Leder

Europa er sterkere sammen

JUBLER FOR JA: Danmarks statsminister Mette Frederiksen talte i Folketinget da resultatet fra folkeavstemningen var klart.

Våre nordiske naboer har reagert hurtig og resolutt på Vladimir Putins angrepskrig i Ukraina. Bare i Norge later vi som om alt er som før.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Onsdag sa nesten 67 prosent av danskene i en folkeavstemning ja til å bli med i EUs sikkerhets- og forsvarssamarbeid. Det er en historisk beslutning.

Som eneste land i EU har Danmark stått på gangen i forsvarssaker. Men aldri tidligere har oppslutningen om EU vært sterkere enn nå. Folkeavstemningen var den niende i rekken siden danskene i 1972 stemte for medlemskap i EF, som senere ble EU. Aldri tidligere har danskene sendt et like tydelig signal om hvor Danmark hører hjemme.

NORDISK TOPPMØTE: De nordiske statsministrene møttes i København 4. mai. Fra venstre: Katrin Jakobsdottir fra Island, Jonas Gahr Støre, Mette Frederiksen fra Danmark, Magdalena Andersson fra Sverige og Sanna Marin fra Finland.

To ord som ofte er blitt brukt i EU de siste månedene er “sterkere sammen”. EU handler om mye mer enn åpne grenser og et felles marked. EU står for demokrati, rettsstat og fred. Men Putins aggresjon mot Ukraina har med all tydelighet vist at frihet og demokrati er truet. Derfor må vi være sterke sammen.

Når Finland og Sverige søker medlemskap i Nato er det en direkte konsekvens av at sikkerhetssituasjonen i Europa er dramatisk forverret på grunn av krigen i Ukraina. Dette er historiske beslutninger som gir samarbeidet i Norden en ny og viktig dimensjon.

Vi håper at Finland og Sverige så snart som mulig blir tatt opp som medlemmer i Nato. Da vil forsvarsalliansen inkludere alle de nordiske landene. Samtidig kan Danmark delta fullt og helt i EUs sikkerhets- og forsvarssamarbeid, slik Sverige og Finland allerede gjør. Danske styrker kan delta i militære EU-operasjoner. Danmark vil være med når EU tar beslutninger om fremtidens forsvarssamarbeid.

I våre nordiske naboland utløste Putins aggresjon umiddelbart en omfattende sikkerhetspolitisk nyorientering. Omfattende politiske prosesser har ledet frem til historiske beslutninger i Sverige, Finland og Danmark.

PÅ GRENSEN: Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist (t.v), Danmarks forsvarsminister Morten Bødskov, Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og Finlands forsvarsminister Antti Kaikkonen møtes i Pasvik grensestasjon ved Kirkenes 11. mai.

Men ikke i Norge. Forsøk på å starte en debatt i vårt land om forholdet til Europa er blitt møtt med argumenter om at tiden ikke er moden. Hvis tiden ikke er moden for en EU-debatt nå, midt i en krisetime for Europa, er det vanskelig å forstå hva som må til.

Vår sikkerhet bygger på medlemskapet i Nato. Slik må det fortsatt være. Men i dagens situasjon trenger vi både et styrket EU og et styrket Nato. Norge har ingen plass ved bordet når EU utformer sin forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Norsk EU-medlemskap er blitt viktigere enn noensinne. For å komme dit må de store partiene, Arbeiderpartiet og Høyre, være pådrivere. Høyre har riktignok et landsmøtevedtak om dette. Men vi savner en offensiv argumentasjon for norsk medlemskap fra begge de to partiene.