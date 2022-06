Leder

Nå haster det å rette opp tabben

ANGRER: Denne uken sa Erna Solberg at norsk politikk gjorde en feil da man i juni 2020 innførte nytt midlertidig oljeskatteregime for å hjelpe bransjen.

Oljelobbyen fikk en gullkantet covid-hjelpepakke i 2020. Nå må noe gjøres.

VG har de siste dagene skrevet om da oljelobbyen i 2020 fikk en bedre avtale med politikerne enn de nok selv drømte om.

Den vinteren var det krise i næringen. Pandemien hadde over natten gitt brems verden over. Oljeprisen lå på det verste under 20 dollar fatet.

Norge sto overfor massearbeidsledighet. Noe måtte gjøres.

Da så oljelobbyen sin mulighet til å legge frem et forslag til et svært lukrativt skatteopplegg.

Ifølge VGs kilder var Aker-eier Kjell Inge Røkke selv aktiv. I et møte med Arbeiderpartiet skal han ifølge kildene truet med å nedlegge Aker Verdal.

Erna Solberg pekte i NRK denne uken på lobbyisme som en av forklaringen på at norsk politikk etter hennes syn gjorde feil i saken.

For norske politikere lot seg herse med. Sentrale innvendinger fra Finansdepartementet og andre eksperter ble sett bort fra.

Politikerne begynte å overby hverandre i frykt for å ikke være på lag med arbeidsfolk.

KOM TIL ENIGHET ETTER AT OLJEPRISEN VAR GÅTT OPP: Forhandlingene om oljeskatt i Stortinget i 2020. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre, Marit Arnstad (Sp) og Fremskrittpartiets leder Siv Jensen.

Da oljeskattepakken ble vedtatt i juni 2020, var oljeprisen alt kommet over 40 dollar fatet igjen. Det var ingen krise lenger.

Likevel vedtok Stortinget en svært langtlevende og omfattende pakke. Fortsatt sitter folk i oljeselskapene og jobber på spreng for å levere inn planer for nye prosjekter innen årets utgang.

Da kommer prosjektene nemlig inn i den lukrative ordningen. Som det overhodet ikke er bruk for. Tvert om, covid er ikke noe problem lenger og norsk økonomi er brennhet.

VERDAL: Jonas Gahr Støre var på besøk hos Aker Kværner i Verdal i 2019. Han har vært flere ganger på besøk på verftet, som leder for Arbeiderpartiet. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Norge stilte opp den gangen for å hjelpe oljebransjen i ekstraordinært dårlige tider. Nå derimot er det ekstraordinært gode tider.

Da må noe gjøres for å rette opp den tabben det er, at de får hjelp når det slett ikke trengs.

For oljebransjen har aldri tjent så mye penger før.

Samtidig går den norske statskassen glipp av milliarder av kroner i skatteinntekter fra oljen.

Her bør SV kjenne sin besøkelsestid i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, som er utsatt til over pinse.

Partiet har bedre kort på hånden mot Sp og Ap nå, ettersom Erna Solberg har vært åpen om tabben og det er kjent at oljeskattepakken har kritikere internt i de fleste partier.

Vi kan ikke forsette å gi så stor stimuli til en næring som tjener grotesk mye penger.

Å kreve inn mer i skatt er ikke å ødelegge for de stabile og forutsigbare rammevilkårene som norsk oljenæring trenger.

Tvert om. Forholdene i bransjen er nå uforutsigbart gode og høyst ekstreme. Da må politikerne på banen for å gjøre dem mer normale igjen.

Det trengs ikke minst for oljebransjens egen legitimitet.