BRUTALITET: – Et av de mest brutale nettverkene i Europa er Mocro-mafiaen med base i Nederland, og som driver storskala operasjoner i hele Europa. Mafiaens leder står tiltalt i Nederlands største straffesak der han alene skal svare for elleve drap, blant dem broren og forsvarsadvokaten til hovedvitnet mot ham. Skuddene som drepte journalisten Peter De Vries i Amsterdam i sommer kom etter at han sa ja til å bistå det samme hovedvitnet, skriver kronikkforfatteren.

Debatt

En større trussel enn terror

I etterkant av 22. juli ble det investert betydelige ressurser for å ruste opp terrorberedskapen i Norge. Det har gitt gode resultater, som forbedret kapasitet og rekkevidde. Skal vi bekjempe alvorlig organisert kriminalitet kreves et tilsvarende målrettet nasjonalt løft.

MALIN STENSØNES, forfatter av boken «Skyggejakt – fra innsiden av politiets kamp mot organisert kriminalitet»

Organiserte kriminelle nettverk dominerer den alvorlige kriminaliteten i Norge, som i verden rundt oss. Kartellenes og gjengenes krig om narkotikamarkedene, menneskehandel, arbeidslivskriminalitet og organiserte seksuelle overgrep mot barn er alle del av det organiserte kriminelle bildet.

Med den organiserte kriminaliteten følger drap, vold, trusler, korrupsjon og overgrep.

FN globalt, EU i Europa og Politidirektoratet i Norge har alle pekt på organisert kriminalitet som en sterk og økende trussel mot samfunns utvikling, stabilitet og trygghet. I motsetning til terrorgrupper som ofte etablerer seg i såkalte «failed states», foretrekker organiserte kriminelle grupper demokratier – åpne og frie samfunn med god infrastruktur, stabil internettforbindelse og sendrektig arbeidende byråkratier.

Mens terror har mye oppmerksomhet i offentligheten, er det tilnærmet ingen debatt rundt organisert kriminalitet og hva som skal til for å bekjempe den. Det er underlig gitt alvoret og omfanget.

Kriminelle nettverk snur det vakreste i våre demokratier mot oss. Lovgivning grundig utredet av embetsverk, omfattende høringsprosesser som ender i regjeringsproposisjoner fremlagt for Stortinget fulgt av nye høringsrunder før endelig vedtak, betyr for organiserte kriminelle tid til å omstille virksomheten til andre gråsoner der kriminalitet gir profitt.

De er omstillingsdyktige, fleksible og profittmotiverte. Da de sør-amerikanske kartellene gikk inn i avocado-bransjen var det neppe som følge av kjærlighet til frukt. De går dit det er liten risiko for å bli tatt og der de kan tjene mest penger. Når narkotikakriminalitet er så dominerende som den er innen organisert kriminalitet, også i Norge, handler det primært om at markedet er stort og voksende, risikoen for å bli tatt er lav og profitten er høy.

I boken «Skyggejakt», som lanseres i dag, har jeg fått følge Kripos i jakten på noen av de tyngste kriminelle i Norge. Det har ført meg i sporene av hovedmenn som vokste opp i Oslo, ble dømt for grov narkotikakriminalitet her, men som så rømte til Marokko. Der gjemmer de seg i Rif-fjellene som de i dag bruker som base for å styre store narkotikaoperasjoner i Europa og også til Norge.

Marokko er verdens største produsent av cannabis, Spania et kjent mottaksland, Nederland et nav i all narkotikatrafikk i Europa og Skandinavia et kjøpesterkt marked. Alt henger sammen i en kjede av samarbeid, kjøp og salg av tjenester mellom kjente organiserte kriminelle nettverk, til stor skade for de samfunn de opererer i.

Et av de mest brutale nettverkene i Europa er Mocro-mafiaen med base i Nederland, og som driver storskala operasjoner i hele Europa. Mafiaens leder står tiltalt i Nederlands største straffesak der han alene skal svare for elleve drap, blant dem broren og forsvarsadvokaten til hovedvitnet mot ham.

Skuddene som drepte journalisten Peter De Vries i Amsterdam i sommer kom etter at han sa ja til å bistå det samme hovedvitnet. Under etterforskningen kom det frem at den samme mafiaen hadde fremsatt trusler mot landets statsminister, som i dag er underlagt strenge sikkerhetstiltak.

I all sin gru viser det alvoret. Organisert kriminalitet angriper selve kjernen i våre demokratier gjennom trusler, drap og overgrep. Dette skjer i vår bakgård og er nært knyttet til narkotikaoperasjoner også i vårt eget land gjennom samarbeid med svenske, nederlandske, spanske og marokkanske kriminelle.

Det er oppsiktsvekkende tett samarbeid mellom norske og internasjonale kriminelle, blant annet dokumentert gjennom politiaksjoner over hele Europa, da franske og nederlandske etterforskere klarte å knekke krypteringen på elektroniske plattformer hyppig brukt av kriminelle.

Hva skal til for å bekjempe denne typen kriminalitet? I alle de intervjuene jeg har gjort nasjonalt og internasjonalt går fire svar igjen; internasjonalt samarbeid, ressurstilgang og prioritet nasjonalt, samt tverretatlig samarbeid og samordning av fagressurser. Med andre ord – samordning, samordning, samordning.

For eksempel har norske Økokrim 170 medarbeidere, mens det i DNB jobber over 500 personer med hvitvasking alene. Omfanget av kriminaliteten er så stort at skal vi klare å bekjempe den må vi prioritere de rette sakene og samle ressurser til målrettet bekjempelse. Ikke fordi vi kan klare å ta alt, men fordi vi må ta nok til at det har avskrekkende effekt.

Ingen jeg har snakket med i forbindelse med boka stiller spørsmål om alvoret som følger organisert kriminalitet, det er vår evne til å bekjempe den det stilles spørsmål ved. Der de kriminelle nettverkene er totalt globalisert og gir blaffen i nasjonale lovverk, skatte- og avgiftspolitikk eller forskrifter, rekker den nasjonale lovgivningen til svenskegrensa. Skal man bekjempe dem må politiet ta alle tilgjengelige verktøy i bruk.

Et grep i politireformen var å gi andre kriminalitetsområder, som livsødeleggende seksuallovbrudd, tilgang til de skjulte metodene. Jeg mener dette er et viktig og riktig grep, men fordi kapasiteten ikke ble økt har det ført til at tradisjonell organisert kriminalitet har fått mindre tilgang.

Konsekvensene er alvorlige. I skyggene av politireformen har organisert kriminalitet fått vokse seg sterk. Det er en uakseptabel utvikling og krever målrettet og rask handling. I etterkant av 22. juli 2011 ble det investert betydelige ressurser for å ruste opp terrorberedskapen i Norge. Det har gitt gode resultater, som forbedret kapasitet og rekkevidde. Skal vi bekjempe alvorlig organisert kriminalitet kreves et tilsvarende målrettet nasjonalt løft.

Det haster.