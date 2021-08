STOPP SALGET: – Regjeringen må stoppe salget av Telenors Myanmar-virksomhet. Først da sikrer vi at Norges tillit ute bevares og norske selskaper i fremtiden kan utøve virksomhet derm skriver Nicolai Prydz. Her er kronikkforfatteren sammen med nå fengslede Aung San Suu Kyi.

Debatt

Regjeringen bør utøve aktivt eierskap i Telenor

Selv om regjeringen nå er Høyre-styrt, og selv om det er Arbeiderpartiet som har et spesielt ansvar, så må den utøve aktiv eierstyring i Telenor og stoppe salget i Myanmar.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

NICOLAI PRYDZ, seriegründer og forfatter

Stoltenberg-regjeringen arbeidet i sin tid systematisk for å sikre Telenor konsesjon til å bygge og operere telenett i Myanmar. Med statlig utlånt tillit til Telenor valgte 18,2 millioner demokratiforkjempere Telenor-abonnement.

Nå er det fare for deres liv og helse. Staten må utøve aktivt eierskap i Telenor og stanse salget av Myanmar-virksomheten til selskap som samarbeider systematisk med ekstremistregimer i flere land. Arbeiderpartiet har et helt spesielt ansvar.

Dessverre har Telenor sviktet sitt samfunnsansvar når det gjelder som mest. Telenors virksomhet i Myanmar er meldt solgt til det libanesiske M1 Group som er kjent for å samarbeide med regimer i land som blant annet Jemen, Syria, Liberia og Sudan. M1 Group er også beskyldt for korrupsjon og er svartelistet av den engelske Burmakomiteen. Norges gode rykte er i ferd med å smuldre bort. 474 sivilrettslige organisasjoner er livredde teledata kan havne i det voldelige ekstremistregimets hender etter salget. Derfor har de klaget salget inn for OECD.

I Norge dyrker vi demokratiske verdier. Vi står sammen i å bekjempe korrupsjon og ekstremisme. Vi hjelper våre venner i nød. Norge nyter derfor stor tillit rundt i verden. En tillit vi også er gode til å benytte for å oppnå kommersielle avtaler.

Tilblivelsen av Telenors lisens i Myanmar er et stjerne-eksempel på det. De fleste midler ble brukt for å sikre en enorm mulighet i et jomfruelig marked. Der det er enorme muligheter er det som oftest skyhøy risiko. Da er tillit viktig. Det er da det skal føles godt å ha valgt Norges teleselskap. Det visste både staten og Telenor. Begge for øvrig da styrt av gamle Ap-venner. Vårt gode rykte var en forsikring om det skulle komme vanskelige tider i landet. Teledata er nemlig sensitive data, og da var det godt å ha valgt norsk.

Den Ap-styrte regjeringen lånte ut Norges tillit til Telenor. Nå er det mørke tider, og Telenor svikter tilliten ved å selge til et svartelistet libanesisk selskap. Den norske staten har hittil lukket øynene.

les også Nye blodige demonstrasjoner i Myanmar. Slik ble Telenor fanget i en demokratikamp

La oss se på hvordan lisensen til Telenor ble til da alt var fryd og gammen.

Sammenblanding stat og bedrift må ha vært på sitt aller høyeste under arbeidet med å sikre at Telenor ble valgt ut til å bygge ut og operere telenett i Myanmar. Potensialet var enormt. Telenor kunne melke abonnenter i årevis uten særlig konkurranse om bare demokratiprosessen fikk fortsette.

AUFs tidligere generalsekretær og statssekretær i Forsvarsdepartementet, Sigve Brekke, var asiasjef i Telenor og på full fart mot konsernsjefstillingen han overtok to år senere. Statsminister Stoltenberg, utenriksministrene Espen Barth Eide og Jonas Gahr Støre, samt næringsminister Trond Giske, jobbet alle aktivt for at Telenor skulle bli valgt som teleoperatør i Myanmar. Etter mitt syn en salig sammenblanding av gamle venner i nye og viktige roller i stat og bedrift eid av stat.

Norge slettet tre milliarder i statsgjeld til Myanmar, og Post- og teletilsynet fikk penger av UD for å kartlegge behovene i det fattige, underutviklede landet, noe som har vekket en viss oppsikt med tanke på at Telenor ønsket konsesjoner der. Statsminister Jens Stoltenberg markedsførte Telenor aktivt da den tidligere general og president i Myanmar, Thein Sein, kom på besøk til Norge like etter ettergivelsen av tre milliarder i statsgjeld. Telenor er eid 52 prosent av den norske stat.

Arbeidet førte til slutt frem. I 2014 ble nettopp Telenor, som ett av kun to selskaper, valgt til å bygge ut og operere telenettet i Myanmar. 96 andre teleoperatører fikk avslag på grått papir. Potensialet var enormt, og Telenor skulle gå i pluss etter kun tre år.

Tilliten til Norge sikret Telenor lisens i Myanmar. Kanskje var det ikke akkurat en ren tilfeldighet at Norges ambassadør i Myanmar ble ansatt som sjef i Telenors Myanmar-virksomhet.

les også Krisen i Myanmar gir matproblemer for millioner

1. februar i år kuppet de militære makten i Myanmar, og tok fullstendig kontroll i landet. Hittil er ca. 1000 demokratiforkjempere drept og mer enn 7000 er blitt politiske fanger. Myanmars egentlige leder som også vant sist valg fullstendig, verdens demokrati-ikon og vinner av Nobels Fredspris, Aung San Suu Kyi, sitter fremdeles fengslet etter å ha blitt arrestert av ekstremistene på kuppdagen.

Kun fem måneder etter kuppet annonserte Telenor at de selger sin Myanmar-virksomhet. Telenor oppnådde å få 18,2 millioner abonnenter i Myanmar. Mange av disse kundene er demokratiforkjempere som hadde stor tillit til Telenor og Norge. Nå er liv og helse i fare i landet.

Vi kan ikke tillate at Telenor svikter tilliten de fikk låne i forbindelse med konsesjonssøknaden. En viktig oppgave for regjeringen er å forvalte Norges tillit i inn- og utland. Skal Norges tillit holdes i hevd må vi vise at det er i vanskelige stunder vi er å stole på ved at våre verdier og holdninger teller. Telenor er i ferd med å rasere Norges tillit. Det kan ikke regjeringen sitte stille å se på. Liv og helse er i umiddelbar fare i Myanmar. Norge kan ikke svikte venner når det er som mørkest.

Regjeringen, selv om den nå er Høyre-styrt og selv om det er Arbeiderpartiet som har et spesielt ansvar, så må den utøve aktiv eierstyring i Telenor og stoppe salget. Først da sikrer vi at Norges tillit ute bevares og norske selskaper i fremtiden kan utøve virksomhet der.

Jeg har mange ganger besøkt Aung San Suu Kyi og demokrati forkjempere i Myanmar. Min venn, Kyaw Thwin, eksilburmeser og tidligere demokratisk valgt parlamentsmedlem for National League for Democracy (NLD) i Myanmar har sittet 13 år som politisk fange hvor han ble torturert på det groveste av de voldelige ekstremistene. Det er vanskelig å ikke få varige men etter å ha opplevd noe slikt.

Vi alle har et ansvar, og Arbeiderpartiet bør avkreves en holdning til dette salget. Det var de som lånte ut Norges tillit slik at Telenor fikk lisens. Der har det vært musestille etter at deres venn Sigve Brekke solgte til venner av voldelige ekstremistregimer.