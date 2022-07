Leder

Apekoppene truer

GLOBAL ALARM: Turister i den kanadiske byen Montreal får apekopp-vaksiner på en utendørs walk-in-klinik.

Verdens helseorganisasjon slår alarm og kaller apekopper en global helsekrise. Det betyr alvor.

Enda en gang går alarmen hos Verdens helseorganisasjon (WHO). Sist de slo alarm vet vi hva som skjedde. Vi fikk en pandemi – som fortsatt herjer.

Apekopper er ikke covid. Vi står ikke overfor noe tilsvarende som det vi har sett med coronapandemien. Det trengs ikke massevaksinering, nedstengning av samfunnet eller opphør av hverdagslivet slik vi kjente det.

Men trusselen fra det nye viruset må ikke undervurderes.

Det gjelder å være årvåken og få kontroll på viruset, som gir en mild, men ubehagelig sykdom: Høy feber, hovne lymfeknuter og byller flere steder på kroppen.

Det er sjelden sykdommen er dødelig. Men forskning på 548 tilfeller fra det pågående globale utbruddet viser at nærmere én av ti har havnet på sykehus. Jo mer viruset får spre seg, dess fler vil havne på sykehus.

Det er registrert mer enn 16 000 tilfeller i 75 land så langt. Viruset har spredd seg urovekkende fort og over store deler av verden.

Forskere opplyser at smitten sprer seg på nye måter. At de fortsatt vet for lite om hvorfor apekopp-viruset sprer seg så fort.

Antall registrerte tilfeller er størst i Europa. Det er her smittefaren er høyest, melder WHO. Det er registrert 2000 tilfeller i Storbritannia alene, og smitten har økt raskt i sommer.

Hvem som helst kan bli smittet av apekopper.

Men så langt er det først og fremst homofile- og bifile menn som er rammet. En ny studie viser at 98 prosent av de smittede var skeive. Det antas at smitten har spredd seg gjennom seksuell kontakt mellom menn.

Akkurat nå er det derfor denne gruppen som må beskyttes gjennom opplysning og vaksine. For det finnes koppevaksiner som gir god beskyttelse også mot apekopper. Men det finnes ikke nok av dem. Det må gjøres mer ikke bare for å forhindre spredning, men også for å produsere vaksiner, og for Norges del, å skaffe vaksiner.

Selv om utbruddet har startet blant homofile, er det viktig å ikke stigmatisere denne gruppen. For vi vet nå at virus ikke gjør forskjell på folk. Det har vi lært av coronaen.

På samme tid er opplysningsarbeid viktig. Hensikten må være å beskytte de som er mest sårbare. Da covidpandemien var på det verste i Norge, og enkelte innvandrergrupper var hardest rammet – var det overfor disse gruppene støtet ble satt inn.

Vi trenger det samme nå – målrettet opplysningsarbeid. Samtidig som hele samfunnet må følge med. Vi skal ikke overdrive risikoen for smitte eller faren for sykdommen i seg selv. Like fullt er det elementær lærdom at jo mer apekopp-viruset får spre seg, jo flere grupper vil bli rammet.

Nå gjelder det å stoppe utbruddet, før det rekker å gjøre større skade.