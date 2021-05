Kommentar

Trygve står i veien for Sylvi

Av Hanne Skartveit

Sylvi Listhaug prøver å gjenopplive Frp som protestparti. Trygve Slagsvold Vedum står i veien. Han tar både velgere og saker fra Frp.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er ikke lett å gå rett fra rollen som regjeringsparti til rollen som protestparti. Særlig ikke når Sp-leder Slagsvold Vedum har tatt over både replikker og scene. Han kan rette sin misnøye mot den sittende regjeringens politikk, vel vitende om at hans kritikk også rammer påtroppende Frp-leder Listhaug og hennes parti.

Frp har tross alt vært del av Erna Solbergs regjering drøyt seks av de siste åtte årene, og har ansvar for det meste av det Slagsvold Vedum mener er galt i Norge. Det vet Listhaug godt. Derfor ser hun forbi høstens valg og frem mot stortingsvalget i 2025. De neste fire årene vil hun bruke til å rense Frp for alt som kan minne om regjeringsansvar og grå hverdagspolitikk.

Provoserer lokalsamfunn

Det er ingen enkel oppgave. Partiet er i trøbbel. Målingene til Frp har lenge vært dårlige. Det er Sp som i særklasse har stjålet flest av partiets velgere. Til og med i storbyene blir Listhaug og hennes folk utfordret av Sp. Som i Oslo. På enkelte målinger har Sp vært større enn Frp i hovedstaden. Det er oppsiktsvekkende.

Selv i Møre og Romsdal, et av partiets kjerneområder, spøker det nå. Mye tyder på at Listhaug kan bli den eneste stortingsrepresentanten for Frp herfra. Ved forrige stortingsvalg fikk partiet valgt inn to representanter - med god margin.

Påtroppende Frp-leder Sylvi Listhaug risikerer å bli eneste stortingsrepresentant fra sitt eget hjemfylke, der partiet tradisjonelt har stått sterkt. Foto: Tore Kristiansen

Det kan bli vanskelig for Listhaug å bygge en distriktsprofil som kan konkurrere med Slagsvold Vedum. Frp har vært med på de fleste av de store sentraliserende reformene som provoserer lokalsamfunn rundt om i landet. Noen av reformene har Frp-statsråder sittet med ansvaret for. Som den såkalte nærpolitireformen, som en rekke av FrPs justisministre har holdt i. Motsatsen til Frp i disse sakene er nettopp Sp, som vil ha mest mulig lokalt selvstyre, og minst mulig styring fra Oslo.

Kjørte solo

Frp er tuftet på protest. Det var stilen, helt frem til Siv Jensen tok partiet inn i regjering i 2013. Jensen er en klassisk insider, en som liker å ha ansvar, å være der viktige beslutninger tas. Som bygger allianser og skaper tillit. Jensen elsket å være finansminister. Listhaug, derimot, er mer av en outsider. Hun var aldri særlig begeistret for regjeringsprosjektet, på tross av at hun selv var del av prosjektet, og satt som statsråd.

Listhaug kunne utfordre statsministeren direkte, og vise en oppsiktsvekkende mangel på respekt for sjefen. Hun kjørte solo, og ble omtalt som en som var mer opptatt av egen posisjon enn av laget. Det måtte gå galt - til slutt. Siv Jensens ansvarlige linje tapte. Sylvi Listhaug og hennes protestlinje vant. I fjor vinter gikk Frp ut av regjeringen, tilbake til protest-tilværelsen.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er for tiden Sylvi Listhaugs største konkurrent. Foto: Helge Mikalsen

Dermed er Frp tilbake som urokråke. Som en særdeles upålitelig del av den borgerlige siden i norsk politikk. Sylvi Listhaugs Frp er ikke et parti Høyre og dets leder Erna Solberg kan ta for gitt. Tvert om. Vi så det allerede under forhandlingene om krisepakker under coronaen. Frp gikk sammen med de andre opposisjonspartiene, mot regjeringens opplegg.

Borgerlig kaos

Listhaug gjentar til det kjedsommelige at hun ikke vil ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Samtidig sier hun at Frp ikke vil støtte en regjering partiet ikke er en del av. Dette vet Erna Solberg godt. For henne må det fremstå som en skremmende tanke å være avhengig at et Listhaug-ledet Frp de neste fire årene.

Den rødgrønne siden kan med god grunn peke på faren for borgerlig kaos med et Høyre som må lene seg på Listhaugs Frp etter valget. Særlig hvis Solberg samtidig er avhengig av Venstre og KrF, som begge intenst misliker Frp. På samme måte som Frp like intenst misliker dem.

Det kan bli lettere for Sylvi Listhaug å finpusse Frps profil dersom Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kommer i regjering. Foto: Helge Mikalsen

Den gjensidige mistilliten bunner særlig i ulike syn på innvandringspolitikken. Derfor er det interessant å merke seg at i motsetning til mange andre høyrepopulistiske partier i Europa, er ikke Frp grunnlagt på innvandringsmotstand. Da partiet ble grunnlagt, var ikke innvandring noe tema i Norge. Det fantes knapt innvandrere her.

Anders Lange startet sitt eget parti på motstand mot skatter og avgifter, og en dyp skepsis til staten. Og ikke minst - mistro til politikere. Han så dem som fjerne fra folk flest, en elite som ville bestemme hvordan menneskene skulle leve livene sine.

Anders Lange - og Sylvi Listhaug

Lange var i sterk opposisjon til Høyre. Han hatet Høyres Kåre Willoch, og kalte ham for “en maktsyk mann”. Willoch, på sin side, har aldri lagt skjul på sin forakt for Frp. Høyre og Frp står langt fra hverandre, både politisk og kulturelt. Satt på spissen, kan vi si at det er opera mot country, linskjorte mot grilldress. Kulturelite mot folk flest. Det er i hvert fall slik mange i Frp ofte har ønsket å fremstille det. Og slik mange i Høyre har oppfattet det.

Frp har alltid sett på seg selv som det partiet som våger der andre tier. Som Anders Lange selv uttrykte det: “Jeg synes det er morsomt å si ting som andre ikke tør.” Listhaug har fulgt opp dette. Hun begeistrer sine tilhengere, og provoserer sine motstandere, mer enn noen andre av dagens norske politikere. Slik sett ligner hun mer på Carl I. Hagen og Anders Lange, enn på avtroppende leder, Siv Jensen. Men Listhaug ser så langt ut til å mangle både talegavene og utstrålingen til Hagen og Lange.

Listhaugs hemmelige håp kan ligge i at den rødgrønne siden vinner valget. Særlig dersom Frps hovedkonkurrent, Senterpartiet, kommer i regjering, blir det lettere å bli et ekte protestparti. For da er protestplassen som Sp nå troner på, antagelig blitt ledig.