Kuler og krutt. Og litt skattekutt.

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Selv om man leter med lys og lykte, er det nesten umulig å oppdrive misnøye med partileder Erna Solberg. Partiet ser ut til å ha god tid, skriver VGs kommentator.

GARDERMOEN (VG) Krigen og den nye situasjonen i Europa gjør det lettere for Høyre å være Høyre. Men partiet har en svakhet som blir stadig mer påfallende.

I mange år har Erna Solbergs prosjekt vært «mennesker, ikke millioner». Høyre-lederen har startet sine taler med å snakke mye og varmt om inkludering, hull i CVen, de som faller ut av skolen, kompetansereform og at ingen skal gå ut på dato.

Et lyseblått Høyre som har lent seg så tungt mot sentrum at det er blitt trangt for Støres Arbeiderparti.

Da stortingsrepresentant Peter Christian Frølich valgte seg «kuler og krutt - og skattekutt» på NRKs uhøytidelige slagordkonkurranse i 2017, ble det behov for litt brannslukking. Støre brukte det til og med mot Solberg i en partilederdebatt. Er Høyre virkelig opptatt av kuler, krutt og skattekutt?

Svaret er omsider ja. «Kuler og krutt» har kommet til heder og verdighet igjen.

Nå brukte ikke Erna Solberg akkurat de ordene i sin tale til landsmøtet, men tematikken var den samme. Hun snakket om å være bunnsolid for Nato, og at Nato-solidariteten ikke må tas for gitt.

Ikke uten stikk til Ap og Støre sa Solberg at «tiden for naivitet i vårt forhold til Putins Russland må nå være over en gang for alle». Og hun lot det ikke være noen tvil om at Høyre vil ha en kraftig økning av forsvarsbudsjettet framover. Men hvor kraftig økning, er en av få spenningsmomenter på helgens landsmøter.

Litt skattekutt ble det også plass til. Som et svar på høyere renter og de økende prisene på strøm, drivstoff og mat må folk flest beholde mer av sin egen inntekt.

Krigen og den nye situasjonen i Europa gjør det enklere å være Høyre. Dette er også politikkområder hvor partiet nyter godt av høy troverdighet.

Men om vi lever i en mer urolig verden, er partiet Høyre en harmonisk og fredfull plett på jord. Selv om partiet nettopp har tapt valget, er det ingen tegn til selvransakelse eller sure miner. I den grad det er politisk uenighet, er debattene siviliserte.

Nestlederkampen mellom Henrik Asheim og Nikolai Astrup så ut til å bli avgjort ved en slags «gentleman’s agreement». Til og med meningsmålingene er upåklagelige.

De gode meningsmålingene kan også bli en hvilepute. Man kan bli forledet til å tro at partiet ikke trenger å fornye seg. Akkurat nå er det nok regjeringen som fortjener mesteparten av «æren» for at Høyre gjør det så godt.

Unge Høyre-leder Ola Svenneby er et vandrende eksempel på at heller ikke fornyelse trenger å bli et problem. Ikke bare er han et politisk talent av de sjeldne. Han evner også å utfordre partiet der det gjør vondt. Som første taler ut etter Solberg, etterlyste han blant annet en ny skattedebatt: «Jeg driter i formueskatten, som vi har brukt åtte år på å ikke oppfylle».

Selv om man leter med lys og lykte, er det nesten umulig å oppdrive misnøye med partileder Erna Solberg. Partiet ser ut til å ha god tid. Selv om de potensielle etterfølgerne er mange, er det ingen som virker verken gryteklare eller kampklare.

Den generasjonen som det var naturlig til å ta over, er ute. Dette er Jan Tore Sanners siste helg som nestleder. Bent Høie er allerede tilbake i Rogaland som statsforvalter. Etter åtte sammenhengende år som statsråd valgte Torbjørn Røe Isaksen å prøve seg i det ordinære arbeidslivet (i den grad det å være aviskommentator regnes som ærlig arbeid).

Ine Eriksen Søreide skjuler sine ambisjoner godt hvis hun vil bli ny partileder. Hun kunne fått nestlederjobben kastet etter seg, om hun ville. Sannsynligvis også partilederjobben.

Selv om den nye nestlederen Henrik Asheim er både debattsterk, erfaren og godt likt i partiet, virker det i tidligste laget. Tina Bru har markert seg positivt som finanspolitisk talsperson, og hennes stjerne er stadig stigende i partiet. Men det virker heller ikke som hun spisser albuene for å komme seg opp og fram nå.

Livet som partileder er kanskje ikke like fristende for alle. Erna Solberg har lagt listen høyt når det kommer til arbeidsinnsats og utholdenhet. Akkurat nå ser det ut som det blir Erna inn i evigheten. Men slikt kan som kjent snu.

Høyres kanskje største utfordring i dag er det som ligger foran dem det neste halvannet året. Neste høst er det lokalvalg, og Høyres makt er kraftig forvitret i kommuner så vel som i storbyer.

Om partiet ikke mangler talenter på Stortinget, er det tynt i rekkene av markante ordførere og lokalpolitikere. Sist lokalvalg var et blodbad, der Høyre mistet halvparten av sine ordførere. Nå har partiet kun 35 ordførere, langt unna de 119 de hadde i 2011. I mange kommuner er ordføreren den eneste politikeren velgerne kjenner.

Særlig tungt har det vært å miste makten i store byer som Kristiansand, Bergen, Drammen og Stavanger. Og det har lenge vært langt frem til makt i Trondheim, Oslo og Tromsø. De store byene er viktige både for å utvikle politikk og bygge politiske profiler.

Klarer ikke Høyre å etablere seg sterkere lokalt ved neste valg, vil det være en kraftig svekkelse av Høyre som bredt folkeparti.

