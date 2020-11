TENK BÆREKRAFTIG:– Bærekraft må ikke glemmes, og bruktmarkedet skal heller ikke brukes som en dumpingplass for lite gjennomtenkte kjøp, skriver Anna Andersen, i VGs kronikkserie for unge «25 under 25». Foto: Privat

«25 under 25»: Et salg på Tise rettferdiggjør ikke en tur på Zara

Det blir ikke automatisk bedre for miljøet at vi selger klær på bruktmarkedet, hvis vi samtidig kjøper nye plagg.

ANNA ANDERSEN (21), student

Bruktmarkedene har fått et oppsving i popularitet i Norge de siste årene. Bevis på dette er nyåpninger av bruktbutikker landet rundt, og gjenbruk blir sett på som moteriktig.

Den overveldende populariteten gjenbruksappen Tise har fått siden den ble lansert i 2016, tyder også på at norske konsumenter ønsker å endre sine forbruksvaner. Selv om økt fokus på gjenbruk virker utelukkende positivt kan det ha utilsiktede virkninger.

Ifølge FN trenger vi over tre og en halv jordklode om alle skulle hatt et forbruk som nordmenn. Grunnleggeren av Tise, Jenny Skavlan, har selv uttalt at materialene i klærne og klærnes varighet er viktige faktorer som spiller inn for et mer bærekraftig konsum.

«For eksempel bør du ikke velge noe som er en del av en kortvarig trend og laget i billige materialer. Kjøp plagg som varer, i naturmaterialer som ikke trenger at du vasker dem så ofte og som kan luftes i stedet», oppfordrer hun.

Linda Refvik, prosjektleder i Movement for Sustainable Textiles, forklarer at klimaavtrykket reduseres med 50 prosent ved å bruke et plagg dobbelt så mange ganger. Å sjekke at produktene innfrir krav til etisk produksjon, er også essensielt når man vil kjøpe bærekraftig.

Selv om dette ikke er rettferdig, bærer forbrukeren fortsatt størsteparten av ansvaret. Følger man disse rådene, kombinert med å velge brukt når man skal ha noe nytt, er man på god vei til et mer bærekraftig konsum.

Men har disse holdningene greid å spre seg i samfunnet?

I et forsøk på å måle nordmenns holdninger til bruktmarkedet, kan Tise brukes som eksempel. Med over 1 million brukere er appen en stor aktør i bruktmarkedet.

På den ene siden er appen viktig i kampen for en grønnere verden, og i det man merker en vare som solgt får man beskjed om at man har spart klima for 7 kg Co2.

På den andre siden kan et kjapt søk på ordene «ny» og «ubrukt» på Tise vise overraskende høye tall. Det skal nevnes at dette er søk som omfatter hele bruktmarkedet til Tise, ikke bare klær.

Antall treff på «ny» er ca 180 000 og «ubrukt» ca 135 000.

Selvfølgelig er det bedre å videreselge ubrukte klær som blir liggende i skapet, men en ekspansjon av bruktmarkedene gir ikke ubestridt grunn til å tro at nordmenn handler mer bærekraftig.

Flere av produktene som legges ut på Tise er produkter som ikke har vært brukt før de selges videre.

Ubrukte klær i seg selv er ikke skadelig for miljøet, men det blir det, hvis man ofte gjør bomkjøp eller kjøper klær man vet man får brukt lite, for å så selge dem videre.

En kan dermed spørre seg om forbrukerne har blitt mindre kritiske til å kjøpe nytt, ettersom de med «god» samvittighet kan selge plagget videre. Har bruktmarkedet blitt et «sikkerhetsnett» for nye kjøp?

Black Friday er her, og de gode tilbudene kan virke veldig fristende.

Med rabatter fra alle kanter er det lett å kjøpe på impuls. Bærekraft må ikke glemmes, og bruktmarkedet skal heller ikke brukes som en dumpingplass for lite gjennomtenkte kjøp. Det undergraver bruktmarkedets rolle.

Det blir ikke automatisk bedre for miljøet om vi selger klær på bruktmarkedet hvis vi samtidig kjøper nye plagg. Det vil uansett bli en økning av klær i omløp.

Produsenter vil ikke merke nedgangen i etterspørsel til tross for at det har blitt mer populært og akseptabelt å kjøpe brukt. Konsumenters syn på gjenbruk må endres!

Publisert: 27.11.20 kl. 16:35

