Et enormt svik

Av Shazia Majid

TEGNING: Roar Hagen

Liv kunne blitt spart om serieovergriper Sverre Varhaug ble stanset i tide. Alt lå til rette for at det skulle skje. Men det skjedde ikke.

Psykologen Sverre Varhaug drepte ingen. Å drepe noen er den verste forbrytelsen. Men det finnes andre forbrytelser, som kan være verre enn døden for dets ofre.

Døden er så endelig. Psykisk vold og seksuelle overgrep, tar på et vis aldri slutt. Overgrepene lever i hodet og i kroppene til de som er blitt utsatt for dem. Ofte så lenge de lever. I så måte forvolder gjerningspersoner skade lenge etter at de er blitt borte.

Det er det Varhaug har gjort. Han har utsatt sine ofre for grufulle og vedvarende krenkelser.

Heltemotet

Det er også begått et annet svik: Systemet som er til for å beskytte ofre og pasienter har sviktet. På et helt grunnleggende nivå. Feilene er så skrikende at det ikke er til å bære.

Noen ganger er det derfor enklere å tie. Men «Knut» og «Jan» velger å fortelle.

Motet deres er like grenseløst som overgrepene er graverende.

Disse to mennene beskriver det ubeskrivelige. De gjør det på bekostning av seg selv og selvet, som de har brukt år på å bygge opp igjen. De revner av sårskorpen, så verden skal få se. For at rettferdigheten skal skje fyllest.

De gjør det for at andre av hans ofre skal lese og innse at de ikke var alene. At det ikke var dem det var noe galt med. De gjør det for at noe slikt aldri skal skje igjen.

Det de egentlig sier, og ikke bare til Varhaugs ofre, men til alle ofre for psykisk mishandling og seksuelle overgrep er at – det ikke er din skyld. Det går ikke an å sette en verdi på slikt. Det de har gjort er uvurderlig. Det er heltemot.

Takk «Knut» og «Jan» for at dere forteller.

Det ufattelige

Uten dere hadde vi fortsatt ikke visst om en serieovergrepsmann som i tre rettsprosesser ble dømt for seksuelle overgrep mot til sammen seks av sine egne pasienter. I tillegg har VG funnet fem andre ofre. Og kanskje finnes det mange flere. To av hans pasienter har tatt sine liv. Likevel kunne han fortsette å forgripe seg, tiår etter tiår.

Hvordan kunne det skje?

Det kunne skje fordi slik villet ondskap er så ufattelig. Du ser det ikke før du tror det.

Den er enda mer ufattelig når man står overfor sjarmerende personligheter, briljante hjerner, eller slik en gammel nabo beskrev psykologen Varhaug da han var yngre: «En mild og sjelden og fin type. Han utstrålte menneskelig vennlighet, hjelpsomhet og finhet».

Ofrene var sjanseløse

Dette skuespillet brukte psykologen en livstid å pusse på. Pasientene, som senere ble hans ofre, betegner han nemlig som en «farsfigur». En de søkte trøst hos og fikk tiltro til.

Katastrofepsykiater Lars Weisæth beskriver serieovergriperen som psykopatisk.

Sverre Varhaug var på toppen av pyramiden. Han var en periode sjefpsykolog. En respektert autoritet. Samtidig var han spinkel og liten. Han brukte alt dette og sin innsikt i psykologien til å komme seg inn i hjernen til sin ofre. De var nærmest sjanseløse mot den bestialske manipuleringen.

Da han ble tatt var han fullstendig uten anger. Fullstendig blottet for empati. Varhaug hadde ikke tatt liv, men han hadde lagt liv i grus.

Likevel kunne han fortsette.

Ikke fordi ofre ikke sa fra. Men fordi systemet sviktet så fundamentalt.

Politiets kardinalsynd

Politiet virket å være påvirket av Varhaugs status. En mann med hans posisjon og sosiale kapital, mot nedbrutte, suicidale voldsofre. Det var rå match. Men rettsapparatet så gjennom staffasjen til Varhaug. Han ble dømt ved tre tilfeller. Det er ikke der det sviktet. Det sviktet hos politiet.

Kardinalsynden ble begått da politiet fikk hele lister på over 50 pasienter i fanget, uten å avhøre dem. Hverken på 80-tallet eller senere.

Om de hadde avhørt alle, hadde de mest sannsynlig reddet liv og skånet «Knut» og «Jan» og Gud vet hvor mange andre for år med psykisk tortur.

På toppen av dette kommer varsler om overgrep fra fem andre pasienter. Disse ble aldri etterforsket.

HELTEMOT: «Jan» ble utsatt for grove psykiske og seksuelle overgrep i 13 år. Han forteller om det som har skjedd, for å bidra til at det aldri skal skje igjen.

Ikke til å tro

Heller ikke helsemyndighetene og helsetilsynet gjorde det de er satt til å gjøre. Beskytte pasientene.

Da Varhaug første gang ble dømt og fratatt autorisasjonen, varte det kun i seks måneder. Så fikk han autorisasjonen tilbake. Og kunne fortsette overgrepene.

Han var til og med del av den offentlige refusjonsavtalen, som innebærer at legene sendte pasienter til ham på statens regning. Inntil altfor mange år senere, da han ble dømt for siste gang og mistet begge deler – og fortsatte å praktisere privat.

Det er ikke til å tro.

Respektløst og utilgivelig

Dette er sår tiden ikke kan lege. For krenkelsene av menneskeverdet er så massive.

Det hjerteskjærende er å tenke på hvilken mot ofrene tok til seg da de varslet.

De hadde ingen blåmerker å vise frem. Ingen hoven leppe, intet blodskutt øye. Slagene hadde truffet på innsiden. Revnene var i selvet. Sårskorpene pulserte under overflaten. Krigen ble kjempet i hodet. Noen ganger skyldte de på seg selv, andre ganger tvilte de på sin egen hukommelse. Likevel varslet de. De var alle menn. Terskelen var høy.

Og når de gjorde det, ble flere av dem sviktet av dem som skulle beskytte. Det er så respektløst at det er utilgivelig. Det er et nytt overgrep.