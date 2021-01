Leder

Vaksiner til Oslo først?

Denne uken fikk hele Norge en vaksine mot covid-19. Svalbard fikk fem vaksinedoser, Smøla 15 og Gratangen 10.

Vaksinen må lagres på 70 minusgrader og settes to ganger med flere ukers mellomrom. I første omgang skal hele landets sykehjemsbeboere og helsepersonell prioriteres.

Men det tar tid. FHI kaller det en rolig opptrappingsplan og sier en lav andel nordmenn får vaksine i første kvartal.

Det skjer samtidig som vi har smittetall vi ikke har sett maken til under pandememien. Samt at det har dukket opp en mer smittsom mutasjon.

Det haster altså. Ifølge VGs vaksinekart er vel 17 000 doser satt. Danmark, som åpenbart har en enklere topografi, hadde vaksinert 82 544 fredag morgen. Sveriges statistikk viser foreløpig bare hvor mange doser som er delt ut til regionene, nå i underkant av 90 000.

Norge har i motsetning til flere av våre naboland, et desentralisert vaksineringsopplegg hvor kommunene har ansvaret. Og det ligger fast. Vi må få vaksine ut til hele folket.

Et annet spørsmål er når. Oslos byrådsleder Raymond Johansen sier til VG at strategien bør endres, og at kommunene med mest smitte bør prioriteres.

Han får støtte fra smittevernlege i Bodø kommune, Kai Brynjar Hagen som sier til NRK at det nesten kan oppleves irriterende å få fem doser, og at det kanskje hadde vært bedre å vente litt lenger og fått flere.

– Jeg kunne godt tenkt meg at vi som har lite smitte hadde ventet en stund, sier Hagen til NRK.

FHI har sett på mange ulike måter å gjøre dette på, og oppsummerer med at det nesten uansett er best å vaksinere eldre og risikogrupper først, for å få den største reduksjonen i dødsfall.

Men ikke nødvendigvis i hele landet på likt. For FHI har også regnet på hvordan det er å gi fylker med høyest smitte vaksine først. Under visse forutsetninger kan dette redusere dødsfallene mest. I så fall ville kun folk i Trøndelag, Møre og Romsdal og Oslo ha blitt vaksinert nå i januar.

Er viktig argument for å fordele dette likt til hele landet, er at vi per i dag ikke vet om vaksine faktisk hindrer videresmitte. Det eneste vi vet er at vaksinen effektivt hindre sykdom. Det trenger ikke å bety at vi ikke smittes av viruset. Vi kan til og med spre det videre. Et annet argument er at man ikke bør straffe dem som klarer å slå ned smitten. Og at smittesituasjonen endres raskt.

Det er samtidig klart at det er mye logistikk knyttet til å frakte små vaksineporsjoner over hele landet i mange omganger.

På dette området blir ferske råd raskt utdatert, fordi smittesituasjonen endres og vi får ny kunnskap om hvordan vaksinene virker.

Derfor er dette et felt der regjeringen bør være åpen for å gjøre endringer. Om andre strategier viser seg å være bedre til å forhindre død, sykdom og tap for samfunnet, så må vi selvsagt legge om.

Vil vet mer når vi får greie på om vaksinen hindrer smitte. Men å sende fem og fem vaksinedoser til den ytterste fjordarm, vet vi allerede nå at ikke er den kjappeste måten å gjøre det på.