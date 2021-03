UTEN FORTID, INGEN FREMTID: – Guri Melby vil heller innføre et fellesfag som de har gitt det komiske navnet «Fremtidsfag». Å si dette høres ut som en nachspielidé er å fornærme samtlige nachspielideer jeg har hørt om, skriver Gjermund Stenberg Eriksen, blant annet kjent som mannen bak seriesuksessen «Mammon». Foto: Xueqi Pang

Parodisk historieløst, Melby!

Skjønner ikke kunnskapsministeren og hennes meningsfeller i Høyre og Venstre verdien av å ha historie som fag i skolen?

GJERMUND STENBERG ERIKSEN, humanist og serieskaper

Venstres kunnskapsminister Guri Melby vil fjerne historiefaget som obligatorisk fag i den videregående skolen for et enormt antall elever. For lesere som har vært en stund unna videregående, gjelder det alle elever som går på det som ble kalt allmennfag i gamle dager. Og Melby vil heller innføre et fellesfag som de har gitt det komiske navnet «Fremtidsfag».

Å si dette høres ut som en nachspielidé er å fornærme samtlige nachspielideer jeg har hørt om. Og denne ideen er planlagt at skal settes ut i virkeligheten. Skjønner hun og hennes meningsfeller i Høyre og Venstre ikke verdien av å ha historie som et fag? Hvem er det som har sittet i disse møtene og konkludert med at det Norge trenger i 2021, er mindre lærdom av historien? Hva sto det på de andre gule lappene i departementet?

Nivået på dette forslaget sender mine tanker til det legendariske forslaget fra Fremskrittspartiet om å betale for å låne bøker på biblioteket. Eller Senterpartiets og Venstres ønsker om å forby fargefjernsyn for å bevare kulturen. Som om den ekte kulturen alltid har hatt det best i svart-hvitt.

Men for å finne hvor langt ned vi skal i Norgeshistoriens mer parodiske idemyldringsforslag, så tror jeg vi her er i nærheten av Carl I Hagens forslag om å selge alle oljerettighetene til amerikanerne for 10 milliarder. Fordi det ville hatt ekte praktiske og konkrete fatale følger for framtiden. Og si at historie ikke fortjener å være et eget fag – det er helt der nede.

Historiefagets mål etter mitt skjønn er mer enn noe annet å gi forståelse. Det gir innsikt i en måte å tenke på mer enn å være moro for klisterhjerner i quiz-konkurranser. Det er ikke slik at jeg har særlig tro på viktigheten av at vi alle skal huske kornprisene i 1812, eller hvem som ble skutt i Sarajevo i 1914.

Det er den historiske forståelsen som er viktig. For å løse menneskelige problemer eller utfordringer, og ta kloke valg, er vi nødt til å forstå hvordan mennesker har tenkt ulikt til ulike tider, og å kunne analysere og forstå et historisk forløp. Ikke minst trenger vi historisk forståelse for å raskt avsløre lettvektere og falske framstillinger. De færreste blir quiz-enere, men historisk bevissthet setter seg heldigvis i de fleste av oss som har hatt gleden av gode historielærere.

Å forstå samtiden og i det hele tatt ha noen formening om hva som kan bli vår framtid, må jo bygge på kunnskap om vår fortid. Historie er like viktig for å forstå mennesker, som matematikk er for å forstå naturfag. I min forståelse av menneskekunnskap er historiefaget grunnsteinen alle fag trenger. Selv mitt hovedverktøy, retorikken, trenger historieframstilling til nær sagt alt. Og jeg har ingen tro på at historisk bevissthet skal trykkes inn i alle andre fag og aller minst i et O-faglignende fenomen som «Fremtidsfag».

Fjerner du et fag, og dytter elementer av det inn i et annet, så reduserer du historiefagets viktighet. Du underordner det andre nymotens fenomen som ofte har vist seg å være like omskiftelige som navnet på kunnskapsministerne og deres ønske om å tre ideologiske kategorier nedover et århundre av opparbeidet erfaring.

Jeg er utrolig lei av skiftende ministeres manglende tro på det å kunne historie, språk og kultur, slik som dette forslaget er et prakteksempel på. Jeg har i to tiår jobbet i det private næringsliv med å øke bedrifters og organisasjoners konkurransekraft. Jeg skal ikke påstå noe om resultatene, men all min erfaring tilsier at norske bedrifters konkurransekraft er vesentlig svekket av deres mangler på å forstå språk, kultur og historie. Ingen av dem etterlyste historikere for å få sine forretningsmål løst, men nær sagt alle konkurrerer i å forstå mennesker best. Om det er konkurrenter eller kunder.

De siste årene vi har vi sett hva historieløshet kan føre til og hvor fort et demokratisk samfunn kan trues. Hvordan mennesker med makt skaper falske framstillinger av virkeligheten, forfører mennesker med manipulerende fortellinger om egen og andres kulturer, og konstruerer hendelsesforløp for å dyrke frykt og misnøye.

Donald Trump var historisk flink til å juge, fremme falske påstander og falsk historie. Men enda viktigere å huske på framover; nesten ingen av hans metoder var nye. Som Anne Applebaum påpeker i boka «Twillight of Democracy», så er innpakningen tilpasset nåtiden og kommunikasjonsverktøyene mer effektive, men dette har skjedd før. Og sterke krefter vil det skal skje igjen. Fram til sommeren i fjor trodde nok de fleste at USA som demokrati var trygt for all tid. Det var det ikke.

Og i møte med krefter som vil polarisere, splitte og herske, demontere demokratiet, er historie et av våre absolutt viktigste skjold. Historie er både en individuell og kollektiv beredskap. Historisk bevissthet gjør at vi kjenner lusa på gangen. Jeg veit at historie ikke har vært del av alle yrkes- og handelsfag i en lang, lang tid. Men jeg er da sjeleglad for at alle som driver med bygg forstår bærebjelker, og at alle økonomer forstår dekningsbidrag. Historiekunnskap er kulturens heimevern.

Helt til slutt må jeg si at dette nok er aller mest flaut. At vi skal møte folk fra andre land og måtte si at vi i Norge valgte å gjøre historie valgfritt i 2021. Større fravær av selvinnsikt, og noe mer selvfornøyd og selvopptatt må vi lete langt etter.

Eller egentlig befinner det seg på et landsted i Florida kalt «Mar-a-Lago».