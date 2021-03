Eileen Kims (21) instagram-innlegg om rasisme mot asiater har spredt seg de siste dagene. I dette innlegget skriver hun mer om sine opplevelser. Foto: Privat

«25 under 25»: Rasisme mot asiater har eksistert lenge

Hvorfor snakker vi ikke om det?

EILEEN KIM (21), koreaner

«Dra tilbake dit du kom fra!», «snakker du ching-chong språket?», «du lukter sushi, din ekle fisk», «men hvor er du egentlig fra?», *strekker ut øynene for å fremheve at jeg har smale, små øyner*, *gjør narr av koreanske navnet mitt* er bare noen tingene jeg fikk høre og oppleve gjennom hele oppveksten min, og også nå i voksen alder.

Jeg er fra Korea. Familien min og jeg kom hit da jeg var elleve år. Foreldrene mine immigrerte til Norge fordi de ønsket at broren og jeg min skulle leve et lykkelig liv i et land som ble kåret til verdens beste land å bo i.

«Herregud Eileen, det var jo bare tull. Ikke vær så hårsår».

Bare tull. Med en gang blir jeg stemplet og fremstilt som den jenta som ikke tåler «tull» og er bare sensitiv. Likevel fortsetter de å tulle om rasen min. Noe jeg ikke kan noe for. Etter hvert lo jeg med de, eller enda verre, gjorde tullet først for å forsvare meg selv.

Jeg har alltid hatt lav selvtillit, og det er noe jeg fortsatt sliter med på grunn av rasen min. «Øynene dine er for smale og små», «du har svart, stygt hår», «du har gul hudfarge». De påpekte alltid hvor annerledes jeg var enn de.

Jeg har hatt tøffe tider der jeg virkelig skulle ønske at jeg var like hvit som klassekameratene mine.

Jeg skulle ønske jeg hadde vakre blå, eller grønne øynene som alle de andre, eller vakkert blondt og lyst hår – hvert fall lysere enn svart. Det har ført til at jeg har farget håret mitt lysebrunt gjennom hele ungdomsskole-perioden KUN for å passe inn. Jeg var bare tretten år.

Norge har vært stille altfor lenge. I USA er det store demonstrasjoner for å sikre asiatiske minoriteter etter massakren i Atlanta. I Norge har det vært lite snakk om massakren, og også lite snakk om demonstrasjoner rundt dette. Rasisme mot asiater har eksistert lenge i Norge, og det eksisterer i stor grad fremdeles i dag.

DEMONSTRERER: Demonstrasjoner har funnet sted over hele USA etter angrepene mot tre spa i Atlanta-området 17. mars 2021. Åtte mennesker døde, hvorav seks var asiatiske kvinner. Foto: Megan Varner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tiden leger ikke alle sår. Hverken jeg eller andre får endret på den tiden jeg ble mobbet eller den tiden jeg fikk høre rasistiske utsagn om rasen min. Jeg skulle ønske at denne debatten om rasisme mot asiatene ble ropt ut den gangen, for da hadde jeg ikke følt meg så ensom og trodd at det bare var min feil som ble født med den rasen jeg er.

Det er ikke lenge siden Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble skutt og drept med fire skudd. Hun døde kun på grunn av sin asiatiske opprinnelse, og storebroren er siktet for drapet. Hun ble skutt i sitt eget rom, uten tegn til kamp.

Hvor mange må dø før Norge begynner å snakke om rasisme?

Jeg delte min personlig historie på Instagram, og det har ført til at flere har skrevet om de sterke, personlige historiene sine. Jeg ble varm i hjertet av engasjementet, men vi trenger at flere deler historiene sine og deltar i debatten. Det er ikke bare jeg som opplever rasisme, det er flere av mine venner, flere i Norge. For mange av oss er rasisme en del av hverdagen.

De fleste mennesker er enige i at rasisme bør ta slutt – så hvorfor og hvordan finnes rasisme fortsatt i Norge?

