etter noen dager på det nye sosiale mediet Clubhouse er jeg hektet. Jeg måtte kjøpe meg en invitasjon fra en dame jeg fant på et forum på Reddit. Jeg betalte henne 20 euro over Pay Pal og noen sekunder senere var jeg inne på denne appen som så mange snakker om. Sikkert dumt av meg å bruke penger på noe som er gratis, men hypen rundt appen var for stor og jeg greide ikke å holde meg unna.

Før jeg betalte meg inn gjorde jeg flere forsøk på å få noen til å invitere meg. Jeg spurte venner og ba kolleger om hjelp. Jeg strakte ut hånden til konkurrenter og ukjente mennesker i Facebook-grupper og på Twitter, men ingen hadde en invitasjon til overs. Etter hvert som timene gikk, ble jeg mer og mer desperat. Jeg sendte DM-er på Insta til kjendiser og influensere, skrøt av dem, roste dem opp i skyene samtidig som jeg tryglet om en invitasjon til denne eksklusive møteplassen hvor magien gnistrer og fremtiden titter frem, og viser ansiktet sitt halveis skjult bak hjørnet av fjoråret.

For dem som ikke vet, er Clubhouse kort fortalt en app hvor man kan danne rom og ha en samtale sammen med andre. Alt er live og direkte med utvalgte moderatorer som styrer samtalen og bestemmer hvem som skal få snakke. Bare i kveld har jeg sittet i samme rom som Vanilla Ice, Linda Hofstad Helleland og Trine Skei Grande. Jeg har diskutert start-ups og bruk av AI med grundere, politikere og kjente aktører fra næringslivet i Rwanda. Jeg har fremsnakket andre sammen med den fabelaktige Yrja Oftedal og hørt debatt om politisk journalistikk initiert av Medier24 hvor formidable aktører fra norsk politikk og presse var til stede. Jeg har sittet sammen med Lex Fridman og Ed the Green Head og pratet om Kris Jenners reaksjon til at Kanye snart skal gå live.

Snart skal Kanye West og Elon Musk holde en samtale, og alle som vil, av dem som er invitert til festen, kan følge med på samtalen, rekke opp hånden, og be om ordet. Mark Zuckerberg har allerede beordret sine ansatte til å lage tilsvarende funksjonalitet og utviklerne må virkelig vise at de fortjener lønnen sin. For snart blir Clubhouse for stort. Snart kan den lille appen snu opp ned på hele verden. Snart kan vi som forbrukere og mennesker få direkte tilgang til kildene, uten filter, uten at det må gå gjennom en kameralinse, uten reklame eller irriterende annonsører, uten fordyrende mellomledd. Snart kan vi få akkurat det vi ønsker oss samtidig som avstanden mellom oss har om mulig blitt enda mindre.

Etablerte medier, aviser, linjær-tv og giganter som Facebook står i fare for å miste herredømmet over de store massene. Det er på tide å bli litt redd hvis du lever av annonser, reklame og byråer som kan hjelpe deg med markedsføring. Jeg har i hvert fall ikke sett på tv eller lagt ut et bilde av maten min på Instagram siden jeg lastet ned appen. Jeg er så lei av Facebook og Snapchat at jeg ikke orker tanken på et kommentarfelt eller et nytt filter.

Det blir interessant å se hvordan de store merkevarene skal håndtere denne plattformen. Kraften i Clubhouse ligger i det vi ikke vet. Hvem skal opp på scenen og hva skal de prate om? Hvem er her i dag og hvor mange skulle ønske at de var her i morgen. Hva går jeg glipp av hvis jeg legger meg til vanlig tid og leser den nye boka til Lnausgård? Fomo er ekte, det styrer meg, uansett om jeg har lyst til å kjøpe aksjer i Gamestop, amerikanske cannabisselskaper, eller skaffe meg flere Dogecoins.

Med Clubhouse vil vi muligens få se hvordan et demokratisk verdenssamfunn kan se ut. Politikerne kan snakke direkte til massene uten å måtte be om sitatsjekk og uten å måtte vente på at Fredrik Solvang skal gi dem ordet i Debatten.

Det er kanskje dårlig nytt for et skadeskudd reiseliv at fremtidens konferanser og møter kan gjennomføres uten at en eneste flybillett eller et eneste hotellrom er booket. Vi kan alle møtes i Davos eller høre den nye plata til Billie Eilish mens vi sitter i sofaen og nipper Pepsi Max.

Clubhouse er i ferd med å transendere teknologi og kultur. En storm av ledere, kunstnere og folk som kan skape noe vil flokke seg til Clubhouse for å prate om seg selv og hva de står for. Det er ennå ikke klart når Kanye skal snakke med Elon, men ryktet sier at årets største begivenhet skal gå av stabelen på søndag.

Clubhouse er en revolusjon, og rommene fyller seg opp fortere enn du kan si mental helse. Ingen vet hva Elon og Kanye skal snakke om, men alle spekulerer og det finnes allerede flere rom som snakker om hva disse to storhetene skal samtale om. Kanskje Kanye blir den første personen i verden som får operert inn en Neuralink, eller kanskje Musk og West helst vil prate om hvordan de kan skape en bedre verden for sine barn og en lysere fremtid for alle jordens mennesker. Det er vanskelig å «fake the funk» på Clubhouse. Det er ekte. Det er eksklusivt. Det er fantastisk og litt fryktelig på samme tid. Kanskje kom det noe godt ut av det bilkrasjet av et år vi har vært igjennom.