Vi vet fortsatt for lite

Statsminister Jonas Gahr Støre tok og Høyre-leder Erna Solberg har begge grunn til å stille spørsmål ved den andres pandemihåndtering.

Inne i det tredje corona-året vet vi fortsatt for lite om hvordan de ulike smitteverntiltakene fungerer. Det er uakseptabelt.

Professor Steinar Holden ledet utvalget som under Erna Solbergs regjering i tre omganger evaluerte de samfunnsøkonomiske konsekvensene av corona-tiltakene. I Holden-utvalgets siste rapport fra den gangen pekes det på at balansen mellom kostnadene ved strenge tiltak og helsegevinstene vil endres når tilstrekkelig mange er vaksinert.

Verst om vinteren

Nå er vi der. Og Holden etterlyser mer kunnskap om dagens tiltak. Det er helt på sin plass. Allerede for en måned siden foreslo Folkehelseinstituttet at det skulle settes ned et nytt utvalg for å gå gjennom kostnadene og nytten av de ulike smitteverntiltakene. Fortsatt har vi ikke sett noe til dette.

Helsedepartementet har varslet at det vil sette i gang et slikt arbeid i god tid før coronastrategien skal revideres i april.

Men vi lever midt i tiltakene nå. De har en svært høy kostnad for svært mange. Både menneskelig og økonomisk. Ut fra hva vi har erfart så langt, er det om vinteren viruset er mest hissig. De to siste årene har smitten roet seg gjennom våren, og vi har hatt noe i nærheten av normale somre. Det er nettopp gjennom de kommende vintermånedene vi trenger mer kunnskap om hva som virker - og hva som ikke virker.

Brev om «Sluttevaluering»

Igjen ser vi at myndighetene er for dårlig forberedt på det som kommer. Selve coronaen kom overraskende på Erna Solbergs regjering, i mars 2020. Og omikron kom tilsynelatende uventet på statsminister Jonas Gahr Støre og hans folk, sent i høst.

Professor Steinar Holden vurderte coronatiltakenes samfunnsøkonomiske konsekvenser i tre omgangen mens Erna Solberg var statsminister. Nå etterlyser han mer kunnskap om tiltakenes kostnader.

Mange må ta ansvar for at det er blitt slik. Noe av bildet er at Solberg-regjeringen i september i fjor antagelig i for sterk grad ga inntrykk av at de hadde brakt oss trygt gjennom pandemien, og at den var over. Det er også grunn til å spørre om de, på sin vakt, i tilstrekkelig grad skaffet seg oversikt over kapasiteten i helsevesenet, og sørget for å ruste opp der det trengtes.

Aftenposten kunne i helgen melde at Justisdepartementet helt på tampen av Erna Solbergs regjeringstid sendte ut et brev til alle departementer og underliggende etater med tittelen “Sluttevaluering”. I brevet ble det bedt om at de gjennomførte en “egenevaluering og en sluttevaluering for departementene”. Det handlet selvsagt om pandemien. I dag fremstår det underlig å sende ut et slikt brev i begynnelsen av oktober i fjor, rett før Støres nye regjering tok over.

Fortsatt oppslutning

Støre og hans folk ser på sin side ut til i for liten grad å ha tatt høyde for at vi slett ikke var ferdige med pandemien. Det er underlig. Helsemyndighetene har hele tiden understreket at det kan komme nye bølger, og at det kan bli behov for nye tiltak. Støre og hans folk burde straks satt i gang det den forrige regjeringen ikke hadde gjort på lenge - hente inn kunnskap om de ulike tiltakenes virkning og konsekvenser.

Det må skje. Nå. Vi har ingen tid å miste. Det handler om å finne rette tiltak til rett tid. Og ikke minst - om å sikre fortsatt oppslutning om tiltakene blant folk flest.