GALSKAP? – Det er gått prestisje i ståmoped-saken, for ingen etat ønsker å innrømme at de lot seg presse, og ingen politiker eller regjering vil innrømme at de har bæsja på leggen, skriver Dagfinn Nordbø. Foto: Fredrik Solstad

Debatt

Mord på fortauet!

Alle som går til fots i byen ser jo at det er vill vest hver eneste dag, og når samfunnet snart åpner enda mer opp, vil galskapen naturligvis tilta. Det er bare å glede seg.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Foto: Trond Solberg

Fremskrittspartiet er partiet for fest og barnslig moro. Av dem har vi derfor fått frislipp av Segway og lakrispiper og støyende vannscootere som forpester strandlivet for mennesker og dyr.

Frp elsker alt som er harry, så deres samferdselsminister presset Statens Vegvesen til å fikse på regelverket og akseptere motoriserte ståmopeder som «sykkel i by». – Litt mer moro i hverdagen, sa daværende statsråd Solvik-Olsen i pressemeldingen, da regjeringen skrøt av regelendringen.

Siden har fortauene blitt kaotiske risikosoner, der folk blir påkjørt og skadet, og alle, inkludert barn og funksjonshemmede, har fått en betydelig mer utrygg hverdag.

les også Hva skjedde med frihet under ansvar?

Vi har også fått den absurde praksis at ståmopeder er forbudt i skog og mark fordi de er motoriserte, men så fort de suser inn over bygrensen, er de plutselig blitt... sykkel. Forstå det den som kan, for en sykkel kan man straffefritt slenge fra seg hvor som helst, selv om man er et søkkrikt, utenlandsk eierselskap som håver inn millioner.

Ståmopeder blir sett på som en dritsexy investering nå, for i Norge slipper de jo for eksempel å betale for de 3300 ståmopedene som ble tauet inn i Oslo i fjor. Det må nemlig det offentlige bekoste. Altså du og jeg. De imma kule gründerne og investorene kan bare håve inn. Oslo har nå 15000 ståmopeder som ligger, står eller er slengt absolutt overalt, det er verdens høyeste antall målt mot innbyggertallet.

Går det som VOI-sjefen truer med, kan det bli 30.000 i sommer. Mye mer moro i vente, altså.

Norge er det eneste landet i verden (i tillegg til Island) som tillater sykling på fortau. Man bør da ta med i betraktningen at islendinger også syns det er stas å spise råtten hai, og å stå en halvmeter fra et aktivt vulkanutbrudd og titte ned. Dansker som får lese de norske reglene på området kaller dem rabiate, og det er naturligvis det rette ordet.

Problemet er at det er gått prestisje i saken, for ingen etat ønsker å innrømme at de lot seg presse, og ingen politiker eller regjering vil innrømme at de har bæsja på leggen.

les også Her snubler blinde Toini i en elsparkesykkel på fortauet

Forskning forteller at menneskehjernen ikke er fullt utviklet før fylte 25 år. For noen går det enda tregere, og noen oppnår tydeligvis aldri full modning. Dermed får vi politikere som setter i gang frislipp de selv aldri få smake ulempene av, fordi de syns det er så imma artig med startups og ny teknologi og sånn.

Statsråder beveger seg nemlig ikke på gateplan til fots. De sitter i baksetet på svarte, pansrede biler. Det gjør ikke min bekjente, som ble rått nedkjørt i fotgjengerfeltet i forrige uke. Hun gikk på grønn mann. Nå er hun livredd for å slippe barna ut i sitt eget nærmiljø.

For det er ikke bare statsråder som har mangelfullt utviklede sjelsevner: Alle som går til fots i byen ser jo at det er vill vest hver eneste dag, og når samfunnet snart åpner enda mer opp, vil galskapen naturligvis tilta: Folk kjører konsekvent uten hjelm, ofte to på en ståmoped, noen frakter med seg en stor koffert(!), de feier over kryss på rødt lys når det passer, og gud så gøy det er å kjøre i fylla på ståmoped.

Vi går snart inn i måneden mai, høysesong for bruk av sykler og ståmopeder fram til september. Skadelegevakten forteller at blant ståmopedistene er det flest hodeskader, med 34 prosent av det totale antallet. Mange oppsøker også skadelegevakten med skader i bena. Hele 40 prosent av ulykkene med ståmoped skjer i beruset tilstand.

les også Hva får byen til å leve?

Mine råd for byvåren er altså: Skaff deg øyne i nakken, eventuelt montér sidespeil. Vær forberedt på at matbud og andre med sykt dårlig tid passerer deg på ståmoped bakfra i grisefart med to centimeters klaring. Gå derfor helt rett, hvis ikke risikerer du å bli meiet ned.

Og den som kjører på deg, har ingen forsikring som kan dekke skadene de forvolder, om du for eksempel skulle miste store deler av tanngarden din, som en mann nylig opplevde i Oslo. Forsikring trenger villbassene nemlig ikke, for de er jo definert som sykkel i by.

Siden det nå er frislipp for alle som har lyst til å tjene penger på persontransport, og kan gjøre akkurat hva de vil på kommunal grunn, har jeg avtalt med fetteren min at han før 17.mai leverer meg 2000 av sine araberhester. De vil jeg utplassere i Oslo sentrum. Appen er dritkul, det blir konkurransedyktige priser, og ingen forkunnskaper kreves. Gled dere. Det blir moro, det.