Striden om gallaprisene: Såpass må vi tåle!

Av Leif Welhaven

Johann André Forfang og Daniel-André Tande er kritiske til juryen på Idrettsgallaen. I podcasten «Hoppcast» blir blant annet prisen til Therese Johaug kritisert.

Hvis norsk idrett skal ha en galla som setter prestasjoner opp mot hverandre, må det være takhøyde for sterke meninger om hva som velges og hvem som vrakes.

Det er mulig å ha ulike innfallsvinkler til tiraden fra hopperne Daniel-André Tande og Johann André Forfang i kjølvannet av Idrettsgallaen.

I podcasten «Hoppcast» reagerer de på flere forhold rundt prisutdelingen over tid. Dessuten trekkes det frem at en pris gikk til en «tidligere dopingdømt i en veldig liten idrett».

Så tydelig tale er ikke dagligdags kost i en norsk idrettsdebatt.

Egentlig mangler det jo ikke på sterke oppfatninger blant utøvere.

Men internjustisen gjør at budskap veldig ofte pakkes inn i bomull, dersom meninger i det hele tatt når det offentlige rom.

Derfor er det ikke overraskende om hoppernes kraftsalve vil vekke reaksjoner på innsiden. Men det de to har gjort, er jo strengt tatt ikke noe annet enn å si sin ærlige mening om et tema mange i idretten er opptatt av.

Det bør de ha lov til uten å bli irettesatt. Det er heftige saker, men om vi skal gi reelt innhold til det fine ordet «ytringsfrihet», må dette være innenfor.

Det kan naturligvis diskuteres hvor taktisk det var å ordlegge seg som de gjorde, og man kan undres over hvordan dette påvirker klimaet internt. Men det er en annen debatt.

Tande og Forfang har kun påpekt faktiske forhold, som kan danne et grunnlag for en interessant diskusjon langs flere linjer.

Temaet de velger å ta opp bør tas på alvor, nemlig hva som bør vektlegges når en jury plukker vinnere.

Er det for lett å nå opp dersom du konkurrerer i en gren med beskjeden internasjonal konkurranse?

Er Caroline Graham Hansen per definisjon sjanseløs mot Therese Johaug, fordi nåløyet er trangere til gull og glitter?

Det er ikke første gang temaet løftes, men den tabloide tonen til hopperne gjør at oppmerksomheten trolig blir større ved denne korsveien.

SUVEREN: Therese Johaug viser frem gullet fra tremila i fjorårets VM.

Daværende golfpresident Finn H. Andreassen reagerte for eksempel i sin tid på at Suzann Pettersen slet med å nå opp i konkurransen med vinteridrettsutøvere.

Nå fikk «Tutta» til slutt velfortjent heder, men ser vi på tidligere vinnere av «Årets kvinnelige utøver», er bildet ekstremt dominert av én gren.

Marit Bjørgen har vunnet denne prisen fem ganger siden 2011. Hun fikk også hedersprisen i 2019, samt at hun ble kåret til «Årets navn» samme år. Denne gangen var Bjørgen en av jurymedlemmene på Idrettsgallaen.

Therese Johaug vant nå kvinneklassen for tredje gang siden 2016, i konkurranse med blant andre Tiril Eckhoff og nevnte Caroline Graham Hansen.

Det finnes legitime argumenter både for og mot at en så høy andel har tilfalt langrennsløpere.

Men det kan ikke være noe galt i å diskutere hvor tungt størrelse og internasjonal konkurranse bør spille inn.

Nå ser vi at folk som Viktor Hovland i golf og Casper Ruud i tennis slår seg inn blant de aller beste i verden.

Hvor langt oppover rankingen må de - i idretter veldig mange holder på med - før de oppnår juryens gunst? Og hva mer må Erling Braut Haaland gjøre på verdens største scene?

Her er det ingen fasit, men en konsekvens av at norsk idrett lykkes på stadig bredere front er at vi også må tåle en heftig intern debatt om prioriteringer.

En annen del av hopp-podcasten, som muligens vil oppleves sårt for enkelte, er at Therese Johaugs tidligere dopingdom blir trukket inn.

Det reiser et interessant spørsmål: I hvilken grad saken bør brukes mot henne i etterkant?

Jeg har tidligere argumentert mot tildelingen av Egebergs Ærespris til Johaug, og jeg mener fortsatt at juryen burde latt være å gi henne prisen.

I klassen «Årets kvinnelige utøver» i 2021 mener jeg det stiller seg annerledes, all den tid straffen er sonet ferdig. Samtidig mener jeg det må respekteres om andre vurderer saken på en annen måte.

Det er ikke første gang det er friksjon mellom hopp og langrenn. Tidligere i år ble de bråk da Emil Iversen kritiserte Maren Lundbys tv-dansing. Her må det understrekes at sakene er ulike.

Der Iversen la seg opp i Lundbys prioriteringer på et sviktende grunnlag og uten kunnskap om bakenforliggende forhold, har hopperne valgt å ta opp overordende problemstillinger mange vil ha en mening om.

I et idrettsdemokrati må taket være såpass høyt.

Ja, det er uvant kost at aktive utøvere fronter en så tydelig mening om en betent sak.

Men kanskje er det et større problem at det skjer så sjelden, enn at disse to nå faktisk sa hva de mente i stedet for å pakke det inn?