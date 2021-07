FOTBALL: Regjeringskameratene Erna Solberg med ektemannen Sindre Finnes, Kjell Ingolf Ropstad og Guri Melby koste seg på EM-kamp på Kontraskjæret tidligere i sommer. Men fikk de med seg reklamen? Foto: Hallgeir Vågenes

Rekk opp hånda den som liker reklame på TV?

Skal vi ha nye debatter om finansiering av etermedier og NRK må vi kunne diskutere det TV-faglige. Spørsmålet er om TV med eller uten reklame er TV-faglig best for publikum.

RUNAR DØVING, Høyskolen Kristiania

Fotball-EM er i år delt mellom NRK og TV 2. Det gir et godt eksempel for en enkel analyse.

NRK gruser TV 2. Ikke fordi kommentatorene er bedre, men fordi de kan ha en annen regi. Fotball har en fantastisk dramaturgi som skapt for TV.

NRK kan bygge opp spenningen til kampene med gode reportasjer og intervjuer på sidelinjen. De bruker pausene til å analysere de viktigste hendelsene.

I de siste kampene i gruppespillet fulgte jeg først Sverige mot Polen kl. 18:00, der de demonstrerte denne regien på mesterlig vis. Så overlot de stafettpinnen til TV 2.

Siste kampene i «dødens gruppe» gikk på TV 2. En høydramatisk første omgang mellom Frankrike og Portugal avsluttes på denne måten når fløyta går: «Og det er det siste som skjer. Vi er straks tilbake med høydepunktene». Da er det ti minutter pause.

For de av dere som vet hva «straks» betyr og som skrudde ned lyden, hentet drikke eller gikk på do.

Dette skjedde på skjermen i pausen:

UEFA 2020 sponses av booking.dott.com.

If forsikring vil ha oss til å kjøpe livsforsikring.

Eldorado vil at vi skal kjøpe en ferdig stekt bunke med pannekaker.

NAF vil at vi skal bli medlemmer i deres forening.

Freia vil selge melkesjokolade i form av hjerter med en animert ku som sier at «Jeg elsker deg!». Hurtigruten forteller at de bytter frontglass forskriftsmessig. Kiwi lager fiskesuppe i skjærgården, tydeligvis for at vi skal handle der. Power sier at «Det er lett å dømme seg bort når utvalget er stort og prisene lave.»

Du kan spare 200 kroner på å kjøpe en Panasonic skjerm.

XXL forteller oss «let the summer game begins.» Rema 1000 kutter en pappstrekkode på et fjell med motorsag. De har tilbud på avokado, moreller og Pepsi max. Telenor har en fyr som spør dama «om hun vil være med bort i hytte for å se på 4G’n min.»

Solo vil at vi skal velge den brusen i sommer. Polestar vil forføre oss til å kjøpe bil, illustrert med bilen helt alene i solnedgangen rundt Tenerife. Det er 10-kronersmarked på Spar. En siks-pack med egg for en tier. Og nå er de sommersalg hos Skeidar. Kjøp Vesta hjørnesofa til 23.999 (du sparer 8000.) UEFA 2020 presenteres av TikTok.

Heseblesende minutt i studio. Korte klipp. To straffer i reprise.

Tilbake til booking.dott. com. Nå BigOne pizza. Og «framtiden er elektrisk med Maxus». Så kan du gå pusse tennene med Zendium for å forebygge munnhygienen.

Mer Rema på fjellet. Volkswagen sier de er karbonnøytrale. Statkraft søker unge ambisiøse potensielle arbeidssøkende. Coop viser oss et animert dovendyr som danser mellom hylleradene, som om det var stas å handle dagligvarer for et jungeldyr. Specsavers spør om «du kjenner følelsen (av å ikke se ting klart)?».

Mitsubishi Kross er en ladbar hybrid. Du kan lease den til 1.695 per mnd. Norsk Tipping ringer fra Hamar. På lørdag er det supertrekning i Lotto med 35 ekstra lottomillionærer. En Pepsi kommer ut av en TV til en kul fyr med solbriller. «Gjør et kupp på nordisk stil hos Bohus».

Talkmore lanserer «ubegrenset data» med en heks med nesa i en stubbe. Audi kjører rundt i en storby med framtidens bil «Q-4 e-tron», helt uten andre mennesker eller biler. En flaske med isTe fra Sunniva er «PERFEKT TIL STRANDA». Det er også Tines IsKaffe. Allsang på grensen feirer 15-årsjubileum. Mer TikTok.

«Velkommen tilbake. Det står 1–1 mellom Frankrike og Portugal!»

Kampen var utrolig velspilt og spennende. «For et drama det ble», sier kommentatoren: «Dødens gruppe har blitt både himmel og helvete for lagene i kveld. Til slutt var det Ungarn som fikk drømmen knust. Vi oppsummerer den elleville berg-og-dalbanen straks».

Under begrepet «straks» gjentas omtrent rekken over. Booking, TikTok, Nestenny, Billogkroken, Spar, OneCall, Kuga Ladbar, Storytel, Telenor, Zendium, Norsk Tipping, Hurtigruten, cary.no, Biola, Elkjøp, X-tra, Staten veivesen, Eldorado pannekaker, Telenor, glade mennesker i kommende program på TV2. Programmet sponses av Norsk Tipping, Telia, Jacobs utvalgte pølser, frontruter fra Cary, og Elkjøps kundeklubb. Puuh.

Reklamen betaler kanalen, men denne type finansiering gir et elendig TV-faglig produkt.

Når det gikk to kamper samtidig, gikk begge enten på én av NRKs kanaler eller på én av TV 2s. Grunnen til det vil jeg anta er at alle ville slått over til NRK i pausen. Og kanskje også valgt den kampen.

Det er i tilfelle en beslutning som ikke er tatt på TV-faglig grunnlag for oss tilskuere, men for at TV 2 skal få inntekter.

Økningen av strømmetjenester viser også folks preferanser for å se filmer og serier uten å bli avbrutt av reklame.

Hvorfor tviholder noen på en utdatert og så lite publikumsvennlig form for underholdning?

Rekk opp handa de som virkelig vil at fotballkamper skal betales over sjampoen, og ikke over lisens eller skatteseddelen?