Kommentar

Her kommer de glade 20-årene

Av Astrid Meland

PLANEN ER AT JULI SKAL BLI GANSKE NORMAL: De fleste inngripende tiltak er opphevet i sommer, om Erna Solbergs gjenåpningsplan slår til. Foto: Hallgeir Vågenes

Alt neste uke legger regjeringen opp til en pils. Og i sommer kan det bli utenlandstur.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Midt i den verste smittebølgen Norge har hatt, kommer regjeringens gjenåpningsplan. Timingen kunne kanskje vært bedre.

På den annen side: Det er fint å ha noe å se frem til nå.

De glade 20-årene ble de kalt, årene etter spanskesyken og første verdenskrig. I 2021 er vi mange som er klare for å overgå «The roaring twenties».

Og det kan se ut som regjeringen er mest ivrig. For mens fagetatene advarer og ønsker museskritt, kan det virke som Solberg har begynt å øve på charleston og sparer til bobsveis.

Helsedirektoratet og FHIs råd er å åpne i slutten av mai etter at vi har hatt stabile tall i 2- 3 uker. De nevner «for eksempel under 100 tilfeller per 100 000 innbyggere de siste to ukene og under 50 nye innleggelser per uke.»

Der er vi overhodet ikke i dag. Smittetrykket er over dobbelt så høyt.

Men regjeringen vil først prøve å avvikle de strenge påsketiltakene, sier de. Altså kjører de en slags prøveåpning før storåpningen.

Derfor kan det alt neste uke bli snakk om å skrote skjenkestoppen nasjonalt og gi tillatelse til å omgås flere folk.

Deretter fyres Solbergs tretrinnsrakett opp. I slutten av mai blir det lettelser. I juni blir det lettelser. Og innen juli er her, skal det meste bli som 2019 igjen. Om alt går etter planen da.

Og det høres bare helt herlig ut.

Men det gjelder å glede seg når en kan. I fjor høst krasjet regjeringen gjenåpningsplan med innstrammingene i oktober.

Forskjellen i år er at vi faktisk har vaksiner. Litt, i alle all.

Og etter denne vinteren skal det ikke mye til for å se glimt av lys. Jeg blir i alle fall litt optimistisk av regjeringens plan om sommeren 2021.

Måtte den bare holde!

For det er mange «men» her. Antagelig vil ikke de hardest rammede områdene få nyte godt av de tidligste lettelsene. Det høres i alle fall ikke særlig fornuftig ut å åpne mye i Oslo nå.

Solberg må nok på bygdene for å danse jazzdans. Og der hvor det er lite smitte, kan vi vel åpne litt mer opp.

PRESIDENTBALL I USA 1929: Før året var omme fikk de glade 20-årene en brå slutt med børskrakk og den store depresjonen. Foto: SCANPIX

Statsministeren sier igjen og igjen at det er data og ikke datoer som skal styre dette. Og selvsagt er det slik. Det blir ingen gjenåpning om smittetallene er skyhøye fremover.

Men alle tenker likevel på datoer. For de finnes jo. Når Solberg ikke vil nevne noen, er det for å slippe å bli konfrontert med dem senere.

Likevel har nok mange sjekket kalenderen i dag og prøvd å regne seg frem til dette på egen hånd.

Det er ikke hjernekirurgi, akkurat.

Den store gjenåpningen starter altså i andre halvdel av mai. Dernest er planen at det skal gå minst tre uker mellom hvert trinn med lettelser.

Om det går bra, får vi i slutten av mai større treff, mer skolegang, skjenking til midnatt og enda flere gjester hjemme.

Så er det bare å vente i tre uker. Om smitten og innleggelsene holder seg nede og vaksineringen fortsetter, kommer trinn tre i midten av juni. Og på dette tiltaksnivået vil regjeringen faktisk åpne for reiser til utlandet, om alt går som det skal.

Dernest er det bare å ta tre uker i Syden, så er trinn 4 her.

Og da er det meste som normalt og vi er kommet til juli og ennå er det mer sommerferie igjen. De tiltakene som gjenstår er lite inngripende tiltak, som å vaske hender.

Så hva er slangen i dette paradiset?

Det er en hel haug, både klapperslange, anaconda og antagelig noen uoppdagede arter.

For her er det mye som kan slå krøll på seg. Den åpenbare faren er at vi åpner for tidlig og ikke klarer å vente lenge nok mellom trinnene.

Kravene om raskere åpning er allerede kommet. Men til det kan Erna Solberg svare at økonomene har gitt henne råd om at det lønner seg, også for folkehelsen, å holde smitten lav.

Pandemien er ikke over. Ikke minst regner FHI i et middel-scenario med at minst tusen til skal dø før dette er over. Og det er flere enn antallet døde så langt.

Og bare det at Norge fortsatt har en offisiell plan for vaksinering som heter «optimistisk vaksinescenario», kan man le galgenhumoristisk av etter denne vinteren.

Men det kan gå bra også. Vi nærmer oss utvilsomt noe mye bedre. Muligheten er her. Vi kan gi de gylne 20-årene en bedre slutt.