Nok en gang slår alvoret innover oss

ØKENDE SMITTE: I Oslo er smitten er på vei opp og reproduksjonstallet er høyt – på 1.4. Foto: Tore Kristiansen

Den etterlengtede gjenåpningen av samfunnet krasjer med en ny nedlukking.

Tidligere i år tok helseminister Bent Høie selvkritikk for regjeringens håndtering av coronapandemien. Han mente regjeringen gjorde for mange lettelser nasjonalt og satset på lokale tiltak i fjor høst. Kanskje kunne høstbølgen vært forhindret.

Han hadde sikkert hørt på Tysklands forbundskansler Angela Merkel, som var før ham med slike erkjennelser. På et møte i Det europeiske råd i fjor sa hun at tyskerne var for tidlig ute med å gjenåpne sommeren 2020 og for sent ute med å innføre tiltak på høsten.

Og vi husker noen litt merkelige kollisjoner også i Norge i oktober, da regjeringen fortsatte med sin gjenåpningsplan omtrent samtidig som de måtte stramme til.

Nå er vi i en litt lignende situasjon. På nyåret har vi opplevd sterk nedgang i smitten, ikke minst i de hardest rammede bydelene i Oslo. De stramme tiltakene som ble innført i januar har tydeligvis hatt effekt.

Og i det siste har vi fått noen lettelser i tiltakene for barn og ungdom særlig.

Mange har nok hatt forventninger om enda flere lettelser. Vi har en hard og tøff vinter bak oss med mye ensomhet og isolasjon, og vi vet at regjeringen jobber med en exitstrategi. I land nær oss er det alt lagt frem konkrete planer for når folk igjen skal få gå på pub, frisør og nattklubb.

Men nå har smitteutviklingen dessverre snudd. At smitten stiger er egentlig ingen overraskelse. I flere uker har Helsedirektoratets Espen Rostrup Nakstad advart mot at mars og april kan bli svært tøffe.

Årsaken er de nye virusvariantene som er i ferd med å ta over. Noen av dem er etter alt å dømme mer smittsomme enn originalen som dukket opp for vel et år siden.

Det betyr at vi må stramme mer til og passe på at folk følger de reglene som finnes. For den smitteutviklingen vi ser i Agder, Viken og særlig Oslo nå, den må snus.

Og det er nedslående. Likevel tror vi det lønner seg å slå ned hardt, heller enn å vente.

Slik Høie var inne på i januar, så kunne vi hatt strengere tiltak på plass i fjor høst og muligens unngått bølgen.

Og da hadde vi antagelig kunnet holde flere barnehager, skoler og arbeidsplasser åpne. Et lavt smittenivå gjør det mulig. Og lite smitte har vist seg å være mest lønnsomt både for helse og økonomi.

Men samtidig er tiltakene mot corona enormt kostbare og skadelige. Det er bare det at før vi har fått vaksinert flere, står vi uten særlig gode alternativer.