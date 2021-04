RASISMEDEBATTEN: – Hvorfor hører vi sjelden om denne rasismen og stigmaet mot nordmenn med asiatiske røtter, spør Noman Mubashir. Foto: Klaudia Lech

Ta historiene deres på alvor!

Har fokuset på muslimhets, antisemittisme og Black Lives Matter overskygget hverdagsrasismen rettet mot norske asiater?

NOMAN MUBASHIR, programleder NRK

De siste ukene har unge nordmenn med asiatiske røtter omsider turt å skrive om rasismen de opplever på kroppen i det norske samfunnet.

Mange av oss har uttrykt forbauselse over historiene de forteller. Norske vietnamesere, kinesere, thaier og filippinere har jo alltid virket så beskjedne og fornøyde. Ikke minst er de hardtarbeidende, vennlige, lavmælte og ambisiøse. Mange er gift med nordmenn og bruker gjerne et amerikanske fornavn fordi Nguyen og Phuong er vanskelig å uttale. Stereotypiene er mange.

Historiene deres har kommet i kjølvannet av drapene på seks amerikanske asiater i Atlantaområdet i USA tidligere i år. Drapene har skapt sterke reaksjoner blant amerikanere. Ikke minst store demonstasjoner.

Drapene skjer etter et år der mange asiatiske amerikanere har opplevd å bli forfulgt, hetset og utsatt for vold, trigget av Donald Trumps «Kinavirus» anklager. Slik er det takk og pris ikke i Norge men likevel må vi lytte til frustrasjonen og sinnet som brer seg blant unge norsk-asiater i Norge også.

Asiatene i Norge er en stor og mangfoldig gruppe men kan grovt sett deles i tre grupper.

Båtflyktninger fra Vietnam og deres etterkommere som kom til Norge for omtrent 40 år siden.

Koreanske barn adoptert til Norge over flere tiår.

Kvinner og menn fra Thailand og Filippinene ofte gift med nordmenn.

Til sammen utgjør disse tre gruppene ca.100.000 personer.

Bagasjen deres er ganske ulik men likevel blir disse tre gruppene ofte satt i samme bås.

Hva opplever norske asiater som vanskelig og sårende og hvorfor havner de i skyggen av andre minoritetsgrupper:

Over 20.000, hovedsakelig kvinner fra Thailand er gift med norske menn. Fordommene mot disse kvinnene er sterkt utbredt. De blir ofte stemplet som postordrebruder, lykkejegere, «gold diggers» og lette på tråden. «Thai-hore» blir gjerne brukt i lystelige lag om kvinner fra Thailand.

Også thailandske menn gift med norske menn opplever det samme stigmaet. På dating-apper for homofile menn er det ikke uvanlig at norske menn skriver: «Søker ikke asiatiske menn». Det er jo oppsiktsvekkende at en minoritet diskriminerer en annen og litt svakerestilt minoritet i samfunnet.

Vanlige skjellsord rettet mot norsk-asiater er guling, chippere, sjipp sjappere og riskokere. En nedsettende betegnelse norskpakistanere bruker om asiater er: phine, hentet fra ordet filippinere.

Vårt syn på minoriteter blir ofte preget av fremstillinger i populærkulturen. Jeg vokste opp på 1980-tallet hvor Rambo og et hav av andre amerikanske VHS-helter plaffet ned vietnamesere i jungelen. Senere «skjøt» vi barna vietnameserne på diverse videospill hvor helten alltid var hvit.

I dag er skurkene i Hollywood ofte arabiske terrorister. Den gang var de slemme guttene ofte kinesisk mafia. De var iskalde og morderiske og skremte vettet av smågutter som meg.

Reklamene til nuddelkongen Mr. Lee har også bidratt til stereotypier om den asiatiske mannen med en ufrivillig komisk stemme og utfordringer med å uttale bokstaven R som ofte blir til L.

Mange tusen koreanere barn har blitt adoptert til Norge. Jeg vokste selv opp i samme nabolag som tre koreansk adopterte jenter. Det var ikke uvanlig at de tøffeste guttene i gata kalte dem for «Ping Pong» eller «ching chong».

For mange år siden intervjuet jeg ungdommer som deltok i en sommerleir arrangert av den norsk-koreanske vennskapsforeningen. Flere av dem uttrykket en frustrasjon over å bli tatt for å være utlendinger eller kinesere på gata. Vi føler oss norske, sa de. Det var jo tross alt det eneste de kjente. De hadde også utseendekomplekser. Spesielt øynene sine eller at de var kortvokste og hadde så lite skjeggvekst.

Eller at de aldri så seg selv på forsiden av norske moteblader.

Voksne norske kvinner med koreansk bakgrunn opplever også å bli tatt for å være prostituerte på byen av fulle menn.

Hvorfor hører vi sjelden om denne rasismen og stigmaet? «Vi som kommer fra Vietnam vil ikke involvere oss i politikk og samfunnsdebatten. Vi har opplevd så mye krig og politisk kaos fra før,» sa en vietnamesisk flyktning til meg for mange år siden.

Han har rett. I forhold til den lange fartstiden i Norge er det svært få høyprofilerte politikere med vietnamesisk bakgrunn. Lan Marie Nguyen Berg fra MDG har virkelig fått oppleve netthets. Haterne går ofte rett på etnisitet og utseendet. De fleste norsk-vietnamesere holder derfor en lav profil og vil blende inn. Barna til båtflyktingene topper ofte listen over innvandrergrupper som tar høyere utdannelse. Gjerne innenfor medisin, fysisk og kjemi. Mange gjør det svært godt innenfor frisørbransjen, hudpleie, neglsalonger og restaurantvirksomhet.

Det samme gjelder norske kinesere. De er suksessinnvandrerne.

Men det er nettopp denne sosioøkonomiske statusen som slår tilbake på norsk-asiatene. Den generelle samfunnsoppfatningen er at asiater ikke opplever rasisme. De er jo ikke svarte i huden, bruker ikke hijab eller blir diskriminert på arbeidsmarkedet. De topper verken coronastatistikken eller voldtekts statistikken. De klager sjeldent i offentligheten. Filmer som Crazy Rich Asians og reality serien Bling Empire på Netflix forsterker disse stereotypiene ytterligere.

Vi kan lære mye av Black Lives Matter-debatten. Først og fremst må vi ta historiene til unge nordmenn med asiatisk bakgrunn på alvor. Lær og lytt i istedenfor å stemple dem som selverklærte ofre og sutrekopper.

For det andre må vi oppmuntre den tause norsk-asiatiske majoriteten til å heve sin røst. Hvilke vanskelige historier sitter de på?

Og sist men ikke minst må vi slutte å redusere over 100.000 nordmenn med røtter i Asia til «postordrebruder», tause au pairer og «riskokere.»

– –

Teksten ble først publisert på forfatterens Facebook-side og gjengis her med tillatelse.