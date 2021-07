Debatt

Blir barna våre deprimerte av kulturaktiviteter?

Vi slår gjerne et slag for idretten. Men ikke på bekostning av kulturen.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

MARIE STRAND SKÅNLAND, forskningsleder og førsteamanuensis i musikk og helse, Ansgar høyskole

INGELILL EIDE, stipendiat i musikkterapi, Norges musikkhøgskole

I en artikkel i VG 22.06.21 løftes det fram ny forskning som viser at barn som driver med fysisk aktivitet har bedre selvbilde og mindre angst og depresjon enn de som ikke er med i idrett. Ny forskning om barn og depresjon: - Dette overrasket meg mest – VG

Det er viktig med kunnskap om aktiviteter som fremmer god psykisk helse hos barn og unge, og at barn som driver med idrett rapporterer færre symptomer på angst og depresjon er positivt.

At dette settes opp mot kulturaktiviteter på en slik måte at disse virker som en motsats til idretten, mener vi derimot ikke er forenelig med det vi vet om kulturaktiviteter som helsefremmende aktivitet.

Marie Strand Skånland Foto: Privat

Ingelill Eide Foto: Privat

En ny samfunnsøkonomisk analyse viser at deltakelse i det organiserte musikklivet kan gi økt psykisk helse, høyere livskvalitet og økt læringsutbytte hos den enkelte deltaker. I kroner og ører angis dette å ha en årlig samfunnsnytte på 15,8 milliarder kroner.

Musikk er også liv og helse – Prosjekt

Det er fint å kunne peke på økonomisk gevinst, men vi synes det er viktigere med den personlige gevinsten kulturdeltakelse kan ha for enkeltindividet. I en rapport fra i fjor pekes det nettopp på verdien av musikk og deltakelse i musikk for den enkelte.

Spesielt interessant i denne sammenhengen er den sterke forbindelsen mellom musikk og folkehelse, og særlig at musikk kan motvirke depresjon, fremme positive tanker og følelser, og bidra til sosialt fellesskap, identitet og tilhørighet.

Dette er funn vi kjenner igjen fra vår egen forskning, og som står i kontrast til forskningsfunnene VG viser til. Der fremheves nemlig idretten som en sosial arena som skaper fellesskap og motvirker depresjon, mens deltakelse i kulturaktiviteter kan synes å ha motsatt effekt.

les også Lyden av et nytt liv

Vi betviler ikke at idretten kan være en positiv arena for barn og unge, men det tar ikke noe vekk fra også kulturen som en arena for fellesskapsopplevelser, positive følelser – og ikke minst opplevelse av mestring og mening.

Professor i sosiologi Åse Strandbu sier det godt i VGs sak: «Det handler ikke kun om tilbudet i seg selv fremmer psykisk helse, men også om hvem som deltar i de ulike tilbudene».

Dette understøttes videre av Ole Marius Hylland fra Telemarkforskning sitt utsagn om at ungdom ikke er en ensartet gruppe og at kulturarbeidere må ta dette innover seg.

Professor Yngvar Ommundsen nyanserer saken ytterligere ved å fremheve at god psykisk helse ikke er noen automatisk effekt av å drive med idrett. God helse er heller ikke noen automatisk effekt av å lytte til musikk, delta i kor eller delta på andre kulturarenaer.

Men vi har nok forskning til å kunne hevde at kulturdeltakelse kan være en positiv helseressurs for den enkelte, og kan gi mange ulike og sammensatte positive effekter på både individ- og samfunnsnivå.

Dette har blant annet blitt dokumentert i en egen rapport fra WHO.

les også Nina var utbrent: Slik puster du deg til et bedre liv

«Det viktigste innenfor enhver organisert fritidsaktivitet er relasjonene», sier Ommundsen i VGs sak. Vi kunne ikke vært mer enige.

Relasjonene mellom instruktør og deltaker, mellom voksne og barn, og mellom deltaker og deltaker vil alltid være det viktigste for å skape gode opplevelser som kan gi langvarige effekter.

I tillegg er musikk relasjonelt. Musikk er sosialt som fenomen i seg selv, fordi vi alltid vil forholde oss til ‘den andre’, selv når vi spiller eller lytter alene, og selv når det ikke er åpenbart for oss. Dette er viktig, fordi ensomhet er en av de største helseutfordringene vi har i dag.

Musikkaktiviteter bidrar til sosial tilhørighet også av åpenbare grunner, som at vi lærer å forholde oss til hverandre, lytte til, forstå og ta hensyn til hverandre gjennom å synge og spille sammen.

I tillegg gir allsang fysiologiske reaksjoner og utløser gode hormoner som kjærlighetshormonet oksytocin – som helt fysisk gjør oss mer positivt og empatisk innstilt til hverandre.

les også Amerikanske forskere: Advarer mot skjerm til babyen

Vi vet også at musikk og kultur ikke på magisk vis gjør oss til bedre mennesker eller gir oss bedre helse. Men potensialet er der, på samme måte som i idretten.

Vi vet at musikk- og kulturaktiviteter er en helseressurs. Det har derfor vært vondt å være vitne til alle barn, unge og voksne som har lidd under koronarestriksjoner og stengte dører til kulturdeltakelse.

Det har også vært en helseutfordring. Nå gleder vi oss til dørene åpner igjen, og barna våre skal kunne delta for fullt både på idretts- og kulturarenaen.