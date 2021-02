Kommentar

Noen må lage en sketsj om dette

Av Astrid Meland

SKROTER RINGENE: Erna Solberg letter opp på de fastmonterte setene og innfører noen lettelser for mot barn og unge. Foto: Berit Roald

Ikke før ringene var avviklet, returnerte de fastmonterte stolene med nytt trekk.

Erna Solberg beklaget fredag at det blir mindre å harselere over nå. For hun avvikler det uforståelige systemet Ring 1 og Ring 2.

Dette er jo tross alt regjeringen som vil gjøre Norge enklere.

Like etter fortalte Solberg at regjeringen nå innfører tre tiltaksnivåer. Tidligere har de hatt både to og fire. Tre, den er ny.

Barneminister Kjell Ingolf Ropstad fulgte opp. De latterliggjorte fastmonterte stolene skal vekk fordi det var for vanskelig å forstå. Nå blir det «faste tilviste sitteplasser».

Noen må lage en sketsj om dette.

NÅ BLIR DET KIRKE IGJEN! De fastmonterte setene skapte trøbbel for kirkegjengerne, siden det er snakk om benker og ikke seter. Nå skrotes regelen og fremover blir det tillatt med 100 personer på tilviste plasser. Foto: Frode Hansen

Men bortsett fra komikken, blir det ikke mye gøyalt fremover.

For dette er et skritt frem og et tilbake. De bebudede nasjonale lettelsene i corona-tiltakene koker stort sett bort i kålen. Tanken til Solberg-regjeringen er at tiltaksnivået totalt sett skal være slik det er nå.

Derfor strammer de til et sted når de letter et annet.

Skjenkestoppen blir enda strengere til for å gi lettelser for barn og unge.

Reglene for innreise strammes inn for å gi noen flere viktige arbeidstagere lov til å komme.

Akkurat nå virker det logisk. Smitten går ikke ned lenger. Den er på VGs barometer flat. Om man letter opp på tiltakene, er det å forvente at den går opp.

DETTE ER EN FAST TILVIST SETEPLASS: Om bønneteppet er nummerert og det er en meter mellom dem og man vises til teppet av en vert, er et bønneteppe godkjent. Skal man synge må det være to meter mellom hvert teppe. Foto: Thomas Nilsson

Så kan man diskutere hva slags nivå man skal legge seg på. Problemet med å tillate mer smitte, er at da rekker vi ikke å spore opp og isolere de smittede og deres nærkontakter.

Likevel irriterer dette særlig idretten kraftig. For de har en bedre sak enn folk som bare vil på bar. Folkehelsen er for tiden godt plassert i sofaen.

Og det virker tullete å stenge kommuner, serveringssteder og idrettshaller som aldri har hatt noe smitte. Når man sitter der på en full buss, er det rart å tenke på at kulturlivet er lukket.

Men selv om alle synes de selv er så gode på smittevern at de ikke trenger restriksjoner, så går smitten opp om alle får det som de vil.

I sine råd til regjeringen virker Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet ganske samstemte nå. Begge fagetatene vil ha strenge, nasjonale tiltak ut måneden minst.

ROSETTA-STEINEN: Skriften på denne steinen tok mer enn 20 år å forstå. Da ekspertene klarte å tolke den greske skriften ga det nøkkelen til hieroglyfene og kunnskap om oldtidens Egypt. Foto: NEIL HALL / EPA

Men noen av det de skriver bærer bud om at de vil ha lettelser fremover. I alle fall ønsker FHI å overlate mer av smittevernet til kommunene. Håpet er at smitten går ned når det blir varmere i været og flere vaksinerte.

Et klart råd fra ekspertene til regjeringen som ikke er fulgt, var å holde seg til kun to ulike tiltaksnivåer. Altså ring 1 og 2.

I stedet fikk vi både 5A, 5B, 5C, 5D, Ring 1, ring 2, trappetrinnsmodellen, risikonivå 1 til 4 og nasjonalt nivå. Og nå får vi tre nye nivåer.

Det kan hende taktikken til regjeringen er å forvirre oss så mye vi ikke tør å spørre hvor det blir av lettelsene i tiltakene.

For hva er egentlig «fast tilviste sitteplasser»?

Det er coronatiltakenes rosetta-stein.