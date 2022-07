Kommentar

Må endre kurs for å løse krisen

I KRISE: SAS-sjef Anko van der Werff.

Dagens modell er ikke levedyktig, sier SAS-sjefen. Men hvis betingelsen for et levedyktig selskap er dårligere lønns- og arbeidsvilkår for ansatte og millionlønn og bonus til ledelse og styre, kan det da være noe annet som er galt?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Onsdag gjenopptar partene i SAS-streiken forhandlingene i Stockholm. Det var også der det hele endte med pilotstreik for en drøy uke siden.

Over 900 piloter gikk da ut i streik, en streik som anslås å koste SAS mellom 100 og 130 millioner kroner dagen. Det er utvilsomt krise for SAS.

– SAS-pilotene er både skamløse og schizofrene, sier SAS-sjef Anko van der Werff.

Selv virker han som litt av en friskus.

SKAPER FERIEKAOS: Kanselleringer på Gardermoen og andre flyplasser.

Van der Werff har ifølge pilotleder Jan Levi Skogvang en lønn på minimum 12,5 millioner, i tillegg til nær 5 millioner til pensjon.

Mannen som i sin forrige jobb ble belønnet med nær 30 millioner kroner for å si opp hundrevis av ansatte og gi 80 prosent lønnskutt til de som var igjen, mener fagforeningene og streikeviljen er en stor trussel mot SAS eksistens.

– Det er synd at det er slik pilotene velger å gi tilbake til alle rause og tålmodige skattebetalere der ute, sa han til Svenska Dagbladet da streiken var et faktum.

Kanskje han ikke tenkte på at skattebetalerne også er vanlige folk med en jobb der de ønsker seg rimelige lønns- og arbeidsforhold – og en sjef som skjønner akkurat det

SAS-piloter står streikevakt på Youngstorget i Oslo. Fra venstre: Ola Melby, Gabriel Ærø og David Von Tangen.

Man kunne fristes til å tro at han ser hen til amerikanske tilstander, der fagforeninger og samarbeid med ansatte ikke alltid er vel ansett.

Amerikansk luftfart sliter også med tusenvis av innstilte avganger. Men ledelsen i de største amerikanske flyselskapene hverken snakker eller handler som van der Werff. Tvert om.

På 2000-tallet herjet en konkursbølge i amerikansk luftfart. I forsøk på å redde selskapene gikk blant annet piloter med på store lønnsnedganger, ga avkall på pensjon og godtok andre arbeidstider og mer uforutsigbarhet.

Så ble bransjen rammet av pandemien. Resultatet ble som her, oppsigelser og mange eldre som pensjonerte seg tidlig. Nå er det kritisk mangel på blant annet piloter.

Svaret fra American Airlines er, ifølge New York Times, et tilbud om lønnsøkning på 17 prosent. Det gir de best betalte kapteinene godt over 4 millioner kroner i årslønn.

Men pilotene lar seg ikke imponere. I juni demonstrerte de utenfor New York børsen med krav om bedre arbeidsforhold. De vil ha tilbake regler mot overarbeid, pensjoner og forutsigbar arbeidstid.

Lederen i pilotenes fagforening minnet om hva kampen handler om:

Å få slutt på dårlige arbeidsforhold som ødelegger livskvaliteten. Piloter forteller at de ikke aner hvor lenge de blir borte når de går på jobb. De er overarbeidet og utslitt.

Du kan ikke betale noen nok til å gå glipp av å være til stede i dine barns liv, sier pilot og fagforeningsleder i Southwest airline, Casey Murray.

«ON STRIKE»: Piloter streiket i Florida i 2010.

I lavprisselskapene Ryanair og EasyJet er det også punktstreiker gjennom sommeren – i kamp for bedre lønns- og arbeidsforhold.

Bakkemannskaper på blant annet Heathrow vil ikke ha tilbake jobbene de ble oppsagt fra under pandemien. De har fått seg jobber med bedre lønn, der de slipper ubekvem arbeidstid og å bli utskjelt av illsinte passasjerer.

For å redde selskapet har SAS-ledelsen lovet fremtidige investorer å redusere pilotkostnadene med 800 millioner kroner. Til NYT sier flyanalytikere at pilotenes lønninger bare utgjør en liten del av et flyselskaps operasjonskostnader.

NHH-Professor Frode Steen mener SAS er for fokusert på arbeidsvilkårene til piloter og kabinansatte, og peker på at de er tungt administrert og ikke lider av mangel på ledere.

SAS har heller ikke forsøkt den veien andre store europeiske flyselskap har gått, med å skille ut lavpristilbudet sitt i et eget selskap.

Det virker med andre ord som det finnes flere løsningsalternativer på det som utvilsomt er en krise for SAS. SAS-sjefen er sjokkert over pilotenes manglende forståelse for selskapets situasjon.

Det er mulig å lure på hvor mye han skjønner selv.

Det var ikke måte på godord da van der Werff ble ansatt.

– Han har jobbet i Skandinavia i mange år og forstår kulturen, og har (..) bred kunnskap om bransjen, i tillegg til at han er kreativ (...), og kommuniserer bra. Han (..) sprer energi og stemning rundt seg, sa styreleder Carsten Dilling.

Kanskje mener han noe annet i dag.

PUNKTSTREIKER: Ansatte i EasyJet og Ryanair.

Det som er sikkert er at den nordiske arbeidslivsmodellen baserer seg på en sterk og velorganisert arbeidstagerside.

De som synes begreper som restrukturering, omgjøring av lån til aksjer og investorvillighet virker høytflygende, klarer fint å forstå hva resultatet er for arbeidstagerne som deg og meg.

Vi skjønner at hvis det skal bli lettere å kvitte seg med ansatte, bytte oss ut med innleide, gå tilbake på klare avtaler og ensidig senke standarden for arbeidstageres betingelser, så er ikke det noe vi vil være med på.

Og skulle SAS-ledelsen få gjennomslag for det, hjelper det ikke om flyene begynner å gå igjen.

Da vil langt færre ha råd til å fly. Hvis ikke arbeiderne har råd eller tid til å kjøpe varer og tjenester, går det ikke så bra for dem som blir rike av å tilby dem heller.

Dagens modell er ikke levedyktig, sier altså SAS-sjefen. Men hvis betingelsen for et levedyktig selskap er dårligere lønns- og arbeidsvilkår for ansatte og millionlønn og bonus til ledelse og styre, kan det da være noe annet som er galt?

Den nordiske arbeidslivsmodellen er fundamentet i velferdsstaten vår.

– Norge trenger ikke SAS, men et velfungerende flymarked, sa Venstres nestleder Sveinung Rotevatn til Aftenposten. I motsetning til Rødt som ønsker statlig eierskap for å redde SAS.

Tre land med sosialdemokratiske regjeringer bør i det minste kunne legge politisk press på SAS. Et velfungerende flymarked betyr at de som arbeider i flyselskapene får anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

Det er nemlig deres evne til å bruke varer og tjenester og ikke minst betale sin skatt, som utgjør grunnpilaren i våre velfungerende samfunn. Og blant annet sørger for god lønn og tilgang til stortingsleiligheter for Rotevatn og hans kolleger på Stortinget.