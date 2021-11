Kommentar

De klarer ikke klimamålene

Av Astrid Meland

PRØVER Å BLI ENIGE: Hadia Tajik (Ap), Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og Kari Elisabeth Kaski (SV) møttes på Bogstad gård i sommer. Nå forhandler deres tre partier om neste års statsbudsjett.

Ikke engang om SV bestemmer får vi kuttet nok. Partiet bør bare være glade for at de ikke sitter i regjering.

Det er klima som er en av de store kranglesakene på Stortinget om dagen, hvor regjeringen prøver å få SV med på et budsjett.

Det er ikke så rart. For her er politikerne svært langt unna å innfri løftene sine.

MÅ HA NOEN SEIERE: Torgeir Knag Fylkesnes og Kari Elisabeth Kaski i SV vil øke drivstoffavgiftene og legge flere avgifter på oljen.

Selv om SV skulle få ja på alle sine krav, så tror jeg ikke det en gang hadde vært nok.

Vi har nemlig satt oss over-ambisiøse klimamål, som en ny rapport fra DNV viser.

Regjeringen lover å kutte minst halvparten av utslippene våre dette tiåret. Det er også det vi har meldt inn som vår del av Parisavtalen. Et bredt flertall på Stortinget stiller seg bak målet.

Vi skal altså kutte mer de neste åtte årene enn vi har klart de siste 30. Forenklet skal vi ned fra rundt 50 millioner tonn til 25 millioner tonn. Vi har begynt og har dermed rundt 2,5 millioner tonn å kutte per år frem til 2030.

SV på sin side vil kutte 70 prosent. De fortjener skryt for å ha laget en egen plan for det. Slik får de vist frem realismen i dette. Kuttforslagene deres kan du se i partiets alternative statsbudsjett.

Ikke engang om SV hadde hundre prosent av stemmene i Norge, tror jeg partiet ville klart målet sitt.

For å få det til må vi nesten skru av Nordsjøen, bolte igjen Norskehavet og gi Barentshavet bort til Russland.

Det er ikke mange med innsikt som tror vi kommer til å rekke en halvering på ni år. Vi mangler tid, nok ny strøm, overføringslinjer og politisk flertall. Skepsisen til vindmøller er stor, også i miljøpartiene, og myndighetene har satt nye vindparker på pause.

Også i miljøbevegelsen sies det på bakrommet at vi ikke klarer dette innen 2030. Flere også her mener klimamålet innebærer en for stor og uklok utbygging av vindmøller.

KRANGLER OM SKATT OG KLIMA: SV forhandler med regjeringen om budsjett. Nå ligger det an til at partiene vil fortsette frem til 2. desember.

Det er petroleumssektoren som er Norges største utslippskilde. Og om man ser nærmere på tallene SV oppgir, vil de kutte nær alle utslipp fra sektoren innen 2030.

Hvordan skal de klare det?

SV har ikke satt noen sluttdato for oljen. Og selv om MDG har det, er det ikke før 2035.

Dermed må det bli elektrifisering. Men hvor skal SV få kraften fra?

Partiet peker på havvind. Men her ligger det ikke an til noen stor produksjon før 2030.

Det holder uansett ikke med havvind alene. Det trengs back up-kraft. Det betyr kabler fra land.

Men kraften fra land er det mange som vil ha. Samtidig sier Statistisk sentralbyrå at investeringene i ny kraftproduksjon vil mer enn halveres neste år. Hovedårsaken er en markant nedgang i vindkraft.

Statnetts styreleder sa nylig at vi vil få for lite kraft og at det ikke er noen løsning å tro at vi bare kan vente på havvind, ifølge Montel.

Oljesektoren selv jobber med en plan om 40 prosent kutt i utslippene sine frem til 2030.

Da Stortinget i fjor ga oljebransjen skattehjelp, hadde de så dårlig samvittighet at de samtidig bestemte at utslippene fra norsk sokkel skulle kuttes enda mer, med 50 prosent.

Det er heller ikke særlig realistisk, fordi det innebærer flere vindmøller enn politikerne vil godkjenne pluss at det blir ekstremt dyrt.

Da det siste budsjettet til Erna Solberg kom, ble det klart at vi ligger enda dårligere an enn planen, fordi man hadde glemt noen utslipp.

Nå får denne regnefeilen skylden for at vi ikke når klimamålene våre. Men dette var vanskelig også før den glippen ble oppdaget.

– Det er veldig krevende, det er helt sant. Vi sier 55 prosent, det er på snittet av EU-landene. Tanken er at som et avansert industriland må vi i hvert fall klare det. Vi kan ikke regne med at Polen tar jobben for oss, svarte klimaminister Espen Barth Eide da jeg spurte ham om dette under klimatoppmøtet i Glasgow.

Han er arkitekten bak regjeringens nye mål om at alle kuttene skal tas hjemme. Og hva med SVs enda mer optimistiske plan?

På spørsmål vedgår partiet at de ikke kan utelukke at de har regnet enkelte kutt dobbelt, rett og slett fordi det er uklart hva slags kutt som er lagt inn fra før.

Slik kan man altså bli best på klima. På papiret. Den mest realistiske kuttplanen synes jeg Frp har.

Trikset deres er å telle med alle tonnene skogen vår suger opp, som de gjør i EU. De foreslår også gammeldags Jens Stoltenberg-politikk: Frp vil betale for utslippskutt i utlandet.

Og det er det vi har pleid å gjøre i Norge. Vi oppfylte våre forpliktelser i Kyotoavtalen med kvotekjøp.

Og det er nok også planen for fremtiden, selv om det ikke snakkes så høyt om. Som Miljødirektoratet skriver: Utslippsgapet kan dekkes gjennom ulike former for fleksibilitet. Altså å betale andre for å kutte utslipp.

Det kan ikke selges inn som en klimaseier. Men for klimaet er det minst like bra.