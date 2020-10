Leder

Nye coronatiltak

Foto: NIH / X80001

Natt til i går ble det registrert 270 nye smittetilfeller i Norge. Totalt for uken er det meldt inn 962 nye coronasmittede. Dermed nærmer vi oss nivået fra mars. Det bekymrer Erna Solberg (H), som varsler nye nasjonale coronatiltak neste uke.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Vi deler statsministerens bekymring. Og vi forstår frykten hos næringer og virksomheter som er redd de må stenge helt ned igjen – kanskje etter så vidt å ha fått hjulene i gang etter forrige runde. Men situasjonen er foruroligende, og når Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet nå blir bedt om å komme med nye anbefalinger, sier det noe om alvorlighetsgraden.

Samtidig tror vi assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad berører et vesentlig poeng når han sier til NRK at «det er mye å hente på bedret etterlevelse i befolkningen».

Det synes dessverre som at vi må gjøre noen endringer, i betydningen skjerpe enkelte smitteverntiltak. Men først og fremst må vi alle sørge for å følge de råd og pålegg som sentrale og lokale helsemyndigheter har utstedt. Det er for mange eksempler på at smittevernet glipper i praksis, slik Nakstad fremholder.

les også Nakstad: - Tydelig at vi må gjøre endringer

Det er foreløpig uklart hva de nye tiltakene vil bestå i, eller hvor omfattende de kan komme til å bli. Men ifølge Erna Solberg vil man tilstrebe målrettede initiativ mot de områder hvor smitten nå øker. Trolig vil det være snakk om tiltak som i all hovedsak vil handle om å hindre lokale smitteutbrudd. Statsministeren mener det er lite trolig at skoler og barnehager må stenge om pandemien igjen kommer ut av kontroll, fordi man nå vet mer om hvordan barnehager og småtrinnene på skolen kan driftes.

Selv om smitten øker flere steder, avviser overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet at Norge befinner seg i en ny smittebølge. Han mener den hjemlige situasjonen ikke kan sammenlignes med det vi ser i Europa.

les også En mystisk smittsom tur

I flere europeiske land innskjerpes coronatiltakene, og mange stater er i ferd med å stenge ned for andre gang. I de store byene på kontinentet, i Storbritannia og på den irske øya fylles intensivavdelingene med alvorlig syke pasienter. Mange av dem vil aldri vende hjem igjen. Dette er en situasjon vi må gjøre vårt ytterste for å unngå.

Som Preben Aavitsland og hans kollega ved Folkehelseinstituttet, Line Vold, skrev i en VG-kronikk denne uken: Epidemien går neppe over av seg selv; vi får ingen pause eller fred på lenge, og det er ingen enkle løsninger.

les også FHI-topper: – Klarer vi denne virusvinteren?

Innen det foreligger en vaksine som virker, innen denne er distribuert og tatt i bruk, kan vi ikke tillate oss å ta lett på smittevernrådene. Mange er lei av restriksjonene, kanskje særlig unge mennesker som ikke opplever viruset som særlig truende i det hele tatt. Det er likevel for tidlig å slappe av. Selv om vi ikke er like hardt rammet som resten av Europa, viser de lokale utbruddene hvor fort det kan gå å smitte mange.

Det viser nødvendigheten av å overholde enkle og effektive tiltak for å hindre smitte, som avstand, håndvask og bruk av munnbind i situasjoner der det er påkrevet.

Publisert: 24.10.20 kl. 09:35

Les også