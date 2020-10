Leder

Norges brexit-nødløsning

PROVISORISK AVTALE: Storbritannias statsminister Boris Johnson og Norges utenriksminister Ine marie Eriksen Søreide (H) under et møte i London i 2017. Foto: POOL Tore Kristiansen / VG / VG

Som ventet har det ikke lykkes Norge og Storbritannia å enes om en ny frihandelsavtale som kan tre i kraft når britene forlater EU/EØS ved årsskiftet. En temporær broløsning, som utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) kaller det, vil imidlertid ivareta norske interesser. Inntil videre.

Strengt tatt er ikke Norges nødløsning noe å feire. Den er en konsekvens av at regjeringen ikke klarte å få til en avtale med britene. For norsk økonomi og norsk næringsliv er dette likevel en god nyhet. Fordi den er bedre enn alternativet; ingen avtale.

Den midlertidige enigheten bygger på et annet provisorium, som de to landene ble enige om i april i fjor. En interimordning i så vel varighet som omfang. Utgangspunktet for det hele har nemlig ikke endret seg. Situasjonen som innebærer at norsk næringsliv kan gå på en kraftig smell hvis det ikke lykkes å lande en mer permanent avtale, er en direkte konsekvens av brexit.

Og på årets siste dag utløper overgangsordningene som har regulert forholdet mellom EU/EØS og Storbritannia etter den ulykksalige folkeavstemningen for snart fire og et halvt år siden. Den gang frustrerte velgere i rurale England sørget for flertall mot fortsatt medlemskap i Europaunionen. Mens Skottland, Nord-Irland, vestre Wales, London og grevskapene sør på øyriket stemte for å bli.

Det forente britiske kongedømmet knaker i sammenføyningene av denne grunn, og vanskeliggjør alle forhandlinger som både skal ivareta regionale næringsforhold, men også levere fullt brudd med Europaunionen og EUs indre marked.

Den norske «broløsningen» er å betrakte som en forsikringspolise i fall Storbritannia krasjer ut av EU uten en avtale. Den dekker i første rekke varehandelen og garanterer gjensidig nulltoll på industriprodukter. Den omfatter imidlertid ikke andre tollsatser, eller tjenestesektoren.

Handel med tjenester vil uansett bli problematisk, frykter NHO, gitt den britiske regjeringens aversjon mot fri flyt av arbeidskraft på tvers av landegrensene – i sin tid et hovedargument for brexit. Dette kan komplisere en fremtidig frihandelsavtale, siden tjenestehandelen med Storbritannia er større enn varehandelen, når olje og gass holdes utenfor.

Norsk Industri har tidligere påpekt at det nye regimet spesielt vil ramme verftene og offshoreindustrien. Dette fordi det foregår en stor utveksling av personell over Nordsjøen, blant annet i forbindelse med installering av teknisk utstyr, vedlikehold og ingeniørtjenester. En utveksling som for alle praktiske formål har vært problemfri under EØS.

NHO frykter dessuten at grensekontrollen inn og ut av Storbritannia vil komplisere og forsinke dagens sømløse varetransport. En analyse britene selv har gjort konkluderer med at det i verste fall kan bli snakk om tusenvis av lastebiler i kø og ekspedisjonstid på flere dager. Dette vil også ramme norske virksomheter, ettersom mye av transporten går via EU.

Så fortsatt er den norske strategien å frykte det verste, men håpe det beste.

