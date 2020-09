ADVARER: – I dag er du kun noen tastetrykk unna en stor gjeld. I verste fall kan det resultere i at man sitter igjen med gjeld man egentlig ikke har bedt om, og heller ikke har muligheten til å kvitte seg med, skriver Zunera Waheed i dette innlegget.

Det haster å få på plass et bedre vern mot uønsket gjeld

Oppbevarer du bank-kodebrikken din hjemme? Er du bekymret for at din ektefelle eller samboer skal svindle deg ved bruk av din kodebrikke? De fleste er nok ikke så bekymret for det, men flere burde være det.

ZUNERA WAHEED, jusstudent og saksbehandler hos JURK (juridisk rådgivning for kvinner)

JURK mottar ukentlig henvendelser fra kvinner som har blitt utnyttet av nærstående og vært utsatt for ID-tyveri. I noen tilfeller har det blitt tatt opp enorme forbrukslån eller kredittkortgjeld i deres navn. ID-tyveri er straffbart, men selv om ID-tyven blir straffedømt, blir kvinnene ofte sittende igjen med gjelden likevel.

Grunnen er at det skal lite til før banken mener at kvinnen har vært uaktsom. Det regnes for eksempel som uaktsomt å la kodebrikken din bli liggende hjemme på spisebordet, uten at du holder øyet med den, hvis ektefellen din har tilgang til samme bolig. Låneavtalen blir tolket så strengt at den svindelutsatte nærmest er objektivt ansvarlig for gjelden som er stiftet ved misbruk. Det er et rettssikkerhetsproblem.

Det synes som at du må låse inn kodebrikken i en safe før du forlater hjemmet, hvis du ikke vil bli sittende igjen med gjelden. Det er en merkelig praksis. For det første er det vanskelig å sikre seg mot at den du bor med får tilgang til kodebrikken din, og for de fleste vil frykten for å bli svindlet være en fjern tanke. En safe er for mye å be om.

I disse dager behandler Høyesterett en sak om Bank-ID svindel. For første gang skal Høyesterett ta stilling til spørsmål om bevisbyrden og uaktsomhetsvurderingen i en sak om økonomisk svindel ved misbruk av BankID. I tillegg er det høyest på tide at Høyesterett viser hvilke momenter som er av betydning i slike saker, og hvordan bevisene skal vurderes.

Høyesterett bør reflektere rundt hvem som bør ta risikoen for slik kriminalitet. Bør det være en privatperson som blir økonomisk ruinert som følge av ID-tyveriet, eller banken som er en profesjonell finansinstitusjon og som kan spre risikoen på hele kundemassen sin, og som til og med kan kreve skattefradrag for tapet den er påført?

Den teknologiske utviklingen har ført til at det er enklere å ta opp lån i dag, enn for noen år tilbake. Tidligere måtte man møte opp hos banken. I dag er du kun noen tastetrykk unna en stor gjeld. I verste fall kan det resultere i at man sitter igjen med gjeld man egentlig ikke har bedt om, og heller ikke har muligheten til å kvitte seg med.

I blant har svindelen pågått over lengre tid, uten at kvinnene har vært klar over det. Ofte utsettes kvinnene for fysisk vold og/eller psykisk vold i tillegg. I noen saker kan manglende kunnskap i norsk og om det norske banksystemet ha betydning, der kvinnen er avhengig av hjelp fra sin partner for å opprette og bruke BankID.

I år fremla regjeringen et forslag til ny finansavtalelov. Forslaget er ment å styrke forbrukernes stilling ved misbruk av BankID, og regjeringens lovforslag tar sikte på å flytte bevisbyrden over på bankene. Dersom det nye lovforslaget vedtas, vil ikke lenger hovedregelen være at den svindelutsatte blir sittende igjen med gjelden overfor bankene. Det er på tide.

Det haster å få på plass et bedre vern mot uønsket gjeld. Ettersom ID-tyveri er et tema til behandling både hos Høyesterett og regjeringen, er det imidlertid håp om et styrket rettsvern for de svindelutsatte.

Publisert: 14.09.20 kl. 10:25

