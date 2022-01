Kommentar

Tre viktige retningsvalg

Av Per Olav Ødegård

ALLIERTE: I mars 2020 var Brasils president Jair Bolsonaro på besøk hos sitt forbilde, daværende president Donald Trump, i Mar-a-Lago i Florida.

Tre av verdens store demokratier forbereder valg i 2022. Et av de store spørsmålene er om vinden fra ytre høyre avtar eller øker i styrke.

I USA og Frankrike håper kandidater fra høyresiden å vinne store seire på velgernes uro og misnøye. Alle land er i en prekær situasjon på grunn av pandemiens mange ringvirkninger. De langsiktige økonomiske ettervirkningene rammer bredt.

I Brasil er en høyrepopulistisk president i forsvarsposisjon. Han får ansvaret for at stadig flere brasilianere sliter økonomisk og for at Brasil er et av de landene som ble aller hardest rammet av coronaviruset.

Nesten umulig

I november avgjør amerikanske velgere den politiske sammensetningen i Kongressen. I tillegg er det mange valg på delstatsnivå. En tredjedel av plassene til Senatet og alle plassene i Representantenes hus er i spill.

I dag har demokratene et lite flertall i Representantenes hus. I Senatet har begge partier 50 senatorer, og visepresident Kamala Harris må bruke sin stemme for at demokratene skal ha flertall. Demokratene står i fare for å miste sitt syltynne flertall. Da vil det bli nesten umulig for Joe Biden å få flertall for sin politiske agenda.

Som regel opplever en ny president tilbakegang for sitt eget parti i de såkalte mellomvalgene. Mye tyder på at det samme vil skje i år. Hvis republikanerne vinner vil Donald Trump oppfatte det som en personlig seier. Det gir ham grønt lys for å stille som presidentkandidat i 2024.

Trump har tatt over det republikanske parti. Han er den store ledestjerne som alle må følge. Troserklæringen er at Trump egentlig vant valget i 2020, selv om han faktisk tapte.

Konservative som misliker at det republikanske parti, under Trumps ledelse, er blitt stadig mer høyrepopulistisk og isolasjonistisk må enten holde munn eller bli utsatt for hets og trakassering av partifeller.

Ved dette årsskiftet er oppslutningen om Joe Biden lav. I nyere president-historie har faktisk bare Trump scoret lavere i meningsmålingene enn det Biden gjør etter snart ett år i jobben.

FAVORITT: Emmanuel Macron er favoritt til å få flest stemmer i første omgang av det franske presidentvalget. Deretter er det ventet at han møter en kandidat fra høyresiden.

I Frankrike er oppslutningen om president Emmanuel Macron om lag på samme nivå som den amerikanske presidenten. Et flertall er misfornøyd. Likevel er Macron favoritt til å vinne presidentvalget i april.

Den franske venstreside er fragmentert og nærmest utradert. Sentrumspolitikeren Macron kommer derfor til å møte en utfordrer fra høyresiden i andre valgomgang. Det eneste usikre er om det blir en moderat eller høyreradikal kandidat.

Valget avvikles i to runder. I den andre valgrunden deltar de to kandidatene som fikk størst oppslutning i den første. Ifølge meningsmålingene ligger Macron an til å få 25 prosent av stemmene i første valgomgang, selv om han ennå ikke har erklært at han stiller til gjenvalg.

FØRSTE KVINNE: Alle tidligere franske presidenter har vært menn. Valérie Pécresse kan bli den første kvinne.

Deretter følger tre kandidater fra høyresiden, Valérie Pécresse fra det konservative republikanske parti har en liten ledelse på Marine Le Pen fra det høyrepopulistiske Nasjonal Front. På fjerdeplass følger den høyreradikale forfatter og TV-programleder Eric Zemmour, som blander nostalgi og fremmedfrykt.

Pécresse sier hun er inspirert av to kvinner som virkelig har preget nyere europeisk historie, tidligere statsminister Margaret Thatcher i Storbritannia og Angela Merkel som inntil nylig var Tysklands forbundskansler. Hun beskriver seg selv om to tredjedeler Merkel og en tredjedel Thatcher.

Pécresse har en realistisk mulighet til å bli Frankrikes første kvinnelige president. Meningsmålingene viser at hun har større mulighet enn Le Pen til å beseire Macron i andre valgomgang.

Brasils president Jair Bolsonaro.

Både Biden og Macron har langt større oppslutning enn Brasils president Jair Bolsonaro. Bare USA har flere covid-19 dødsfall enn Brasil. Kraftige prisøkninger forsterker den økonomiske krisen. Bolsonaros høyrepopulisme har spilt fallitt.

I oktober er det president- og parlamentsvalg i Brasil. Etter meningsmålingene å dømme kommer tidligere president Luiz Inácio Lula da Silva til å gjøre et oppsiktsvekkende comeback.

Lula var president fra 2003 til 2010. Da Bolsonaro ble valgt til president i 2018 sonet Lula en dom for korrupsjon. Høyesterett opphevet senere dommen og Lula ble sluppet fri.

Brasil står overfor et klart retningsvalg. Lula er venstresidens kandidat. Bolsonaro har Donald Trump som forbilde. Nå varsler Bolsonaro, slik Trump gjorde, om valgfusk lenge før valget, i tilfelle han skulle tape.

– Bare Gud kan frata meg presidentembete, sier Bolsonaro. Det ser ut til at velgerne sørger for at det skjer. I en måling fra IPEC sier 48 prosent at de vil stemme på Lula. Bare 21 prosent foretrekker Bolsonaro.