Tredje dose, raskt!

TREDJE DOSE MOT VINTERBØLGEN: Omikron fikk børsene til å gå ned verden rundt. Nå kommer de første positive nyhetene om booster-effekten.

Vi har mer enn nok doser. Men det går ikke fort nok. Nå må alle midler tas i bruk for å få folk vaksinert.

For å ta den gode nyheten først: En tredje dose ser ut til å ha effekt mot omikron-varianten. Det tyder i alle fall foreløpige, små tall fra Storbritannia på. Etter tre doser er beskyttelsen mot smitte og symptomer oppe i 76 prosent.

Det er bare å håpe på at beskyttelsen holder seg høy. Antagelig kommer en booster til å forhindre mange innleggelser.

Så til den dårligere nyheten: To doser gir dårlig beskyttelse mot smitte. Tallene er nede på rundt 30 prosent knappe 4 måneder etter andre dose, ifølge de samme, britiske resultatene.

Beskyttelsen mot alvorlig sykdom ser derimot ut til å være høyere, skal vi tro FHI. Likevel risikerer man å bli syk og å spre smitten videre til andre som er mer sårbare og belaste helsetjenesten i vinteren som så vidt har begynt.

HAR KUTTET INTERVALLET TIL TRE MÅNEDER: Britene får fart på vaksineringen nå. Her fra den travle handlegaten Oxfordstreet før helgen.

Heldigvis er vi kommet i gang med en tredje dose for de eldre og sårbare, som har aller mest behov for den. Men også her er det mange som gjenstår. Og bare rundt 25 prosent av helsepersonell har fått en tredje dose.

Det haster. Å få vaksinert alle en gang til er det alle viktigste tiltaket mot vinterbølgen for å stanse smittespredningen og dempe sykdomsbyrden.

Risikoen for å smittes av coronaviruset er høyere enn noen gang. Til tross for at folk er dobbeltvaksinert, ser vi igjen og igjen at de smittes på nytt.

Ifølge FHI er problemet ute i kommune nok personell for å få satt vaksinene. I Storbritannia har Boris Johnson innkalt forsvarspersonell for å få satt dosene. De har også forkortet intervallet mellom dose to og boosterdosen helt ned til tre måneder.

Også Norge kan gjøre mer her, for eksempel ved å søke hjelp hos pensjonert helsepersonell, studenter og apoteker.

Da kan også vi forkorte intervallet, slik at for eksempel foreldre, lærere og sykepleiere har beskyttelse når deres uvaksinerte barn tar med seg smitte hjem fra skole og barnehage.

Kommuner som ennå ikke er ferdig med å vaksinere dem over 65 år, bør åpne opp for dem under 65 år parallelt, slik at de får tatt flest mulig som oppfyller vilkårene. Dette systemet bør heller ikke være rigid. Om det finnes ledige timer har det ikke noe å bety om den neste i køen har ventet i fire måneder og noen uker. Det må gå an å være fleksibel.

For alle dem som har fått siste dose for både fire og fem måneder siden, har lav beskyttelse for å smittes nå.

Akkurat som i den første bølgen har vi neppe råd til å vente på å finne ut hva slags intervall som gir optimal effekt når omikron sprer seg som det gjør.

Svært mange risikerer å bli syke, sykehusene kan bli overbelastet og halve Norge kan havne i karantene.

Dose tre trengs for alle, og den trengs så raskt som mulig.