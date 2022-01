Kommentar

Italia velger president – men ingen vet hvem som stiller

Av Yngve Kvistad

EXIT BERLUSCONI: Silvio Berlusconi (t.v.) ville så gjerne bli president. Men Italia har mer lyst på Mario Draghi (t.h.)

Overraskende trakk Silvio Berlusconi sitt eget kandidatur i ellevte time, men 85-åringen kan avgjøre hvem som blir Italias president når landet i dag velger nytt statsoverhode.

Skjønt det blir neppe avgjort i dag.

Italienske presidentvalg er til forveksling lik konklavet som utser ny pave. En avgrenset forsamling stemmer og stemmer – og stemmer igjen – til én kandidat, omsider, har fått flertall.

Det kan ta fire runder. Eller 13.

Det spesielle med presidentvalget anno 2022, er at ingen vet hvor mange kandidater som stiller. Gruppen av 1008 valgmenn (det skulle vært 1009, men én døde søndag) vet ikke engang hvem alle kandidatene er.

Kanskje vet de det knapt selv.

12 navn går igjen. Casini. Amato. Bersani. Prodi. Gentiloni. Riccardo. Gamle politikere.

Men storfavoritten er «upolitisk». Statsminister Mario Draghi. Den europeiske sentralbankens tidligere leder. Takker han ja, må han gå av som regjeringssjef.

Da kan dagens storkoalisjon gå i oppløsning, og landet står i fare for å bli kastet ut i politisk kaos. I så fall har Draghis opprydningsaksjon for endelig å balansere debet og kredit i de nasjonale bøkene vært forgjeves.

Det eneste sikre er at det ikke blir Silvio Berlusconi. Beveget fortalte han sine egne i helgen at han hadde bestemt seg for å oppgi sin livslange drøm om å bli Italias president.

Han hadde nok valgmannsstemmer til å vinne, hevdet han, men fryktet politisk splittelse dersom han aksepterte folkekravet om å overta ansvaret etter Sergio Mattarella, som i februar forlater presidentpalasset etter syv år.

Derfor ofret han seg for Italia.

Berlusconi har rett i kaosutsiktene dersom presidentverdigheten ble lagt på hans skuldre.

Men at han skulle være den foretrukne kandidat, er en virkelighetsforståelse på linje med Donald Trumps vrangforestilling om at 81,3 millioner amerikanere knabbet valget hans, og at alle rettsinstanser som hevder noe annet er en del av dypstatens sammensvergelse.

Silvio Berlusconi hadde ikke nok stemmer til å gå videre i første valgrunde engang.

For å unngå denne ydmykelsen når alle navnelappene ble lest opp i parlamentet, og man ved enkel hoderegning ville ha funnet ut at selv ikke hans egne hadde støttet ham (valget er skriftlig og hemmelig), sa han derfor takk for seg.

Det var kanskje ikke så uklokt heller, når det kom til stykket, for 85-åringen – som vil være 92 ved embetsperiodens utløp – har i hemmelighet tilbrakt de siste dagene på sykehus.

Ren rutine, ifølge Berlusconis stab. Fra familien har det imidlertid kommet frem at pater familias ikke er helt i form. Han har hatt hjerteplager siden en bypassoperasjon i 2016, og har dessuten gjennomgått kreftbehandling. Høsten 2020 fikk han corona, og i vår ble han atter innlagt med mistanke om såkalt long-covid, senvirkninger.

Den italienske avisen La Repubblica siterte søndag kilder som mente å vite at det var Berlusconis barn, Piersilvo og Marina, som sent lørdag kveld hadde maktet å overtale faren til å trekke seg.

Det var i så fall ikke bare hans nærmeste som følte lettelse over Berlusconis beslutning. Bare ideen om kongen av bunga-bunga i presidentstolen har opprørt mange italienere.

Men blant dem som var aller mest fornøyd med at Silvio Berlusconi selv valgte å gi seg, er hans nære medspillere på høyre flanke. Både Lega-sjef Matteo Salvini og Giorgia Meloni, som leder Italias brødre – en videreføring av nyfascistpartiet – slipper dermed å stå ved en gammel avtale som forpliktet dem til å støtte Berlusconis kandidatur.

Selv om de så sent som fredag erklærte at han var høyresiden mann, har det lenge ligget i kortene at de ikke ønsket ham som president.

Begge partilederne har hatt såpass gode meningsmålinger i ryggen at de kunne sett seg tjent med at Mario Draghi ble president, og at hans avgang som statsminister utløste nyvalg.

Samtidig ser Salvini opplagte fordeler med at Draghi blir sittende som statsminister til og med 2023. Da er det ordinært parlamentsvalg i Italia, og politisk stabilitet frem til da ville både sikre landets økonomi, og det ville underbygge bildet av Matteo Salvini som en ansvarlig politiker – klar for å ta statsministeransvar.

Super-Mario selv, mannen som i løpet av noen uker enten er statsminister eller president, har indikert at han er «innstilt på å påta seg de oppgaver» han blir pålagt, men har ikke åpent erklært sitt kandidatur.

Det er neppe et utslag av beskjedenhet, snarere en konsekvens av den politiske hestehandel som i helgen og gjennom kommende uke kommer til å utspille seg i det italienske parlamentet.

Selv om Draghi skulle komme til å si ja, og selv om han er den opplagte favoritt blant folk flest, blir han ikke president med mindre de sentrale partilederne blir enige om et opplegg som ivaretar partipolitiske og noen personlige interesser.

Dette er ikke noe nytt i italienske presidentvalg. For brått dukker det opp en kompromisskandidat fra sidelinjen, og da kan han – det er alltid en han – gå seirende ut fra én valgrunde til en annen, og sette favoritten på sidelinjen.

I år gjelder en tilleggs-X-faktor, og det er valgsystemet som vil bli endret fra og med ordinært parlamentsvalg i 2023. Når den nye valgloven trer i kraft vil begge kamre i parlamentet bli slanket fra 945 representanter til 600. Det innebærer at 343 parlamentarikere må oppgi sine fete privilegier ett år før tiden hvis de stemmer for et utfall som kan betyr nyvalg nå.

Dermed åpnes et tredje scenario, der Matteo Salvini kan dra nytte av Berlusconis sårede stolthet og få ham med på et forslag som i korte trekk går ut på å forlenge sittende president Mattarellas periode.

Sergio Mattarella (80) selv har sagt at det er uaktuelt. Men hvis forlengelsen er i «nasjonens interesse» – slik at Mario Draghi kan fullføre sitt arbeid som statsminister, kan det få såpass bred støtte at det vil bli vanskelig for Mattarella å takke nei.

For Salvini er det en kinderegg-løsning som åpner for at Draghi kan bli president på et senere tidspunkt, men først og fremst betyr det at han kan søke regjeringsmakt i et ordinært parlamentsvalg.