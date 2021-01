Kommentar

Ap er ikke et parti

Av Hans Petter Sjøli

ALENE PÅ VALEN: – Støre står helt uten strategisk plasserte med-ledere med (nesten) like stor makt og innflytelse som ham selv, skriver VGs kommentator. Foto: Stian Lysberg Solum

Skal Arbeiderpartiet gjenvinne statusen som landets mektigste politiske kraftsenter må det bli en bevegelse igjen. Et fryktinngytende kollektiv.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Hva skjedde egentlig med den såkalte «arbeiderbevegelsen»? I dag fremstår Ap som et parti blant mange, med en ensom partileder i front, helt uten strategisk plasserte med-ledere med (nesten) like stor makt og innflytelse som ham selv. Det er noe veldig u-Apsk over Ap nå. Bevegelsen er som forvitret.

Arbeiderpartiet skal ikke være som andre partier. Ap er ikke et parti. Ap er noe større og mektigere, noe som skal gjennomsyre alle samfunnets porer og kriker og kroker, som et skrømt, som øyet som ser alt. Det holder ikke med en leder og hans apparat av taleskrivere, kronikkbestillere og Facebook-entusiaster. Ap har aldri vært et enkeltmannsforetak. Ur-høvdingen Martin Tranmæl var aldri partiets leder, selv om han var den reelle lederen, og selv om Einar Gerhardsen var sjefen over alle sjefer, var Haakon Lie og Tor Aspengren, som henholdsvis partisekretær og LO-leder, nesten like fryktinngytende, og alle visste hvem de var.

les også Ap kan miste opptil 17 mandater: – En skikkelig drittmåling

Kapitalistene, bøndene og kristenfolket fryktet og respekterte bevegelsen. LO-karene hamret nevene så hardt i bordet når velfriserte NAF (senere NHO)-ledere la frem sine tilbud, at angsten spredte seg i forhandlingsrommet og selv riksmeklingsmannen kjente setemuskelen stramme. Og da bevegelsen ble avmaskulinisert under a’Gro ble den knapt svekket som fryktinngytende kraft, snarere tvert i mot. For det handlet ikke om enkeltpersoner, det gjør ikke det i bevegelser. Nei, i bevegelser handler det om Bevegelsen. Den kollektive kraften, selvsikkerheten i veggene, i folkets diverse hus, fra Youngstorget til det minste klyngetun.

På et eller annet tidspunkt opphørte Arbeiderpartiet å være noe større enn seg selv. Slik mistet Ap sin magnetiske tiltrekningskraft, og ble som et produkt blant mange i velgermarkedet. Nå står de der, som deltaker i det politiske hylekoret, og forsøker etter beste evne å rope høyere enn de andre.

Men bevegelsen trengte ikke å hyle, iallfall ikke i det åpne rom. Tvert i mot. I etterkrigstiden var Aps makt tuftet på en slags passiv-aggressiv mildhet. Selv da Einar Gerhardsen gjorde kål på kommunistene var det i et mildt, nesten kameratslig toneleie. Og når Trygve Bratteli tok ordet var det knapt så stemmen bar – uten at det gikk på autoriteten løs. Ifølge familiemytologien var mine grandonkler så tro mot Bratteli at de stemte for EF-medlemskap i 1972 selv om de var mot.

les også Fylkesledere om Ap-krisen: – Ikke vært gode nok som opposisjonsparti

Dette var ikke særlig liberalt, akkurat, og Ap-bevegelsen hadde sine småreligiøse overtoner, og fremdeles er ikke partiet helt rensket for sekterisk tøys. Men den lyttende og intellektuelt søkende Støres Ap er mer åpent og mer demokratisk enn noen annen utgave av partiet, og på mange måter mer sympatisk. Men åpenheten og demokratiet har sin pris.

Partiet fremstår ikke lenger som et bål av vilje, men som en fyrstikk hvis flamme bøyer seg for vindretningen.

Å se Arbeiderpartiet – selveste DNA – dilte etter Senterpartiet den ene dagen, De Grønne den andre, og sannelig etter de revolusjonære i Rødt den tredje, er ikke bare forvirrende, det er flaut.

Jonas Gahr Støre har det nok ikke særlig lett nå. Oppdriften i bakken er lik null. Det går ad undas, virker det som, og han får stadig høre det – selvsagt fra uvanlig aggressive påvirkere i Høyre, men også fra den besynderlige alliansen som har vokst frem mellom høyreorienterte «kommentatorer» i sosiale medier, diverse avisredaktører fra det høye nord til det innerste Oslo, og høytflyvende elementer med embetseksamen fra den gamle landbrukshøyskolen på Ås – alle med påstått fotfeste i det mytiske folkedypet. At han stadig må kommentere elendigheten fremfor å bli forhørt om, la oss si, det nye partiprogrammet, er nok heller ingen energiinnsprøyting i det daglige strevet.

Støre tilhører kanskje en forgangen epoke, den gangen man trodde på allmennfornuften og en verden i fremgang. Han passer ikke helt inn i en sfære der enkle fortellinger og motsetningspar har erstattet erkjennelsen om at demokratisk politikk er en kompleks og skrittvis affære.

les også Enda en krisemåling for Ap - Sp fosser frem i Oslo

Men Støre er sannelig ikke den eneste som bør se seg litt ekstra i det sosialdemokratiske speilet. For bak ham – eller ved siden av ham – er det knapt noen å skue.

Én ting er at partisekretæren bare en sjelden gang viser seg utenfor partikontoret – enda verre er det at LO-lederen er like ute av fokus som Robin Williams i Woody Allen-filmen «Harry bit for bit». Hvor er LO nå for tiden? Hver gang Yngve Hågensen sa «faen» (og det var ofte) ble det oppslag i avisen – og selv om Gerd-Liv Valla nok ikke er blant de mest savnede i sosialdemokratiets korridorer, var hun så visst ingen pusekatt. Nå vet nesten ingen hvem som holder i klubba i Folkets hus, og lokalt sier LO-folket de villeste ting. Kustus er blitt et fremmedord i en fordums bevegelse som var tuftet den slags.

For Ap er noe mer enn et parti, og det skal lyne og tordne der inne. Det skal gå ei kule varmt. Det er faen ingen søndagsskole. Ap er ikke Ap om de andre ikke er litt redde for dem, og da ikke bare for partilederen, men for hele kollektivet, maskinen, bevegelsen. Skal Ap igjen bestige tronen som landets største og mektigste politiske kraft, må alle til pumpene og gjenreise den sosialdemokratiske arbeiderbevegelsen – den som aldri lot seg stresse av temporære stemningsbølger, oppsetsige særinteressepartier med folkepartiambisjoner, eller av diverse småpartiers stadige klagesanger om sosialdemokratiets svik.

Ap må gjenreises som et fryktinngytende kollektiv. Partiet må igjen bli en bevegelse.