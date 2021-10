Kommentar

James Bond som coronastrategi: Å leve og la dø

Av Yngve Kvistad

At Boris Johnson og regjeringen ikke tok covid-trusselen tidsnok på alvor, var «et av de største feilgrep i britisk folkehelse noensinne».

Dommen er ikke utstedt av opposisjonen, men ble felt sist uke i en rapport, tverrpolitisk signert underhuset i parlamentet.

Nå spør britiske helsemyndigheter om Boris ikke har tatt noen som helst lærdom av den faglige kritikken.

Med økende smittetall, som nærmer seg 50 000 nye tilfeller i døgnet, og ytterligere 100 covid-døde per dag, står landet foran nok en krisevinter.

Helseminister Sajid Javid anslår at så mange som 100 000 briter kan bli coronasmittet hvert eneste døgn de kommende uker og måneder.

Han vil likevel ikke be regjeringen følge helsetoppenes anbefalinger om munnbind innendørs, eller mer hjemmekontor for å redusere trykket på offentlig transport.

Den nasjonale helsetjenesten NHS frykter vegringen mot forebyggende tiltak vil bety ny lockdown, og sier det rett ut: Bor du i England kan familieselskapet også denne julen bli digital, kun for dine øyne.

I så fall gjentar Boris «et av de største feilgrep i britisk folkehelse».

FÅR KRITIKK: Boris Johnson.

For selv om Storbritannia – etter hvert – rullet ut Europas mest ambisiøse vaksineprogram, sviktet de politiske myndighetene fatalt i begynnelsen av pandemien, ifølge rapporten fra underhuset.

Landet stengte ned for sent, åpnet for tidlig, og statsministerens fravær fra organene som har øverste ansvar for krisehåndtering, gjorde at liv gikk tapt.

Ideen om «flokkimmunitet via smitte» var ingen villet strategi, mer en fatalistisk tilnærming. Å leve og la dø. Men regjeringen hadde heller ingen annen strategi innen de drakoniske tiltakene omsider ble iverksatt.

Nå er strategien mer vaksine. Og bare det. Nesten 50 millioner briter – 86 prosent av dem over 12 år – har fått minst én dose. 45 millioner er fullvaksinert.

Likevel eskalerer smittetallene. Folk fortsetter å dø.

Rapporten svarer ikke entydig på hvordan et av de mest gjennomregulerte demokratier kunne ende opp med en høyere dødsrate enn sammenlignbare land.

Eller hvorfor den britiske vaksineprogrammet gikk fra verdensledende til klassens sinke på under ett år, som den tradisjonelt regjeringstro Tory-avisen The Telegraph formulerer det.

Dels er vaksineskepsis noe av forklaringen. Men den fremste årsaken til at vaksineringen nesten har stoppet opp, er at dosene aldri er blitt tilbudt de aller fattigste og mest sårbare. De som i det klassedelte samfunnet ikke en gang har et bord å sitte nederst ved.

Hvordan Boris selv reagerte på rapporten fra underhuset, vet bare hans nærmeste. Som forrige gang da krise herjet, og store deler av England sto under vann, hadde han annet å bestille. Han skulle på ferie i Karibien.

Nå befant BoJo seg på en spansk hacienda tilhørende en milliardærvenn, og gjorde seg utilgjengelig. Det mildnet ikke kritikken, akkurat.

DRO PÅ FERIE: Boris og hans gravide kone Carrie.

Selv fra konservative medier som The Times og Daily Telegraph, har statsministeren stått i skuddlinjen for beske ord.

Det er også lagt merke til at ingen i regjeringen har vært villige til å ta selvkritikk for noe som helst, ei heller be om unnskyldning. Men aldri si aldri. Pårørende til de 140 000 briter som har mistet livet under pandemien, er rasende.

Boris alene kan ikke bære ansvaret for en svikt som er et resultat av gradvis nedbygging av de institusjoner beredskapen skulle bygge på. Det offentlige helsevesenet er over tid sulteforet av regjeringer som har ønsket at private i større grad skal overta disse tjenestene.

Og selv om «PANDEMI» har stått øverst på alle trusselvurderinger de siste to tiår, har ikke britiske myndigheter sørget for beredskapslagre med smittevernutstyr.

Til tross for ferske erfaringer med døden i sikte – sars, mers og ebola – har Storbritannia, i likhet med andre land, valgt å anta at det neste utbruddet er en influensa.

Boris Johnson og hans regjering var slett ikke de eneste som misforsto alvoret. Men hvorfor fattet de det senere enn alle andre?

Stemmer det – som statsministerens tidligere rådgiver Dominic Cummings har hevdet – at Boris ikke bare er inkompetent, men også kynisk; at da han faktisk skjønte hvor ille det kunne gå, var Boris mer opptatt av næringslivets behov for å holde hjulene i gang, enn å begrense smitte?

Han ville jo «heller se likene hope seg opp», enn å stenge ned.

Rapporten er et resultat av høringer i to komiteer, begge ledet av tidligere Tory-statsråder: Jeremy Hunt, utenriksminister under Theresa May og helseminister i Johnsons regjering, samt Greg Clark, som har bemannet et halvt dusin taburetter under de tre siste konservative statsministre.

Det gjør kritikken av Boris Johnson ekstra delikat at den kommer fra hans egne. Samtidig uttrykker dette den dype splittelsen han selv har skapt i det konservative partiet.

I så måte har den pågående Tory-fraksjoneringen likheter med bevegelsene som til syvende og sist felte både Margaret Thatcher og John Major, og før dem, Edward Heath.

Indre krefter er også de eneste som kan påføre Boris politiske sår for den elendige krisehåndteringen regjeringen nå får kritikk for.

Hverken Labourleder Keir Starmer, den ordsprengte skotske nasjonalisten Ian Blackford, eller noen andre i underhuset har pondus nok til å påkalle noen tordensky over statsministeren.

Blant Toryene er det heller ingen tradisjon for å søke opposisjonens hjelp til å kvitte seg med en upopulær leder. Den måneraketten vil man fyre opp selv.

Fortrinnsvis ved å akkumulere misnøye via den såkalte 1922-komiteen, den uformelle backbencher-gruppen i parlamentet som kan samle underskrifter nok til å kreve nyvalg av partileder. Slik holder menige parlamentarikerne de posisjonerte i ørene. Ikke engang diamanter varer evig.

Men mest sannsynlig gjør Boris som James Bond når 007 har fått rundjuling; han skutter seg, knipser et usynlig støvkorn av smokingslaget – og går ufortrødent videre til neste bakhold.