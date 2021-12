Kommentar

«Tour de fri» er en rød klut

Av Leif Welhaven

VILLE GI SEG: Emil Iversen ønsket ikke å fortsette Tour de Ski, men har ombestemt seg.

Landslagets lemfeldige holdning til Tour de Ski er provoserende på flere plan – og bidrar ikke til å bedre forholdet til miljøer utenfor det gode selskap.

Landslagssjef Espen Bjervig og trenerne under ham har ikke akkurat enkle jobber. Uansett hva de velger og hvem de vraker, vil avgjørelser de tar bli møtt med kritikk.

Slik er det når Norge har så mange supersterke løpere på herresiden, samtidig som de nasjonale kvotene krymper.

Likevel er det relevant å undres over hvorvidt behandlingen av satsingsmiljøer utenfor landslaget er tilstrekkelig fair.

I teorien bør det ikke spille noen rolle om den som henter gull og glitter til Norge har en plass på Norges Skiforbunds landslag eller ei.

Men det er hevet over tvil at forskjellen på behandling av løpere utenfor og innenfor systemet er en stor snakkis i skimiljøet.

Temaet blir ytterligere betent av hvordan Tour de Ski omtales denne sesongen.

Touren er ment å være noe prestisjefylt, noe det er stas å bli tatt ut til, og som attpåtil anses som viktig i kampen for å styrke langrennssportens pressede posisjon.

Nå ser vi flere eksempler på at touren behandles mer eller mindre som et ork, nærmest noe som enkelt kan droppes etter eget forgodtbefinnende.

NØLER IKKE: Johannes Høsflot Klæbo vil hoppe av Tour de Ski, hvis det passer best med tanke på OL om en drøy måned.

Er det kloke signaler å sende ut til omverdenen?

Onsdag kveld kom det en pressemelding fra Norges Skiforbund om at «Simen Hegstad Krüger avsluttet i dag – som planlagt – Tour de Ski».

Ordene «som planlagt» er interessante her.

Konseptet Tour de Ski har jo en helhet over seg. Det sitter mange kruttsterke løpere hjemme, som mer enn gjerne hadde gått hvert eneste renn. En tourdeltagelse og mulig suksess kunne vært direkte karrieredefinerende for dem.

Men en kalkulert plan om at Krüger skulle dra hjem etter en sprint og en 15 kilometer innebar altså at han opptok en plass på deres bekostning.

I tillegg har vi hørt Emil Iversen vingle om hva han vil, og Johannes Høsflot Klæbo har signalisert overfor VG at terskelen er lav for at han takker for seg før touren er over.

Er summen av dette å behandle produktet Tour de Ski som det fortjener?

Er det fair overfor publikum?

PLANLA Å GI SEG: Simen Hegstad Krüger har reist hjem fra Tour de Ski.

Er det et sunt signal å sende?

Svaret på spørsmålene avhenger litt av innfallsvinkel.

Det er jo ingen tvil om at De olympiske leker er sesongens hovedmål, og det er nok noe «hensikten helliger middelet» over valgene som tas.

Likevel er dette ikke uproblematisk.

På mange måter er Therese Johaugs innfallsvinkel mye enklere å akseptere. Hun velger å ikke være med fra start.

Da er forutsetningene klare og andre kan få plassen hun ellers hadde tatt. Det er noe annet enn å planlegge å gi seg, eller å gi uttrykk for at det ikke er så nøye om man er med til mål eller ei.

I mange saker har Norges Skiforbund blitt møtt med beskyldninger om arroganse. Tidvis er stempelet urimelig, og det er alltid fare for misunnelse og sutring fra dem som ikke når opp i kampen om en landslagsplass.

Men når så mange satser så hardt, er det viktig med åpenhet og gode begrunnelser, spesielt når tette vurderinger vipper i favør av utøvere som er i landslagssystemet.

I denne touren har for eksempel kometen Thomas Helland Eriksen hverken fått plass på tourlaget eller som førstereserve.

Han er ikke på landslaget. Treneren hans stusser overfor NRK på at han er plassert bak landslagsløper Sindre Bjørnestad Skar, og argumenterer godt for egen reaksjon.

Da hadde det vært grunn til å vente at trener Arild Monsen kommer med en god begrunnelse når temaet blir problematisert, men det velger han å avstå fra å gjøre.

Slikt bidrar neppe til å bedre samarbeidsklimaet akkurat.

Uavhengig av hvem som har rett eller galt i hver sak, virker det som om dialog og samtaleklima mellom landslag og andre satsingsmiljøer er et stykke unna det optimale.

Det kommer aldri til å bli fredelig rundt norsk skisport, og det er heller ikke noe mål at det skal være konsensus. Espen Bjervig har da også helt rett i at toppidrett ikke alltid er rettferdig.



Men det betyr ikke at enhver forskjellsbehandling er mulig å forsvare. Her balanserer Norges Skiforbund på en krevende knivsegg.